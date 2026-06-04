Khi ứng dụng không còn là trung tâm của máy tính

Suốt hơn bốn thập kỷ qua, máy tính cá nhân vận hành theo một kịch bản gần như bất biến: người dùng mở ứng dụng, điều hướng qua giao diện, thực hiện tác vụ rồi đóng lại. Microsoft tin rằng kịch bản đó sắp kết thúc, và Project Solara chính là nền móng cho kỷ nguyên thay thế nó.

Khác với Windows vốn được xây dựng quanh các ứng dụng riêng lẻ, Project Solara đặt tác nhân thông minh vào vị trí trung tâm của toàn bộ trải nghiệm sử dụng. Người dùng không cần mở từng phần mềm hay gõ từng lệnh vào ô tìm kiếm, mà thay vào đó giao tiếp trực tiếp với tác nhân có khả năng hiểu ngữ cảnh, truy xuất thông tin từ nhiều dịch vụ kết nối và thực thi tác vụ thay mặt người dùng. Nói theo cách đơn giản hơn, thay vì tự làm việc trên phần mềm, người dùng nói cho tác nhân biết họ muốn gì và tác nhân xử lý phần còn lại.

Các thiết bị tác nhân được hỗ trợ bởi hệ điều hành Solara OS. Ảnh: Microsoft

Hai thiết bị mẫu và những đối tác thí điểm đầu tiên

Để minh họa cho tầm nhìn này, Microsoft giới thiệu hai nguyên mẫu phần cứng đóng vai trò thiết kế tham chiếu cho các đối tác sản xuất, dù bản thân Microsoft không có kế hoạch thương mại hóa trực tiếp.

Nguyên mẫu thứ nhất là màn hình thông minh để bàn có hình dáng tương tự các thiết bị trợ lý gia đình nhỏ gọn hiện nay. Thiết bị này sử dụng nhận diện khuôn mặt để xác thực người dùng và cho phép truy cập các tác nhân kết nối với dịch vụ Microsoft 365, từ lịch làm việc, tài liệu văn phòng đến dữ liệu công việc thông qua giọng nói và màn hình cảm ứng.

Nguyên mẫu thứ hai mang tư duy thiết kế hoàn toàn khác khi được chế tác thành một chiếc thẻ đeo gắn trên người, tích hợp màn hình cảm ứng, camera và đầu đọc vân tay trong một thân máy nhỏ gọn. Chỉ với một lần nhấn nút, người dùng kích hoạt tác nhân để ghi âm cuộc trò chuyện và tạo ra bản chép lời tức thì, hoặc dùng camera để tác nhân phân tích môi trường xung quanh và phản hồi dựa trên những gì nó nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên Microsoft cho thấy tác nhân thông minh không chỉ sống trong màn hình máy tính mà còn di chuyển cùng người dùng ra thế giới thực.

Một số tổ chức lớn của Mỹ gồm AccuWeather, Best Buy, CVS Health và Target đã xác nhận tham gia chương trình thí điểm sớm với phần cứng chạy nền tảng Solara, cho thấy Project Solara không dừng lại ở mức thử nghiệm nội bộ mà đang hướng đến triển khai thực tế trong môi trường doanh nghiệp và bán lẻ.

Scout và tham vọng biến trợ lý ảo thành người đồng hành lâu dài

Song song với Project Solara, Microsoft ra mắt Scout, một trợ lý ảo được xây dựng trên khung OpenClaw với mục tiêu mang lại khả năng hoạt động liên tục trong hệ sinh thái Microsoft 365. Điểm khác biệt của Scout so với các trợ lý thông thường nằm ở chỗ nó được thiết kế để xây dựng mối quan hệ lâu dài với từng người dùng cụ thể.

Mỗi phiên bản Scout có thể được đặt tên riêng và tự điều chỉnh hành vi theo phản hồi liên tục từ người dùng theo thời gian, bao gồm phong cách làm việc ưa thích, thói quen sắp xếp lịch và cách tổ chức thông tin. Scout hoạt động chủ yếu trên đám mây nhưng có thể chạy xuyên suốt trên máy tính để bàn lẫn trình duyệt web, đồng thời kết nối với lịch, hộp thư và các công cụ năng suất khác để tự động hóa các tác vụ lặp lại hằng ngày. Microsoft sẽ phân phối Scout qua chương trình Frontier, yêu cầu người dùng có đăng ký GitHub Copilot.

Nhìn toàn cảnh, Project Solara và Scout cùng nhau phác thảo một tương lai máy tính mà Microsoft đang xây dựng, nơi tác nhân thông minh thay thế ứng dụng làm cổng vào chính của mọi trải nghiệm số. Câu hỏi không còn là liệu sự chuyển dịch này có xảy ra hay không, mà là ai sẽ thiết lập được tiêu chuẩn cho thế hệ thiết bị tiếp theo.