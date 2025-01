Bosch mang gì đến CES 2024?

Theo đó, Bosch xem công nghệ hydrogen là chìa khóa nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu cho cả lĩnh vực di chuyển và cả dân dụng mà không làm ảnh hưởng đến môi trường. Được biết, tình hình tiêu thụ năng lượng toàn cầu đã tăng gấp đôi trong vòng 50 năm qua và tiếp tục tăng khoảng 2% mỗi năm.

"Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu trong tương lai và sử dụng nguồn lực hiệu quả, Bosch đang tái định vị việc sử dụng năng lượng và tập trung vào hướng tiếp cận kép: điện hóa và hydrogen. Tập đoàn Bosch mong muốn giảm thiếu phát thải trong tương lai, tối ưu hóa sử dụng nguồn năng lượng truyền thống bằng cách đẩy mạnh điện hóa trong công nghệ di động, tòa nhà thương mại và dân dụng. Bosch đang tận dụng các nguồn năng lượng mới và hydrogen đóng vai trò trung tâm," bà Tanja Rückert, Thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Robert Bosch GmbH chia sẻ tại CES 2024.

Là nhà cung cấp hàng đầu trên toàn bộ chuỗi giá trị điện động học - từ vi xử lý, trục điện, động cơ điện đến công nghệ pin, trạm sạc và nhiều dịch vụ khác nhau, Bosch đã trình bày “Dịch vụ sạc tự động valet”, một sáng tạo mới của Bosch và đã được Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (CTA) vinh danh. Theo đó, tại hệ thống đỗ xe tự động valet (đỗ xe tự động valet), các ô tô điện được trang bị công nghệ mới này có thể tự lái đến một vị trí trống có sẵn bộ sạc. Chỉ cần nhấn một lệnh trên điện thoại thông minh, một robot sẽ sạc pin tự động mà không cần sự can thiệp của con người. Khi quá trình sạc hoàn tất, xe sẽ được lái tự động đến một chỗ đỗ xe khác để dành chỗ trống cho xe tiếp theo.

"Sự kết hợp duy nhất giữa sạc tự động và đỗ xe tự động valet khiến Bosch trở thành một người tiên phong trên thị trường. Mọi bước tiến trong công nghệ điện động học nhằm mang đến sự thuận tiện hơn sẽ góp phần tăng cường sức hấp dẫn và sự chấp nhận của các giải pháp mới này." Bà Rückert cho biết thêm:

Đây cũng là một trong những lý do mà Bosch tập trung vào đổi mới vật liệu bán dẫn silicon carbide (SiC), thành phần chính cho điện động học. Sự triển khai toàn cầu của điện động học đang dẫn đến nhu cầu lớn về công nghệ bán dẫn đặc biệt này.

Sử dụng các quy trình phức tạp do chính Bosch phát triển, Bosch đã sản xuất vi mạch (chip) SiC tại nhà máy sản xuất lát bán dẫn (wafer fab) tại Reutlingen (Đức) từ năm 2021 và hiện đang đầu tư hơn 1.5 tỷ đô-la vào một nhà máy sản xuất lát bán dẫn khác tại Roseville, California. Bước tiến này sẽ củng cố mạng lưới sản xuất công nghệ bán dẫn của Bosch trên toàn cầu. Mục tiêu là bắt đầu sản xuất vi mạch SiC đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 2026 và tăng sản lượng lên gấp mười lần trong những năm tới. Trong ô tô điện, vi mạch SiC giúp mở rộng tầm hoạt động lái xe và làm cho quá trình sạc pin hiệu quả hơn, vì mức tiêu thụ năng lượng của chúng thấp hơn đến 50%. Vi mạch SiC cũng cho phép ô tô đi xa hơn trên một lần sạc pin - trung bình, tầm hoạt động tăng lên đến 6% so với trước kia.

Một công nghệ nổi bật khác của Bosch cũng được mang đến tại CES 2024 là giải pháp Bơm nhiệt Ultra IDS, được phát triển đặc biệt cho thị trường Bắc Mỹ. Mô hình này cung cấp 100% công suất sưởi ấm khi nhiệt độ ngoại vi 5 độ F (âm 15 độ C), và nó hoạt động ở mức thấp nhất là âm 13 độ F (âm 25 độ C). Đây là một lựa chọn ưu việt cho người dân tại các khu vực có khí hậu lạnh như Hoa Kỳ hoặc Canada muốn chuyển từ hệ thống sưởi nhiên liệu hóa thạch sang các phương tiện điện hóa. Sự chuyển đổi này giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu chi phí. Bosch cũng thành công trong việc áp dụng công nghệ bơm nhiệt vào lĩnh vực khác, đó là máy nước nóng, giải pháp kết hợp giữa máy nước nóng lưu trữ điện và bơm nhiệt, hiệu quả gấp 3-4 lần so với các máy nước nóng truyền thống.

"Với những giải pháp này, chúng tôi đang mở đường cho một ngôi nhà điện hóa và giúp tiết kiệm chi phí và năng lượng," Chủ tịch Bosch ở Bắc Mỹ, ông Mike Mansuetti chia sẻ.

Ngoài ra, các tính năng mới trong các sản phẩm gia dụng của Bosch như lò nướng, máy sấy và máy giặt cũng đang đóng một vai trò trong quá trình số hóa. Từ lâu, người dùng thiết bị gia dụng của Bosch đã có thể đặt thời gian bắt đầu sử dụng bằng chức năng hẹn giờ. Bosch cũng đang đi một bước xa hơn và trang bị thế hệ mới nhất của máy rửa bát của mình với chức năng "MySchedule". Tính năng này có thể tự động lên lịch bắt đầu chu kỳ hoạt động trùng với các khoảng thời gian giá điện thấp nhất hoặc có sẵn điện xanh.

Một điểm sáng khác mà Bosch mang đến cho người dùng dụng cụ điện chuyên nghiệp tại CES 2024 là công bố thêm đối tác mới cho nền tảng pin cho công cụ điện AMPShare với hơn 30 đối tác toàn cầu đã tham gia. Bosch AMPShare là một hệ thống pin đa thương hiệu cho phép các chuyên gia thương mại và công nghiệp chuyển đổi linh hoạt giữa các thương hiệu công cụ chuyên nghiệp khác nhau mà không cần phải thay đổi pin.

Để đẩy mạnh công nghệ hydrogen như một trụ cột của các giải pháp di động trong tương lai. Bosch đang đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ dọc theo chuỗi giá trị hydrogen. Hiện tại, tập trung vào pin nhiên liệu di động, gần đây đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tại Stuttgart. Công nghệ này nằm ở trung tâm của hệ thống truyền động cho các phương tiện hạng nặng. Bosch đã nhận được các đơn đặt hàng đầu tiên từ nhà sản xuất xe tải tại châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tập đoàn Bosch cũng đang đẩy mạnh các thành phần của động cơ hydrogen giúp chuyển đổi nhiên liệu trực tiếp thành năng lượng mà không cần chuyển đổi thành điện. Khi được nạp bằng hydrogen xanh, động cơ này gần như đảm bảo tính carbon trung hòa. Động cơ Hydrogen dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay. Các quốc gia và nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới đang đầu tư vào các công nghệ hydrogen. Chính phủ Hoa Kỳ là một ví dụ, họ đang phát triển cơ sở hạ tầng cho công nghệ hydrogen và đầu tư 7 tỷ đô la vào xây dựng các trung tâm hydrogen.

“Các trung tâm hydrogen là trụ cột quan trọng để thiết lập cơ sở hạ tầng hydrogen. Bosch hỗ trợ những giải pháp cần thiết và đang tìm hiểu để có thể tham gia vào các trung tâm này. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch ở Bắc Mỹ. Đây là một lĩnh vực mà chúng tôi có thể đóng góp kiến thức chuyên sâu trong sản xuất và cung cấp hydrogen,” ông Mansuetti cho biết thêm.

Trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, Bosch cũng đều tập trung vào việc sử dụng phần mềm và số hóa. Công ty hiện có hơn 44.000 cộng sự trong mảng phát triển phần mềm và là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu định hướng công nghệ di động dựa trên phần mềm. Tại CES 2024, Bosch đang trình diễn các sản phẩm và giải pháp mới cùng với đối tác chiến lược Amazon Web Services. Các sản phẩm này bao gồm máy pha cà phê tự động hoàn toàn kết nối, giải pháp điều khiển từ ô tô sử dụng trợ giúp giọng nói như Alexa, và “trợ lý điểm đặc biệt” sử dụng camera nội thất trong xe để nhận diện nhà hàng hoặc quán cà phê mà người lái đang nhìn vào dựa trên chuyển động của mắt họ. Trợ giúp giọng nói sau đó thông báo cho người lái trong thời gian thực và hoàn toàn tự động xác định xem nhà hàng có đang mở cửa và có bàn trống không.

Ngoài ra, Bosch cũng đang trình bày hai dịch vụ mới trong triển lãm điện tử: Chứng chỉ Sử dụng Đi kèm (Usage Certificate To Go) và Dịch vụ Sức khỏe Cho Phương Tiện (Vehecle Health Service).

Dịch vụ đầu tiên là một bổ sung cho các dịch vụ Pin trong công nghệ Đám mây đã được Bosch thiết lập từ trước. Tính năng này giúp tối ưu hóa việc phân tích dữ liệu pin, xác định tình trạng pin và giúp kéo dài tuổi thọ pin lên đến 20%. Dịch vụ thứ hai, dành cho các nhà quản lý phương tiện giao thông, cung cấp các tính năng được thiết kế chủ yếu để ngăn chặn các sự cố hoặc hư hỏng cho xe.

Cả hai giải pháp đổi mới này nhằm mục tiêu kéo dài tuổi thọ của xe và bảo vệ tài nguyên. Bosch đang tiếp cận tương tự trong lĩnh vực xây dựng: Công ty cung cấp các dịch vụ số để đạt được hiệu quả, như "Quản lý Năng lượng Nexospace" cho thị trường châu Âu giúp khách hàng phân tích nguồn cung, sử dụng năng lượng và phát triển biện pháp cụ thể để tối ưu hóa đồng thời giảm tiêu thụ điện năng. Giải pháp được áp dụng tại chuỗi siêu thị quốc tế REWE và có thể giảm tiêu thụ lên đến 20% trong hơn 2.000 cửa hàng nhờ công nghệ "Quản lý Năng lượng Nexospace".