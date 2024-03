Cầu Kẻ Nính bất ngờ sập sau 10 năm được bàn giao

Cầu Kẻ Nính dài 168m, có tổng mức 24 tỷ đồng bắc qua sông Hiếu ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bất ngờ bị sập, rất may lúc này không có người dân nào đi qua. Cầu được khởi công năm 2011, chậm tiến độ hoàn thiện 2 năm và chính thức được bàn giao năm 2014, sau đúng 10 năm thì cầu bất ngờ sập vào ngày 6/3.

Rất may tại thời điểm cây cầu bị sập không có người dân nào đi qua.

Vào khoảng 12 giờ ngày 06/3/2024, trong lúc đang nghỉ trưa người dân bất ngờ nghe tiếng động mạnh ở phía cầu treo Kẻ Nính, nên cùng nhau chạy ra xem, thì phát hiện chiếc cầu treo nối 2 bờ sông Hiếu bị đổ sập. Hiện trường còn lại một mớ hỗn độn, dây cáp đứt, toàn bộ dây văng, khung thép và các tấm bê tông rơi xuống bãi bồi, một phần khấu kiện rơi xuống sông Hiếu. Mố ở hai đầu cầu nứt nẻ, nhiều trụ bê tông bị dây cáp kéo nghiêng.

Theo lãnh đạo xã Châu Hạnh; Rất may thời điểm trên không có người qua cầu, chỉ có một con trâu đang ăn dưới bãi bồi bị các khối sắt và bêtông rơi trúng đè chết. Nhận định ban đầu dẫn đến sự việc có lẽ do mố cầu yếu và sụt lún bởi ảnh hưởng của các trận mưa lũ lớn những năm trước. Hiện Công an huyện Quỳ Châu đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết, cầu treo Kẻ Nính khởi công năm 2011, kinh phí 24 tỷ đồng trích từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác, do UBND huyện Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Công trình dài 168 m, gồm một nhịp treo dây võng dài 132 m và 2 nhịp dẫn dài 36 m. Mặt cầu rộng 2,4 m, tải trọng 2,5 tấn, thiết kế dây võng bán vĩnh cửu bằng thép, đường nối hai đầu rộng 5 m.

Kết cấu của cây cầu bị phá vỡ hoàn toàn.

Thời điểm lập dự án, nhà chức trách kỳ vọng cầu Kẻ Nính giúp việc đi lại của hơn 3.000 người ở 4 bản của xã Châu Hạnh gồm Kẻ Nính, Pà Cọ, Tà Cộ, Định Tiến được thuận lợi hơn, bởi trước đó họ phải đi đò qua sông Hiếu để lên thị trấn Tân Lạc - trung tâm huyện Quỳ Châu. Ngoài ra, công trình còn góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo dự kiến, cầu Kẻ Nính hoàn thành sau 9 tháng thi công, song vì thiếu vốn nên dang dở, đến cuối năm 2014 mới hoàn thiện để giao cho địa phương quản lý. Từ khi đưa vào sử dụng, cầu liên tục xảy ra sự cố. Gần hai năm qua, mái taluy sạt lở, hộp bảo vệ thanh neo bị đứt gãy, đường dẫn vào hai đầu cầu sụt lún nguy cơ sạt xuống sông... Chính quyền đã đặt biển cảnh báo cấm người và phương tiện qua lại, song nhiều tài xế vẫn lái xe qua. Như vậy, cầu Kẻ Nính bất ngờ sập đúng sau 10 năm đưa vào hoạt động chính thức.

Cầu Kẻ Nính bị sập, người 4 bản Kẻ Nính, Pà Cọ, Tà Cộ, Định Tiến muốn lên trung tâm xã Châu Hạnh và huyện Quỳ Châu có thể lái xe máy, ôtô vòng qua cầu Hoa Hải cách đó hơn 3 km, tốn nhiều thời gian hơn.