Succession và phim có diễn viên Hồng Đào thắng lớn tại Emmy 2024

Sau thời gian trì hoãn, Emmy lần thứ 75 được tổ chức với một cục diện đã được dự báo trước - Ảnh: Oprah Daily.

Trái ngược với không khí căng thẳng thường thấy mỗi năm, lần thứ 75 của Emmy đã có vẻ như đua tranh giảm bớt sức nóng sau hai sự kiện lớn trước đó là Quả cầu vàng và Giải lựa chọn của giới phê bình (Critic’s Choice Awards).

HBO, đại diện cho "người khổng lồ" trong làng phim truyền hình, đã dẫn đầu với ba bộ phim nổi bật là Succession, The Last of Us và The White Lotus, khiến cuộc đua Emmy năm nay trở nên thụt lùi.

Không có gì bất ngờ khi HBO là đối tác chủ yếu được chú ý, đã nhận được những đề cử liên tục từ Quả cầu vàng và Giải lựa chọn của giới phê bình.

Succession, The Bear và Beef, Cuộc chiến đỉnh cao của Emmy 2024

Mùa cuối cùng của bộ phim Succession dẫn đầu với 27 đề cử, tiếp theo là The Last of Us với 24 đề cử và mùa 2 của loạt phim kinh dị The White Lotus với 23 đề cử.

Kết quả chung cuộc, Succession đã đoạt giải ở hạng mục quan trọng nhất - Series chính kịch xuất sắc nhất - cùng với nhiều giải thưởng diễn xuất và sản xuất khác.

HBO có thể xem là hãng làm phim truyền hình thành công nhất trong 20 năm qua, liên tục sản xuất các series phim chất lượng như Game of Thrones, True Detective, True Blood, Watch Men, Succession, được đánh giá cao từ cả giới chuyên môn và khán giả.

Gần đây, một thế lực mới trong ngành là Apple TV, đã nổi lên để cạnh tranh với Netflix và HBO. Với nguồn lực đầu tư lớn và danh tiếng của mẹ công ty, Apple TV đã sản xuất nhiều series chất lượng trong suốt gần 10 năm.

Mặc dù vậy, Ted Lasso - một trong những sản phẩm nổi bật của Apple TV - không giành được giải nào quan trọng. Series hài kịch này đã bị ứng viên nặng ký của Hulu, The Bear, đánh bại, chiến thắng ở hạng mục Series hài kịch xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, như dự đoán của nhiều nhà phê bình.

Ngoài ra, Netflix cũng có 13 đề cử cho series gây tranh cãi Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story và Beef.

Beef là một series phim rất thành công của Netflix khi không chỉ thu hút lượng người xem lớn, mà còn được đề cử và đã chiến thắng khá nhiều giải thưởng phim ảnh tại Mỹ.

Với khán giả Việt Nam, phim thân thuộc hơn vì có sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đào trong vai mẹ của nhân vật nữ chính, là một người nhập cư từ Việt Nam. Phim cũng có sự xuất hiện của tô canh chua Việt và ý nghĩa về nguồn cội của nhân vật.