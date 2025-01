Đồng nhân dân tệ suy yếu thử thách quyết tâm của Bắc Kinh

Đồng nhân dân tệ suy yếu đang thử thách quyết tâm của Bắc Kinh khi sự trở lại của Trump làm gia tăng lo ngại về thuế quan

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được dự đoán rộng rãi sẽ mất giá so với đồng đô la Mỹ đang tăng giá. Một câu hỏi hóc búa hơn đối với những người theo dõi thị trường: Đồng tiền này có thể trượt giá nhanh và xa đến mức nào?

Rủi ro là rất lớn. Tác động của sự suy yếu rõ rệt của đồng nhân dân tệ không chỉ có thể lan rộng khắp thế giới bằng cách làm giảm sức cạnh tranh xuất khẩu của các quốc gia cạnh tranh với Trung Quốc để bán hàng hóa và dịch vụ ra thế giới mà còn gây nguy hiểm cho những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã mất hơn 3% kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump vào đầu tháng 11 khi triển vọng về chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ và Trung Quốc khác nhau. Đồng nhân dân tệ trong nước được kiểm soát chặt chẽ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 16 tháng .

Nhiều nhà đầu tư bi quan về triển vọng của Trung Quốc. Đất nước này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng bất động sản và chi tiêu tiêu dùng yếu ớt. Với những người tham gia thị trường lo lắng về giảm phát và các ngân hàng đang vật lộn để thúc đẩy nhu cầu vay vốn, đã có một dòng tiền đổ vào trái phiếu chính phủ , đẩy lợi suất xuống mức thấp kỷ lục.

Ngược lại, các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hiện đang dự đoán sẽ có ít đợt cắt giảm lãi suất hơn so với trước đây. Mức thuế quan cao hơn do Tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức Donald Trump đề xuất, nếu được thực hiện, có thể thúc đẩy lạm phát và làm chậm hơn nữa chu kỳ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang, duy trì lãi suất và do đó là lợi suất trái phiếu ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng đều đặn kể từ tháng 6 và đạt mức 4,7% trong tháng này, mức gần nhất được ghi nhận vào tháng 4. Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ khác, đã tăng lên mức cao nhất trong gần 26 tháng.

Theo công cụ FedWatch của CME tính đến thứ sáu , thị trường đã hạ thấp kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong năm nay, định giá chỉ cắt giảm một phần tư phần trăm vào năm 2025 .

Với khoảng cách lợi suất giữa trái phiếu Hoa Kỳ và trái phiếu Trung Quốc ngày càng lớn, các nhà đầu tư đã đẩy giá đồng đô la lên và kéo giá đồng nhân dân tệ xuống thấp hơn.

Sự suy giảm có trật tự

Biến động thị trường đang thử thách quyết tâm của các nhà hoạch định chính sách. Trong khi đồng nhân dân tệ yếu hơn có thể giúp cải thiện sức hấp dẫn của hàng xuất khẩu Trung Quốc, các nhà chức trách cũng muốn tránh sự sụt giảm mạnh của đồng tiền này có thể gây ra sự biến động quá mức.

Trong nỗ lực nâng cao lợi suất trái phiếu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đình chỉ việc mua trái phiếu chính phủ vào tuần trước, với lý do nhu cầu trên thị trường quá cao, đồng thời tăng cường phát hành trái phiếu tại Hồng Kông để giúp ngăn chặn sự sụt giảm của đồng nhân dân tệ.

Gần đây, ngân hàng trung ương đã đưa ra nhiều thông báo để cảnh báo về việc đầu cơ tiền tệ và cảnh báo rằng đà tăng giá trái phiếu chính phủ có thể làm suy yếu sự ổn định tài chính.

Thống đốc PBOC Pan Gongsheng cho biết tuần trước: “Chúng tôi sẽ kiên quyết ngăn chặn rủi ro tỷ giá hối đoái tăng vọt, đảm bảo tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ nhìn chung vẫn ổn định ở mức hợp lý, cân bằng” .

Quan điểm này tương đồng với quan điểm tại một cuộc họp báo riêng vào thứ Ba tuần trước, nơi các quan chức cấp cao nhắc lại lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định tỷ giá hối đoái.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý tuần trước: “Thông tin liên lạc như vậy ngụ ý rằng PBOC có thể ưu tiên ổn định tỷ giá hối đoái hơn là nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới”.

Ngân hàng trung ương hôm thứ Hai đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản chuẩn trong nỗ lực giữ cho đồng tiền ổn định.

Tuy nhiên, David Roche, chiến lược gia tại Quantum Strategy, cho biết đồng nhân dân tệ ở nước ngoài có thể suy yếu xuống mức 8,5 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ vào cuối năm, tính đến kịch bản Trump áp mức thuế 50%-60% đối với hàng hóa Trung Quốc như đã hứa.

Đồng tiền này được giao dịch lần cuối ở mức 7,3357 so với đồng đô la Mỹ vào thứ Hai.

Roche cho biết: “Chính quyền Trung Quốc sẽ cố gắng khiến đồng nhân dân tệ giảm giá một cách có trật tự”, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp kích thích của Bắc Kinh là “không đủ” để làm được nhiều hơn là ổn định nền kinh tế, vì chúng không giải quyết được các vấn đề chính như nhu cầu chậm chạp và tiết kiệm hộ gia đình quá mức.

Ưu tiên nhân dân tệ

Đã có những dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm của đồng nhân dân tệ đang hạn chế khả năng hạ lãi suất của ngân hàng trung ương. Việc ngăn chặn sự sụt giảm mạnh của đồng tiền này được ưu tiên hơn việc thúc đẩy tăng trưởng.

Trong những phát biểu hiếm hoi mang tính hướng tới tương lai, vào tháng 9, Gongsheng đã báo hiệu khả năng sẽ có một đợt cắt giảm khác đối với lượng tiền mặt mà các ngân hàng cần nắm giữ làm dự trữ vào cuối năm 2024 - nhưng đợt cắt giảm này vẫn chưa diễn ra, mặc dù đã chuyển sang lập trường chính sách “nới lỏng vừa phải” .

Helen Qiao, chuyên gia kinh tế về Trung Quốc và Châu Á tại Bank of America, cho biết ngân hàng trung ương có khả năng sẽ không cắt giảm lãi suất mạnh trong thời gian tới, bất chấp áp lực gia tăng đối với tăng trưởng trong nước, do ưu tiên chính sách tạm thời là ổn định tỷ giá hối đoái.

Bà kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục bảo vệ đồng tiền bằng cách kiểm soát vốn chặt chẽ hơn và hướng dẫn thanh khoản cho các tổ chức tài chính.

Lynn Song, nhà kinh tế trưởng của LNG về Trung Quốc, cho biết trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang hạn chế khả năng PBOC hạ lãi suất, Bắc Kinh vẫn có nhiều công cụ chính sách để ngăn chặn những động thái tiền tệ quá mức, bao gồm can thiệp bằng lời nói, điều chỉnh thanh khoản nước ngoài thông qua phát hành hối phiếu và thu hút các công ty tài chính nhà nước mua trực tiếp nhân dân tệ nước ngoài.

Đối với thị trường trong nước, công cụ chính mà PBOC sử dụng để quản lý tiền tệ là tỷ giá tham chiếu hàng ngày - đồng nhân dân tệ trong nước chỉ được phép giao dịch trong phạm vi 2% của tỷ giá tham chiếu này. Kể từ năm ngoái, ngân hàng trung ương đã duy trì tỷ giá hối đoái hướng dẫn mạnh hơn 7,20 cho mỗi đô la , mặc dù đồng bạc xanh tăng mạnh.

Đồng nhân dân tệ trong nước được cố định ở mức 7,1886 đổi một đô la vào thứ Hai , nhưng thị trường đã đẩy nó xuống mức yếu hơn trong biên độ, và lần giao dịch gần nhất là ở mức 7,3249.

Xuất khẩu đang bị đe dọa

Hoạt động kinh tế của Trung Quốc tăng tốc hơn dự kiến ​​trong quý cuối cùng của năm 2024 , được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ khi các doanh nghiệp tích cực vận chuyển hàng hóa trước khi tăng thuế, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng đà tăng trưởng có thể yếu đi vào cuối năm nay khi lệnh tăng thuế của Trump có hiệu lực.

Kamil Dimmich, giám đốc danh mục đầu tư tại North of South Capital, ám chỉ đến sự không chắc chắn về quy mô và tốc độ tăng thuế quan của chính quyền Trump: “Bắc Kinh không muốn chứng kiến ​​sự sụp đổ của đồng tiền trước khi biết tình hình thực tế”.

Trump, người sẽ nhậm chức vào thứ Hai, đã cam kết áp dụng mức thuế chung từ 10% đến 20% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và 60% trở lên đối với các lô hàng từ Trung Quốc, mặc dù một số người tin rằng mức thuế này sẽ được áp dụng dần dần.

Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Macquarie, cho biết: “Mặc dù mức tăng thuế quan có thể lớn hơn trong cuộc chiến thương mại lần 2.0, nhưng phạm vi mất giá của đồng nhân dân tệ có thể nhỏ hơn nhiều lần này”, vì Bắc Kinh đã báo hiệu chính sách ưu tiên cho một ”đồng nhân dân tệ tương đối ổn định”.

Ông dự đoán đồng nhân dân tệ ở nước ngoài sẽ đạt đỉnh ở mức 7,50 nhân dân tệ đổi 1 đô la vào quý 3 năm nay.