8 dấu ấn nổi bật của ngành xe việt nam 2024

Chương trình bình chọn Xe của năm 2025 đã khép lại thành công. TOP 3 Xe của năm 2025 gồm Toyota Camry 2024 HEV TOP (tổng điểm 1.022), Volvo S90 Recharge (tổng điểm 1.022 và VinFast VF 7 Plus (Thuê pin) (tổng điểm 1.012). Danh hiệu Xe của năm 2025 đã thuộc về phiên bản Toyota Camry 2.5 HEV TOP với tổng điểm 1.022 từ 32 thành viên Hội đồng Giám khảo sau quyết định bỏ phiếu công khai trong buổi họp cuối cùng của Hội đồng Giám khảo. Bên cạnh đó, từ điểm số của các tiêu chí, Hội đồng Giám khảo cũng đã chọn ra 5 danh hiệu khác, cụ thể: Danh hiệu Xe an toàn 2025 thuộc về Volvo S90 Recharge Danh hiệu Xe hiệu quả kinh tế tốt nhất 2025 thuộc về VinFast VF3 (Thuê pin) Danh hiệu Xe thoải mái và tiện ích nhất 2025 thuộc về Volkswagen Viloran Premium Danh hiệu Xe ấn tượng 2025 thuộc về VinFast VF3 (Thuê pin) Danh hiệu Xe xanh 2025 thuộc về VinFast VF7 Plus (Thuê pin)