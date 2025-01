Bình Thuận xử nghiêm, 'cát tặc' được đẩy lui

Liên tục thời gian qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố nhiều vụ án và bắt tạm giam các bị can liên quan đến 'cát tặc'. Trong đó có cả những bị can nguyên là cán bộ xã đã thiếu trách nhiệm trong xử lý "cát tặc".