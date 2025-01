Bosch ra mắt bình ắc quy SM Mega Boost mới

Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu năng lượng đa ứng dụng cho ô tô, từ xe hạng nhỏ đến xe thương mại. Theo đó, SM Mega Boost được phân phối bởi Thành Công Baterry, nhà phân phối ắc quy hàng đầu của Bosch tại Việt Nam.

Đây là một hành động chiến lược để Bosch củng cố vị thế trong thị trường ô tô đang phát triển năng động tại Việt Nam. Sự kiện đã thu hút hơn 300 khách hàng đến từ những cửa hàng, nhà phân phối trên toàn quốc. Sự kiện này cũng góp phần củng cố vị thế thương hiệu Bosch như một đối tác đáng tin cậy trong ngành ô tô tại thị trường nội địa.

"Chúng tôi rất vui và tự hào khi bắt đầu hành trình đối tác chiến lược này với Công ty Ắc quy Thành Công nhằm giới thiệu sản phẩm bình ắc quy SM Mega Boost tại thị trường Việt Nam. Sự hợp tác này có ý nghĩa rất lớn nhằm hiện thực hóa tầm nhìn mở rộng sự hiện diện của ngành Phụ tùng và thiết bị Ô tô Bosch trong thị trường ô tô Việt Nam, đảm bảo người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm phụ tùng và thiết bị ô tô chất lượng cao và dịch vụ đáng tin cậy của Bosch", ông Marcio Coelho, Phó Chủ tịch Ngành Phụ tùng và Thiết bị Ô tô của Bosch khu vực Đông Nam Á chia sẻ.

Đại diện cho Công ty Ắc quy Thành Công, ông Bạch Văn Dũng – Giám đốc Công ty cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của các sản phẩm Phụ tùng và Thiết bị ô tô của Bosch, vì chúng được thông qua các quy trình sản xuất và kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo đạt được tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất sản phẩm hàng đầu thế giới.”

Ắc quy Bosch SM Mega Boost được thiết kế bề ngoài không đường viền và không cần bảo dưỡng, với nắp mê cung tích hợp với thiết bị chống cháy tích hợp để đảm bảo an toàn để đảm bảo an toàn và tăng độ bền sản phẩm. Cùng với vật liệu vỏ được làm bằng nhựa nhiệt dẻo đảm bảo tính an toàn và khả năng tái chế cao nhờ vào thành phần vật liệu sáng tạo và thân thiện với môi trường.

Bên trong ắc quy Bosch SM Mega Boost chứa một lớp bảo vệ ngăn chặn việc đổ tràn các nguyên liệu hoạt động nhằm kéo dài tuổi thọ của pin. Đồng thời các tấm âm chất được bao bọc trong một lớp phân cách bằng polyethylene chắc chắn giúp ngăn chặn khả năng đoản mạch khi gia tăng nhiệt độ hoặc sạc quá lâu.

Bosch đẩy mạnh địa phương hóa sản phẩm của mình để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của chủ sở hữu xe ô tô Việt Nam. Chiến lược này cho phép các sản phẩm của Bosch được thiết kế để thích ứng với từng loại xe, khí hậu địa phương và điều kiện lái xe.

Thông tin thêm xem tại https://thanhcongbattery.com/