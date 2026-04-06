Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, tập trung kiện toàn bộ máy nhà nước

Tham dự Phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ-Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: QH

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, các đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và lãnh đạo các địa phương, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân cả nước, đồng thời tiếp tục khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng với quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2%/năm; riêng năm 2025 đạt 8,02%. Thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ máy trong cả nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước; đánh giá kết quả năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra các giải pháp cho giai đoạn 2026–2030.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 8 luật và 1 Nghị quyết quy phạm pháp luật, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027, Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và Nghị quyết chung Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang; Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.