17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm Mining Vietnam 2024

Mining Vietnam 2024 với sự tham gia của 200 gian trưng bày đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Cộng hòa Zambia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Trung Quốc, Australia, Italia và Việt Nam.

Bên cạnh các gian hàng doanh nghiệp, sự kiện còn chào đón 3 nhóm gian hàng quốc tế đến từ Ấn Độ, Australia và Trung Quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Với diện tích triển lãm lên đến 6,000 m2, triển lãm dự kiến thu hút hơn 3,000 khách tham quan chuyên ngành, hứa hẹn trở thành điểm giao thương lý tưởng cho doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và xây dựng tại Việt Nam.

Ông Ben Wong, Tổng Giám Đốc Informa Markets Việt Nam cho biết, Việt Nam được coi là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, tập trung hơn 5.000 điểm mỏ của 60 loại khoáng sản như than, quặng boxit, apatit, titan, đất hiếm,... Với lịch sử khai thác gần 180 năm, ngành than Việt Nam từ lâu đã trở thành ngành công nghiệp khai khoáng chủ lực nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, quặng boxit với trữ lượng lên đến 5,8 triệu tấn đã đưa Việt Nam trở thành trở thành quốc gia sở hữu tiềm năng về quặng boxit lớn thứ hai toàn cầu (Cục Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) năm2023).

Những năm gần đây, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp vào quá trình khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng bền vững, giảm tiêu hao điện, năng lượng. Trong số đó, nổi bật như Chính sách đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Qua đó nêu rõ mục tiêu đưa ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản trở thành ngành công nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới thiết bị nhằm sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chuyển đổi toàn diện ngành theo hướng phát triển xanh.

Bên cạnh đó, thị trường xây dựng Việt Nam đang cho thấy tiềm năng bứt phá mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, đến năm 2030, Việt Nam hướng đến mục tiêu khai thác khoảng hơn 5.000 km đường cao tốc, xây dựng 172 tuyến đường quốc lộ với tổng chiều dài khoảng 29,795 km và tạo ra khoảng 3.034 km đường bộ ven biển qua địa phận 28 tỉnh, thành phố, hứa hẹn nâng cao năng lực vận tải nội địa, tăng cường kết nối các khu công nghiệp với trung tâm đô thị, cảng biển và biên giới, thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.

Triển lãm đa dạng các hạng mục trưng bày.

Theo ông Ben Wong, Mining Vietnam là sự kiện được tổ chức hai năm một lần tại khu vực phía Bắc - nơi ngành khai khoáng phát triển mạnh mẽ, gắn liền với các mỏ và điểm quặng của Việt Nam. Sau thành công vào năm 2022, Mining Vietnam 2024 quay lại tại Hà Nội với danh mục trưng bày vô cùng đa dạng, phục vụ nhóm ngành khai khoáng chủ lực như hệ thống sản xuất phụ trợ mỏ than; điện, điện mỏ than; vật liệu, dụng cụ, thiết bị chế biến khoáng sản; khai khoáng thông minh và tự động hóa; thiết bị khai thác bề mặt, khai thác ngầm; vận chuyển và các dịch vụ tổng hợp khác.

Bằng việc kết hợp với triển lãm Construction Vietnam, sự kiện còn tập trung trưng bày các thiết bị, sản phẩm phục vụ ngành xây dựng với nhiều công nghệ về tự động hóa; hóa chất; thiết bị nặng; cơ sở hạ tầng; quản lý; vật liệu; dụng cụ, thiết bị và dịch vụ tổng hợp, mang đến cho các doanh nghiệp và khách tham quan chuyên ngành cơ hội tiếp cận và trải nghiệm công nghệ mới nhất từ cả ngành khai khoáng và xây dựng.

Gian hàng trưng bày của Beijing Xinhuayuan Machinery Mannufacturing Co., Ltd.

Triển lãm năm nay quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu trong ngành tại Việt Nam như Công ty TNHH Zoomlion Việt Nam, Helukabel Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin),...cùng nhiều doanh nghiệp quốc tế khác như Beijing Xinhuayuan Machinery Mannufacturing Co., Ltd, Aimix Group Co., Ltd.,...

Ngoài không gian trưng bày, Mining Vietnam 2024 còn tổ chức nhiều chương trình hội thảo và hội thảo kỹ thuật, nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật những xu hướng, công nghệ tiên tiến, mở ra nhiều góc nhìn mới về ngành khai khoáng dưới góc độ nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 26/4 tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia (NECC), Hà Nội.