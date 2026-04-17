CoreEdge Networks ký kết với bốn nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

Sự kiện mang tên "Vietnam Distributor Launch & Signing Ceremony" có sự tham gia của các doanh nghiệp tích hợp hệ thống (SI), đối tác công nghệ và đại diện khách hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và hạ tầng mạng.

Tại đây, CoreEdge Networks chính thức ký kết hợp tác phân phối với bốn đơn vị gồm: Công ty TNHH Phát triển CNTT Hoàng Anh, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hà Cường, Công ty Cổ phần NStech Viet Nam và Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp HLP.

Các đơn vị này sẽ đảm nhận việc phân phối, tư vấn và triển khai giải pháp mạng CoreEdge tại Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng trong lĩnh vực doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, campus network, smart city và hạ tầng số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Oh Hong Seok – Tổng Giám đốc Core Edge Networks cho hay: Với năng lực tự chủ trong toàn bộ quy trình từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất và cung cấp giải pháp, Core Edge Networks đã và đang không ngừng khẳng định vị thế của mình. Tại Hàn Quốc, chúng tôi đã xây dựng hệ thống gồm 3 nhà phân phối chính và hơn 80 đối tác, cùng nhau phát triển bền vững.

Không dừng lại ở các giải pháp mạng truyền thống, Core Edge hướng tới việc cung cấp một hệ sinh thái mạng thông minh thế hệ mới, tích hợp công nghệ Cloud, SDN và Trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, chúng tôi mang đến giải pháp tích hợp toàn diện giữa thoại, hình ảnh, dữ liệu cùng hệ thống mạng có dây và không dây, tạo nên một nền tảng mạng thông minh và đồng bộ.

Qua đó, giúp doanh nghiệp không chỉ vận hành hiệu quả, mà còn nâng cao khả năng quản lý, giám sát và tối ưu hóa hệ thống một cách toàn diện.

Ông Oh Hong Seok – Tổng Giám đốc Core Edge Networks phát biểu tại buổi ký kết

CoreEdge Networks được thành lập năm 2017 tại Hàn Quốc, chuyên phát triển thiết bị mạng theo công nghệ SDN (Software Defined Networking) với các dòng sản phẩm switch backbone, aggregation và access. Trong quá trình phát triển tại thị trường nội địa, công ty đã triển khai các dự án hạ tầng mạng quy mô lớn cho cơ quan cảnh sát, quân đội và hệ thống giáo dục Hàn Quốc, đồng thời đạt các chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và NIS Security Verification trên nhiều dòng sản phẩm. Năm 2024, CoreEdge bắt đầu mở rộng quốc tế với việc thành lập văn phòng tại Manila (Philippines) và Hà Nội (Việt Nam), đặt nền tảng cho giai đoạn thâm nhập thị trường Đông Nam Á.

Nền tảng kỹ thuật cốt lõi của CoreEdge là CEN Smart Controller, hệ thống quản trị mạng thông minh cho phép giám sát topology theo thời gian thực, cấu hình và nâng cấp thiết bị hàng loạt, phân tích lưu lượng mạng, quản lý tài nguyên IP và kiểm soát truy cập bảo mật.

Các sản phẩm được xây dựng theo kiến trúc Spine-Leaf-Access theo mô hình One-Stop Network Solution, phù hợp với các triển khai đòi hỏi khả năng mở rộng linh hoạt và quản trị tập trung. Đây là kiến trúc phổ biến trong các hệ thống trung tâm dữ liệu và campus network quy mô vừa đến lớn, nơi yêu cầu về độ ổn định và hiệu năng đường truyền đặt ra khắt khe hơn so với hạ tầng truyền thống.

Khách tham gia sự kiện tìm hiểu sản phẩm của CoreEdge Networks

Tại Việt Nam, nhu cầu đầu tư vào hạ tầng mạng đang tăng theo xu hướng chuyển đổi số diễn ra ở nhiều ngành, từ tài chính, y tế, giáo dục đến sản xuất và dịch vụ công. Phân khúc trung tâm dữ liệu ghi nhận tốc độ mở rộng nhanh, trong khi các dự án smart city và campus thông minh đang được triển khai tại nhiều địa phương.

Trong bối cảnh đó, việc hình thành mạng lưới phân phối trong nước được xem là bước đi cần thiết để rút ngắn khoảng cách từ nhà sản xuất đến các dự án hạ tầng CNTT thực tế, đồng thời tăng khả năng hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho khách hàng.

Theo kế hoạch sau ký kết, CoreEdge và các nhà phân phối sẽ triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật cho đội ngũ kỹ sư, phát triển mạng lưới đại lý và integrator cấp hai, tổ chức hội thảo công nghệ và các chương trình thử nghiệm giải pháp thực tế.

Mục tiêu gần là tiếp cận các dự án hạ tầng mạng cho doanh nghiệp và tổ chức trong nước, với trọng tâm vào nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp hoặc xây mới hệ thống mạng quy mô từ vừa đến lớn.

Việt Nam hiện là một trong các thị trường công nghệ tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á, với dư địa lớn trong phân khúc hạ tầng mạng doanh nghiệp và công cộng. Sự kiện ký kết lần này đặt CoreEdge vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu thiết bị mạng đang có mặt tại thị trường, trong bối cảnh nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung công nghệ đang ngày càng rõ ràng hơn.