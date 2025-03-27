Lancs Networks tích hợp FPGA, ARM và PUF bảo vệ hạ tầng số quốc gia

Tại tọa đàm "Tự chủ công nghệ mạng: Kiến tạo tương lai số bền vững" diễn ra ngày 27/3/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ mạng Lancs Việt Nam đã trình bày tham luận: "Tự chủ và tăng cường an ninh mạng với công nghệ FPGA, ARM và PUF", tham luận đề cập đến chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghệ tự chủ nhằm bảo vệ hạ tầng số quốc gia.

Sản phẩm Make in Việt Nam được Lancs Networks chế tạo. Ảnh: HC

Hiện nay, công nghệ đang trở thành vũ khí chiến lược của các cường quốc. Hoa Kỳ nhấn mạnh xu hướng huy động sức mạnh nội tại, thậm chí ban hành lệnh cấm các công ty Mỹ đầu tư vào lĩnh vực điện toán lượng tử, chip và AI của Trung Quốc. Đối với Hoa Kỳ, tự chủ công nghệ không chỉ để phát triển kinh tế mà còn đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia.

Trong khi đó, Trung Quốc đang triển khai chiến lược huy động toàn bộ hệ thống chính trị và tài nguyên quốc gia để thúc đẩy tự chủ công nghệ. Trung Quố đã thiết lập gần 100 trung tâm nghiên cứu mới, tập trung vào 201 lĩnh vực trong 60 ngành công nghiệp chiến lược, đặc biệt là AI, an toàn thông tin và bán dẫn.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này, đã nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực tự chủ công nghệ. Quốc gia đã ban hành các nghị định, chính sách thúc đẩy đột phá trong khoa học công nghệ và triển khai chương trình phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia. Hiện Việt Nam đã lọt vào top 5 quốc gia tự chủ công nghệ 5G và chip bán dẫn, đồng thời có những bước tiến trong phát triển AI, an ninh mạng và điện toán đám mây.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: HC

Những thách thức của Việt Nam trong phát triển công nghệ

Mặc dù đã có những tiến bộ, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn. Các cuộc tấn công mạng tinh vi đang nhắm vào hạ tầng trọng yếu của Chính phủ, quốc phòng và tài chính. Đồng thời, việc thiếu chủ động kiểm soát công nghệ mạng lõi tạo ra rủi ro không kiểm soát được mã nguồn hoặc backdoor.

Ngoài ra, khả năng chủ động nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi của Việt Nam chưa cao, thiếu nhân lực chuyên môn đặc biệt trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin. Việc kiểm soát thông tin trên internet cũng gặp nhiều khó khăn, chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc phát tán, lộ lọt dữ liệu cá nhân, tổ chức và quốc gia.

Ông Hà Thế Trường- Chủ tịch HĐQT Lancs Networks nhận định: "Việt Nam cần tự chủ công nghệ, tăng cường kiểm soát an toàn thông tin và phát triển nhân lực chất lượng cao để vượt qua những thách thức này".

Ông Hà Thế Trường- Chủ tịch HĐQT Lancs Networks chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: HC

Trước những thách thức kể trên, Việt Nam đã xác định tự chủ công nghệ là định hướng chiến lược quốc gia với ba trụ cột chính:

Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển công nghệ tự chủ: Xây dựng các nền tảng phần cứng và phần mềm bảo mật thuần Việt, tránh phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Đẩy mạnh R&D các công nghệ quan trọng như FPGA, AI trong an toàn thông tin, hệ thống bảo vệ dữ liệu.

Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái công nghệ theo chuẩn quốc tế: Định hướng phát triển hệ sinh thái giải pháp vừa đảm bảo đạt chuẩn quốc tế đồng thời tuân thủ tiêu chuẩn luật định trong nước. Các giải pháp phải tương thích với hạ tầng công nghệ hiện có, dễ dàng tích hợp với các nền tảng đang được sử dụng tại Việt Nam.

Thứ ba, hợp tác liên kết giữa các cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức: Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp - Chính phủ - các tổ chức nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong công nghệ tự chủ. Đẩy mạnh các chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt.

Năng lực tự chủ công nghệ của Lancs Networks

Lancs Networks đã xây dựng năng lực tự chủ công nghệ lõi dựa trên bốn công nghệ chính: Hệ điều hành mạng Lancs NOS, công nghệ nền tảng Lancs FPGA, công nghệ xác thực tin cậy Lancs Trust và công nghệ trí tuệ nhân tạo Lancs AI.

"Bốn công nghệ lõi của Lancs Networks được xây dựng dựa trên triết lý Xử lý sâu (Deep processing) và Tăng tốc (Acceleration), làm nền tảng để tạo ra hệ sinh thái phần cứng và giải pháp mạng, an ninh mạng và an toàn thông tin toàn diện" ông Nguyễn Văn Thành- Tổng giám đốc Lancs Networks chia sẻ.

Hệ điều hành Lancs NOS cung cấp đầy đủ các tính năng mạng, an ninh mạng và an toàn thông tin cho các thiết bị mạng của công ty. Công nghệ Lancs FPGA cho phép tự chủ công nghệ đến mức IC, tự chủ thiết kế các thiết bị mạng và ATTT. Lancs Trust tích hợp công nghệ xác thực bao gồm SmartCard, Token, trong khi Lancs AI hỗ trợ phân tích hành vi để ra quyết định trước các nguy cơ an ninh mạng.

Đáng chú ý, Lancs Networks đã nhận được nhiều chứng nhận quan trọng như Chứng nhận kiểm định sản phẩm mật mã dân sự, Giấy phép kinh doanh sản phẩm/dịch vụ ATTT mạng, Bằng độc quyền sáng chế công nghệ Shared Memory và Chứng nhận TOP 10 Sản phẩm công nghệ số tiềm năng Make in Vietnam 2023.

Hệ sinh thái LINKSAFE của Lancs Networks tuân thủ kiến trúc Zero Trust theo chuẩn của Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD), dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: Nguyên tắc 1: Không tin tưởng, xác minh liên tục, mã hoá toàn diện. Nguyên tắc 2: Phân quyền tối thiểu, cô lập nguy cơ. Nguyên tắc 3: Chuẩn hoá log, chủ động phân tích và xử lý thông tin trên toàn hệ thống.

Theo đó, Lancs Networks đã phát triển một hệ sinh thái sản phẩm mạng và an toàn thông tin toàn diện bao gồm các giải pháp như LINKSAFE XDR, LINKSAFE WAF, LINKSAFE SIEM, LINKSAFE SD-WAN, LINKSAFE ZTNA, LINKSAFE DLP, LINKSAFE SOC, LINKSAFE NOC và nhiều giải pháp khác.

Lancs Networks khẳng định các giải pháp của công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn của Việt Nam. Đặc biệt, công ty đáp ứng Nghị định 85/2016/NĐ-CP về đảm bảo hệ thống thông tin theo cấp độ với khả năng xây dựng các hệ thống từ cấp độ 3 đến cấp độ 5.

Bên cạnh đó, Lancs Networks cũng đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân của Nghị định 13/2023/NĐ-CP, với các giải pháp như ZTNA, DLP, XDR để bảo vệ dữ liệu chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Thành- Tổng giám đốc Lancs Networks chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: HC

"Giải pháp 'Make in Vietnam' của chúng tôi giúp giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài, chủ động kiểm soát bảo vệ dữ liệu", ông Nguyễn Văn Thành- Tổng giám đốc Lancs Networks khẳng định.

Một trong những đóng góp quan trọng của Lancs Networks là đề xuất giải pháp tích hợp công nghệ FPGA, ARM và PUF. Công ty khai thác khả năng tự chủ công nghệ lõi xử lý gói tin thông qua phân tích sâu gói tin, xử lý nguồn dữ liệu lớn và xử lý với tốc độ cao.

Đề xuất giải pháp tích hợp công nghệ FPGA, ARM và PUF. Ảnh: Chụp màn hình trình bày của Lancs Networks

Công nghệ PUF của ICTK được ứng dụng để tạo định danh thiết bị duy nhất, không thể sao chép và giả mạo, trong khi công nghệ ARM của AMD đem lại kiến trúc vi xử lý đơn giản, tiết kiệm năng lượng và tối ưu hiệu suất.

Giải pháp tích hợp này nhằm phát triển các thiết bị bảo mật mạng core, hệ thống giám sát và phân tích lưu lượng mạng chuyên sâu, cũng như hỗ trợ tăng tốc AI phát hiện hành vi xâm nhập trái phép.

Đồng hành phát triển hệ sinh thái công nghệ tự chủ

Lancs Networks đề xuất mô hình hợp tác ba bên: Chính phủ - Trường đại học/Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp công nghệ, trong đó:

Chính phủ: ban hành các chính sách ưu tiên phát triển công nghệ tự chủ, hỗ trợ nguồn lực ngân sách, định hướng chiến lược và xây dựng khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trường đại học/Viện nghiên cứu: hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ lõi, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và kết nối với doanh nghiệp để đưa nghiên cứu vào ứng dụng thực tế.

Doanh nghiệp công nghệ: phát triển và cung cấp giải pháp công nghệ tự chủ, xây dựng hệ sinh thái giải pháp và phần cứng, thay thế các giải pháp nước ngoài, và phối hợp với chính phủ để triển khai công nghệ vào hệ thống nhà nước, doanh nghiệp và hạ tầng trọng yếu.

"Với công nghệ tự chủ sâu từ lõi đến hệ sinh thái giải pháp, Lancs Networks sẵn sàng tích hợp và phát triển với các đối tác để hoàn thiện bức tranh bảo vệ an toàn, an ninh quốc gia", ông Hà Thế Trường- Chủ tịch HĐQT Lancs Networks nhấn mạnh.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp công nghệ như Lancs Networks đang góp phần thúc đẩy chiến lược tự chủ công nghệ của Việt Nam, giảm phụ thuộc vào các giải pháp nước ngoài và nâng cao năng lực bảo vệ không gian mạng quốc gia trước các thách thức an ninh ngày càng phức tạp.