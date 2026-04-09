Ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí thuộc Bộ Tài chính cho biết nhà trường có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tiền học cho phụ huynh học sinh để khấu trừ thuế TNCN.

Nhiều người nộp thuế cho rằng nếu được trừ thêm khoản học phí, viện phí, mua thuốc chữa bệnh... sẽ là hỗ trợ rất thiết thực cho người làm công ăn lương đang nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy vậy điều kiện bắt buộc phải có hóa đơn, chứng từ của cơ sở ở trong nước mà Bộ Tài chính đề xuất khiến không ít người lo ngại khó tiếp cận chính sách.

Tại cuộc họp báo, phóng viên Lê Thanh - Báo Tuổi trẻ có câu hỏi, phụ huynh học sinh đóng học phí cho con và làm thế nào để có hóa đơn để phục vụ công tác khấu trừ thuế TNCN?

Về vấn đề này, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí thuộc Bộ Tài chính cho biết. Trường học và các cơ sở đào tào có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho phụ huynh học sinh.

Theo luật mới nhất thì kể cả 1000 VND cũng phải xuất hóa đơn, trước là trên 200.000 VNĐ. Do đó, phía cơ sở giáo dục đào tạo và chính bản thân phụ huynh học sinh cũng cần phải thực hiện việc xuất và lấy hóa đơn.

Trong quý 1, Bộ Tài chính đã tích cực tham mưu triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc tại những dự án tồn đọng

Ngày 9/4, Bộ Tài chính cho biết với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 751, Bộ đã chủ động phối hợp tổ chức các buổi làm việc giữa Lãnh đạo Chính phủ và các địa phương trọng điểm (như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang) nhằm hướng dẫn thực hiện hiệu quả các nghị quyết về tháo gỡ dự án khó khăn.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã trực tiếp rà soát và làm việc với tất cả các địa phương có dự án đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, từ đó kịp thời hướng dẫn cập nhật hồ sơ và ban hành văn bản đôn đốc sát sao ngay sau các cuộc họp.

Theo số liệu thống kê của ngành, tính đến ngày 31/3/2025, cả nước ghi nhận tổng cộng 4.489 dự án và quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý với tổng quy mô lên tới 198,4 nghìn ha và tổng mức đầu tư ước tính trên 3,3 triệu tỷ đồng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, tính đến nay cơ quan chức năng đã giải quyết dứt điểm cho 1.022 dự án, báo cáo cấp thẩm quyền cho phép chuẩn bị ban hành các chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn cho 2.610 dự án và khu đất khác. Hiện tại, còn 857 dự án với quy mô diện tích khoảng 53.635,5 ha và tổng vốn đầu tư gần 695 nghìn tỷ đồng đang tiếp tục được các đơn vị liên quan rà soát để đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.

Đây là nỗ lực quan trọng của ngành tài chính trong việc khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư, góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước trong quý 1 và tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững.