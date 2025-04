Pearson PTE ra mắt trung tâm thi mới

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Pearson đưa kỳ thi PTE đến với Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung, giúp người học tại các khu vực này dễ dàng tiếp cận hơn với chứng chỉ quốc tế.

Như vậy Pearson PTE sẽ có các trung tâm thi PTE mới là: Trường Đại học Cần Thơ, TP. Cần Thơ Scotch AGS, TP. Hồ Chí Minh Health Careers International, Hà Nội Đại học Duy Tân, TP. Đà Nẵng

Ông Matthew Lampkin, Giám đốc PTE khu vực Châu Á

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Matthew Lampkin, Giám đốc PTE khu vực Châu Á, cho biết: "Việc mở rộng này khẳng định cam kết của Pearson trong việc nâng cao khả năng tiếp cận kỳ thi PTE, mang đến cho người học Việt Nam một công cụ đánh giá tiếng Anh chính xác, minh bạch và được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Các trung tâm mới đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thi cử quốc tế, hệ thống an ninh tiên tiến, và dịch vụ hỗ trợ thí sinh chuyên nghiệp."

Bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào quy trình tổ chức thi, Pearson không ngừng cải thiện trải nghiệm của người học, đảm bảo tính chính xác, công bằng và nhanh chóng – những yếu tố then chốt trong thời đại số hóa và hội nhập toàn cầu. Là kỳ thi được thiết kế hoàn toàn trên máy tính ngay từ đầu, PTE Academic mang đến kết quả nhanh chóng, đáng tin cậy, giúp người học chủ động hơn trong việc chinh phục mục tiêu học tập và sự nghiệp.

Không ngừng đổi mới, Pearson luôn cam kết cung cấp một trải nghiệm thi hiện đại, tối ưu hóa quá trình đánh giá năng lực tiếng Anh và mở ra cánh cửa cho người học Việt Nam đến với những cơ hội học tập, làm việc trên toàn cầu.

Cùng nằm trong chuỗi hoạt động nhân sự kiện ra mắt các trung tâm thi mới, Pearson tổ chức sự kiện PTE Roadshow 2025, mang đến nhiều điểm nhấn quan trọng, bao gồm ra mắt trung tâm thi PTE mới, giúp thí sinh tiếp cận kỳ thi dễ dàng hơn.

Đồng thời, Pearson PTE cũng cập nhật về việc chứng chỉ tiếng Anh PTE được chấp nhận toàn cầu và đã được Bộ GD&ĐT Việt Nam phê duyệt.

Lịch trình sự kiện PTE Roadshow 2025 sẽ diễn ra như sau: Cần Thơ: 31/03/2025 – Đại học Cần Thơ, Số 01, Đường Lý Tự Trọng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ TP. Hồ Chí Minh: 01/04/2025 – Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Hà Nội: 02/04/2025 – Khách sạn Sheraton Hanoi, K5, Nghi Tàm/11 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội Đà Nẵng: 03/04/2025 – Hilton Đà Nẵng, 50 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Chương trình "Fly with PTE" trong khuôn khổ sự kiện có nhiều ưu đãi hấp dẫn, cũng như các hội thảo chuyên đề đặc biệt để các chuyên gia, người tham dự hiểu sâu hơn về bài thi và hệ thống chấm điểm. Ngoài ra, sự kiện còn có hoạt động tương tác, minigame "Where Can English Take You?" và nhiều quà tặng hấp dẫn từ Pearson.

PTE Academic là bài thi tiếng Anh quốc tế được hơn 3.500 tổ chức trên toàn cầu công nhận, bao gồm các trường đại học hàng đầu tại Mỹ, Anh, Canada, Úc, New Zealand và nhiều quốc gia khác. Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giáo dục, PTE Academic còn được chính phủ Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh phê duyệt cho tất cả các loại thị thực, đồng thời được các tổ chức nghề nghiệp trong các lĩnh vực như điều dưỡng, kế toán, kỹ thuật công nhận rộng rãi.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (KNLNNVN) Điểm PTE Academic Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR) Bậc 1 10 - 29 A1 Bậc 2 30 - 42 A2 Bậc 3 43 - 58 B1 Bậc 4 59 - 75 B2 Bậc 5 76 - 84 C1 Bậc 6 85 - 90 C2

Bảng 1: Bảng quy đổi điểm thi PTE Academic theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, và CEFR

Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức công nhận PTE Academic là một trong những chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn, phục vụ học tập, tuyển sinh và phát triển sự nghiệp. (Tham khảo Quyết định số 2383/QĐ-BGDĐT tại đây). Quyết định này mang lại cho người học Việt Nam một lựa chọn uy tín, minh bạch và được quốc tế công nhận, giúp họ thuận lợi trong hành trình du học, học tập tại các trường đại học trong nước và phát triển sự nghiệp toàn cầu.

Thí sinh và phụ huynh quan tâm về kỳ thi PTE Academic có thể xem thêm tại pearsonpte.com.