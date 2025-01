Savitech chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Với tỷ lệ thực hiện là 14.99993% - tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1,499.993 đồng - cùng với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SVT sẽ chi khoảng 22.6 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

Hiện tại, CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE: VID) là cổ đông lớn nhất của SVT, đang sở hữu 33.27% cổ phần (tương đương hơn 5 triệu cổ phiếu). Với tỷ lệ này, VID sẽ thu về 7.5 tỷ đồng.

Phiên sáng ngày 05/09, giá cổ phiếu SVT đạt 12,700 đồng/cổ phiếu, tăng 18% so với đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, SVT đã kết thúc quý 2/2023 với lãi ròng gần 3 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Sự suy giảm này là kết quả của khó khăn trong hoạt động kinh doanh thương mại giấy, do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và thị trường trong nước, dẫn đến giảm cả về sản lượng tiêu thụ và giá cả. Khó khăn trong kinh doanh giấy cũng làm giảm hiệu quả đầu tư tài chính trong lĩnh vực này so với cùng kỳ, dẫn đến giảm lợi nhuận sau thuế.