InteractOut: Giải pháp giúp người dùng kiểm soát thói quen dùng điện thoại

Các ứng dụng quản lý thời gian sử dụng smartphone thường khóa quyền truy cập, song cho người dùng lựa chọn để gia hạn thời gian sử dụng thiết bị - Ảnh: TechXplore.

Hiện nay, nhiều ứng dụng quản lý thời gian sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) dùng chiến lược khóa quyền truy cập thiết bị khi hết thời gian được sử dụng. Tuy nhiên các ứng dụng này cũng sẽ gửi cho người dùng thông báo đề xuất gia hạn thời gian nếu muốn.

"Các ứng dụng khóa quyền truy cập khá phiền phức, do đó nếu người dùng đang có việc quan trọng hay đang chơi game, họ có thể tắt bộ hẹn giờ trên màn hình. Sau đó họ có thể quên mất việc đã hết thời gian và tiếp tục xài điện thoại", ông Anhong Guo từ Đại học Michigan (Mỹ) nói. Do đó nhóm của ông đã nghiên cứu và làm ra ứng dụng InteractOut.

Theo trang TechXplore ngày 14-5, sau khi đến giới hạn thời gian sử dụng do người dùng đặt ra, InteractOut có thể khiến smartphone phản ứng chậm hơn với các hành động chạm, vuốt màn hình hoặc làm chậm tốc độ cuộn màn hình.

Hiện tượng "đơ" của smartphone sẽ tăng theo thời gian sử dụng, đạt đến mức tối đa theo cài đặt của người dùng. Ứng dụng tạo cảm giác khó chịu, mất hứng khi lướt smartphone với mục đích giúp người dùng cuối cùng cũng nhận thức được những gì họ đang làm.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hiệu suất của ứng dụng trong một nghiên cứu thực địa với 42 người tham gia trong 5 tuần. Tuần đầu tiên, những người tham gia được tự do xài điện thoại. Sau đó, mỗi người sẽ cài InteractOut trên điện thoại Android và chọn những ứng dụng khác mà InteractOut có thể giám sát và can thiệp.

Nhóm nghiên cứu ấn định thời gian sử dụng thiết bị là 1 giờ, sau đó InteractOut bắt đầu can thiệp vào các tính năng vuốt, chạm, cuộn màn hình của điện thoại. Những người tham gia sử dụng InteractOut trong 2 tuần và sử dụng một ứng dụng khóa quyền truy cập trong 2 tuần khác.

Nhóm nhận thấy InteractOut không chỉ hiệu quả hơn trong việc giảm giờ dùng điện thoại trên các ứng dụng được chọn mà còn được người dùng đón nhận hơn.

Theo nghiên cứu, việc can thiệp vào các chức năng vuốt và chạm màn hình có hiệu quả hơn khoảng 16% trong việc giảm thời gian sử dụng và số lần mở một ứng dụng nào đó trên smartphone so với việc khóa quyền truy cập thiết bị.

"Chúng tôi muốn khơi dậy nhận thức của người dùng về việc sử dụng smartphone một cách hiệu quả hơn", ông Tao Lu, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu đăng trên kỷ yếu Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.