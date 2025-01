Rút hồ sơ IPO tại Mỹ, VNG báo lỗ năm thứ 3 liên tiếp

Tuy nhiên, khoản lợi nhuận gộp tại quý IV không đủ giúp VNG bù đắp các khoản chi phí trong kỳ như chi phí tài chính (44,4 tỷ đồng), chi phí bán hàng (584,6 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (352,1 tỷ đồng). Điều này khiến VNG báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 214,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2023, VNG báo lỗ sau thuế ở mức 291 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ đến 765,8 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.607,8 tỉ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, VNG báo lỗ sau thuế 756,1 tỉ đồng. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp "kỳ lân" công nghệ này báo lỗ.

Rót thêm 400 tỷ đồng vào ZaloPay

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VNG đạt 9.716,4 tỉ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 3.973,9 tỉ đồng, tăng 899,3 tỉ đồng so với đầu năm, chiếm 40,8% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 23,9% so với đầu năm xuống còn 949,5 tỉ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 79,4% so với đầu năm xuống còn 213,6 tỉ đồng, chủ yếu do đã hoàn thành xây dựng dự án VNG Data Center.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của VNG cũng giảm 17,2% so với đầu năm xuống còn 1.206,7 tỷ đồng. Trong đó, giá trị còn lại của các khoản đầu tư vào công ty liên kết giảm 16,1% so với đầu năm xuống còn 984,9 tỷ đồng.

Thực tế, trong năm 2023, VNG đã rót thêm 116 tỷ đồng vào các startup, trong đó có 104,2 tỷ đồng (tương đương 5 triệu USD) đầu tư vào công ty thương mại điện tử OpenCommerce Group (OCG) và 11,8 tỷ đồng đầu tư vào startup logistics EcoTruck.

Tuy nhiên, ngoại trừ khoản đầu tư vào Dayone – pháp nhân sở hữu startup Got It – là có lãi, tất cả các công ty khách được VNG rót vốn đều báo lỗ. Tính đến 31/12/2023, lỗ lũy kế từ việc đầu tư của VNG đã vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 43,5% so với đầu năm.

Còn trên báo cáo tài chính riêng lẻ, VNG ghi nhận tổng giá trị các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn tại ngày 31/12/2023 đạt 6.035,1 tỷ đồng, tăng 1.191,5 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, riêng khoản đầu tư vào CTCP Zion – chủ sở hữu ví điện tử ZaloPay – có giá trị 3.364,5 tỷ đồng, tăng 401,8 tỷ đồng so với đầu năm. Song song với việc rót thêm vốn, tỷ lệ sở hữu của VNG tại Zion cũng tăng từ mức 69,98% hồi đầu năm lên 72,654%.

Ngoài ra, báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2023 của VNG còn cho thấy, "kỳ lân" công nghệ này đã trích lập dự phòng 3.507,9 tỷ đồng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng 695,2 tỉ đồng so với đầu năm.

Hạ tuần tháng 1/2024, VNG Limited - cổ đông nắm giữ 49% cổ phần VNG - đã rút hồ sơ IPO tại Mỹ, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn thận trọng với các thương vụ IPO của các công ty công nghệ châu Á.