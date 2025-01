SM AirSeT đạt giải thưởng hạng mục Innovative Choice Awards

SM AirSeT không dùng khí SF6 thân thiện với môi trường, phù hợp với chiến lược giảm phát thải khí nhà kính toàn diện, đáp ứng xu hướng đô thị hóa và công nghiệp hóa theo hướng bền vững tại Việt Nam.

Với giải thưởng “Thương hiệu Đổi mới Sáng tạo phục vụ Người tiêu dùng và Doanh nghiệp” nằm trong hạng mục Innovative Choice Awards tại Better Choice Awards 2024 (BCA), sản phẩm SM AirSeT của Schneider Electric đã vượt qua nhiều sản phẩm tiên tiến khác dựa trên ba yếu tố chính: tính đột phá công nghệ; tính hiệu quả về kinh tế và ứng dụng thực tiễn; cùng với trải nghiệm người dùng và tác động xã hội. Đây cũng là các tiêu chí chính để đánh giá cho danh mục “Thương hiệu Đổi mới Sáng tạo phục vụ Người tiêu dùng và Doanh nghiệp” trong Innovative Choice Awards.

Ông Đỗ Thành Thắng - Giám đốc Ban Năng Lượng Schneider Electric (người đầu tiên từ trái sang phải) nhận giải thưởng

Chia sẻ về giải thưởng, ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết: “Việc đạt được giải thưởng tại Better Choice Awards 2024 (BCA) là một trong những minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Schneider Electric trong hành trình nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ nhằm tăng tốc khử cac-bon tại Việt Nam. SM AirSeT chinh phục được hội đồng chấm thi của BCA, khách hàng và đối tác không chỉ bởi tính đột phá trong công nghệ; mà còn do sản phẩm này dễ sử dụng, dễ tích hợp, an toàn, hiệu suất cao, và vừa đảm bảo tính bền vững vừa mang lại hiệu quả kinh tế”.

Tại Việt Nam, theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, các tòa nhà thương mại và công nghiệp bắt buộc phải kiểm kê khí nhà kính và lên kế hoạch giảm dần mức phát thải. Sản phẩm SM AirSeT đáp ứng các quy định mới về khí thải, tạo ra một bước ngoặt trong việc khử cac-bon ngành điện và năng lượng. Sản phẩm này có thiết kế sử dụng không khí tinh khiết và chân không, hoàn toàn không phát thải khí SF6, giúp doanh nghiệp tránh được các quy định về khí nhà kính trong tương lai. Qua đó SM AirSeT giúp giảm được lượng khí thải tương đương 4 triệu tấn CO 2 mỗi năm. Công nghệ này còn kéo dài vòng đời sản phẩm lên 30% và tái chế dễ dàng. Hiện tại, SM AirSeT đã được lắp đặt hơn 1,5 triệu ngăn tủ trên toàn thế giới, chứng minh hiệu quả đáng tin cậy mà không gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

“Trong bối cảnh đô thị hóa và số hóa kinh tế đang chuyển dịch nhanh chóng, đây chính là thời điểm phù hợp để các tòa nhà thương mại và công nghiệp tại Việt Nam tăng tốc áp dụng các giải pháp công nghệ loại bỏ khí SF6. Đối với chúng tôi, SM AirSeT là một trong những đổi mới sáng tạo nhất đối với điện áp trung thế nhiều năm qua, sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc khử cac-bon ngành năng lượng và đóng góp những tác động tích cực cho nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”, ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ thêm.

Được biết, kể từ khi ra mắt vào năm 2021, SM AirSeT cũng đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trên quốc tế như Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng Công nghiệp tại Hannover Messe, Giải thưởng 10 Sáng tạo Hàng đầu từ Cool Earth Forum, Giải thưởng Thiết kế iF, Giải thưởng Làm chủ Năng lượng 2022, Giải thưởng Dấu tay Carbon Quốc tế tại Tuần lễ Khí hậu New York Climate (NYC).