Chợ Tốt Xe mở rộng mô hình Official Mall

Như vậy, chỉ sau 6 tháng ra mắt, Chợ Tốt Xe Official Mall đã nâng diện tích từ 300 mét vuông lên 2,600 mét vuông. Sự kiện này là bước kế tiếp trong chiến lược mở rộng kinh doanh của Chợ Tốt Xe nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán xe đã qua sử dụng ngày càng cao tại Việt Nam.

Thị trường mua bán xe đã qua sử dụng hiện nay đang thiếu tính nhất quán do sự khác biệt về quy mô và chất lượng của đại lý, bao gồm: đại lý có thương hiệu được đầu tư chuyên nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đại lý quy mô vừa và nhỏ, cá nhân, hộ kinh doanh…. Chưa kể, mỗi quy mô đều có khác biệt về tiêu chuẩn tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, định giá xe; dịch vụ trước, trong và sau bán hàng. Và chính sự phân mảnh này khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn nơi mua bán xe chất lượng, giá cạnh tranh.

Với việc định giá xe đã qua sử dụng tại Chợ Tốt Xe Official Mall có tính chính xác cao nhờ công nghệ phân tích dữ liệu lớn (big data) trong 10 năm qua. Cùng với đó là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, quy trình kiểm định chuyên nghiệp, cam kết 100% xe được kiểm tra chất lượng toàn diện lên đến 207 hạng mục, đảm bảo các tiêu chí bao gồm: hồ sơ an toàn, tính pháp lý rõ ràng, không tai nạn, không ngập nước/ thuỷ kích, không cháy nổ… Chợ Tốt Xe Official Mall đang ngày càng được khách hàng, các đối tác tin cậy.

Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có chính sách bảo hành chính hãng lên đến 01 năm sử dụng hoặc 25.000 km cho 07 nhóm bộ phận đắt tiền, bao gồm động cơ, hộp số, vi sai cầu, cầu xe, hệ thống treo, hệ thống nhiên liệu, phanh, và hệ thống lái, Chợ Tốt Xe Official Mall đã mang đến trải nghiệm mua bán ô tô tiện lợi, dễ dàng với dịch vụ hỗ trợ trọn gói bao gồm sang tên, công chứng tại nhà, hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi.

Không chỉ là nơi mua bán xe, Chợ Tốt Xe còn là cầu nối tin cậy giữa người mua và người bán, là nền tảng tiên phong trong việc kết hợp mô hình đa kênh, bao gồm nền tảng trực tuyến - Chợ Tốt Xe và cửa hàng vật lý. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Chợ Tốt Xe Official Mall, Chợ Tốt Xe dần khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực mua bán xe đã qua sử dụng tại Việt Nam.

“Việc mở rộng mô hình Official Mall là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Chợ Tốt Xe. Trong tương lai, dựa trên kinh nghiệm vận hành mô hình này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc phát triển mô hình nhượng quyền, nhằm xây dựng một hệ sinh thái mua bán xe đã qua sử dụng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Các đối tác sẽ được tiếp cận với nguồn lực toàn diện bao gồm: nguồn cung ổn định, hệ thống quản trị chuyên nghiệp, kênh phân phối và bán hàng đa dạng, chương trình đào tạo chuyên sâu và các giải pháp marketing hiệu quả sẽ giúp đại lý và người bán tự tin chinh phục thị trường.” Ông Triệu Khắc Thiệp, Giám đốc Chợ Tốt Xe, chia sẻ.

Cũng nhân dịp này, Chợ Tốt Xe đã tổ chức chương trình flash sale livestream tại fanpage Chợ Tốt Xe và Chợ Tốt Xe AutoMall sẽ diễn ra với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn cho khách hàng, theo đó 10 khách hàng đầu tiên mua xe trong thời gian từ 11/9 đến 13/9 sẽ có cơ hội nhận được 1 chỉ vàng 9999.