Công ty Truyền tải điện 3 vui Xuân mới không quên nhiệm vụ

Xuân gắn kết – Tết sẻ chia

Với vai trò chính trị của mình, các đơn vị trực thuộc PTC3 luôn phát huy tốt văn hóa trách nhiệm với cộng đồng trên địa bàn công tác, phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức tại địa phương tham gia tích cực và hiệu quả vào công tác an sinh xã hội. Đặc biệt là mỗi dịp Tết đến - Xuân về, những phần quà nhỏ không mang nhiều ý nghĩa về vật chất nhưng đong đầy tấm lòng nghĩa tình, sẻ chia của CBCNV PTC3 với mong muốn góp thêm niềm vui, đủ đầy và làm ấm lên tình người ở những nơi cuộc sống còn nhiều gian khó, để đón chào năm mới với thật nhiều tiếng cười, sự lạc quan và hy vọng.

Giám đốc PTC3 kiểm tra công tác QLVH tại Trạm biến áp 500kV Di Linh - Lâm Đồng

Tại xã Sơn Trung, thuộc huyện miền núi Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hoà có dân số phần lớn là đồng bào dân tộc Raglai, đời sống bà con nơi đây còn rất nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Truyền tải điện Khánh Hoà cùng các đơn vị đỡ đầu cho xã Sơn Trung đã tổ chức tặng hơn 610 xuất quà, là nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại Lâm Đồng, trong chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2023 tại thôn Pang Pế Dơng, xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông, Truyền tải điện Lâm Đồng trao tặng 62 phần quà cho các đối tượng chính sách, các hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp đó, Đội Truyền tải điện Đơn Dương, thuộc Truyền tải điện Lâm Đồng, cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Đức Trọng trao 60 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại các xã Phú Hội, Tam Bố và Gia Hiệp.

Tại Đắk Nông, Tổ nữ công Truyền tải điện Đắk Nông đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tổ chức trao tặng những món quà ý nghĩa đến các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn Phường, mong rằng bà con sẽ đón một cái Tết truyền thống ấm áp hơn.

Thông qua các hoạt động, việc làm cụ thể mang nhiều ý nghĩa thiết thực, CBCNV PTC3 luôn nỗ lực tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động cộng đồng nhằm gắn kết giữa đơn vị truyền tải với cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng, giữ gìn hình ảnh và con người EVNNPT - những người lính truyền tải trong lòng dân.

Giám đốc PTC3 thăm và chúc Tết CBCNV Đội Truyền tải điện Lắk, ĐăkLăk

Tết Truyền tải - ấm áp gia đình

Năm 2022, Công ty Truyền tải điện 3 được Lãnh đạo các cấp đánh giá cao về kết quả công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp và duy trì, phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao sự tin tưởng, đảm bảo sự hài lòng của CBCNV, với tỷ lệ % hài lòng với điều kiện làm việc của người lao động là 84,8%. Tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa kết quả đã đạt được trong thời gian tới, không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ mà còn là thách thức không nhỏ của Lãnh đạo PTC3.

Chia sẻ phần nào trách nhiệm với Lãnh đạo Công ty, những ngày qua các đơn vị trực thuộc PTC3 và đoàn thể đồng cấp đã phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV, với mong muốn mang không khí gia đình đầm ấm đến với cơ quan truyền tải và đưa tinh thần Tết truyền tải về đến tận nhà CBCNV, nhằm tri ân những hậu phương và cũng để họ thấu hiểu hơn về nhiệm vụ, sứ mệnh của người lính truyền tải.

Tại Trụ sở PTC3, thành phố Nha Trang, Công đoàn Cơ quan Công ty đã tổ chức chương trình Xuân an vui với hoạt động gói bánh chưng và nhiều nội dung mang đậm nét Tết cổ truyền như: Chợ quê với các món ăn truyền thống: chè, xôi, bún bò, chả giò, bánh kẹo, … và các trò chơi dân gian: tò he, ô ăn quan,…Chương trình có sự tham gia trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty và gia đình của CBCNV. Các bạn nhỏ là con CBCNV đã được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền với bếp lửa, nồi bánh trưng, các món ăn, các trò chơi dân gian trong không khí Xuân đoàn viên, quây quần đầm ấm bên nhau.

Những cặp bánh chưng do chính tay Ban Giám đốc Công ty gói đã được Công đoàn Cơ quan PTC3 trao tặng đến tận tay người lao động, lực lượng trực ca, ứng trực tại các Đội truyền tải, Trạm biến áp và Tổ thao tác lưu động thuộc Truyền tải điện Khánh Hòa trong những ngày Tết nguyên đán Quý Mão. Món quà tuy nhỏ nhưng đã gửi gắm toàn bộ sự tin tưởng và quan tâm đến người lao động của Lãnh đạo Công ty.

Tại các đơn vị trực thuộc PTC3, Lãnh đạo đơn vị cùng Công đoàn và Đoàn thanh niên cũng đã tổ chức các hoạt động gói bánh chưng ngày Tết cho CBCNV, đồng thời đến thăm hỏi, trao quà tết cho toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tại đơn vị và đến tận nhà, trao tận tay thiệp chúc tết của Giám đốc PTC3 đến người thân, gia đình của người lao động.

Trong không khí ấm áp, thân mật, Lãnh đạo các đơn vị đã gửi những phần quà cùng lời chúc tốt đẹp, lời cảm ơn chân thành đến gia đình các cán bộ công nhân viên, tri ân sự đồng hành của gia đình đã góp phần vào thành công của PTC3 trong thời gian qua.

Lãnh đạo các đơn vị thăm và tặng quà Tết cho CBCNV các đội trạm trực thuộc

Đón Xuân mới: Tận tâm – Trách nhiệm

Chạy đua với thời gian, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện phục vụ nhân dân các địa phương trong khu vực vui Xuân – đón Tết, Công ty Truyền tải điện 3 đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc tăng cường các giải pháp kỹ thuật, kiểm tra rà soát thiết bị trạm, đường dây, hành lang tuyến, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy lưới điện truyền tải. Đồng thời tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, triển khai các biện pháp toàn diện và quyết liệt nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố và không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm và khắc phục ngay các thiếu sót về an toàn, phòng chống cháy nổ; Củng cố, duy trì chế độ thường trực, bảo vệ, tăng cường tuần tra canh gác nhất là về ban đêm, ngoài giờ làm việc nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đám cháy ngay từ khi mới phát sinh; tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng đặc biệt vào những ngày trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các đơn vị trực thuộc PTC3 đã đồng loạt ra quân thực hiện vệ sinh cách điện hotline các vị trí xung yếu trên các đường dây đi qua khu vực nhiều bụi bẩn, như đường dây 220kV Phan Rí – Hồng Phong 1A – Phan Thiết cung đoạn từ vị trí 210 đến vị trí 245 đi qua khu vực đồi cát, nhiều gió, bụi bẫn hơn nữa thời tiết tại đây đã chuyển sang mùa khô, sương xuống nhiều vào ban đêm kết hợp bụi bẫn dễ xảy ra hiện tượng phóng điện; đường dây 220kv Buôn Tua Srah - Đăk Nông; một số đường dây trên địa bàn tỉnh Gia Lai;…

Ban Giám đốc PTC3 cũng tổ chức đồng thời nhiều đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra công tác quản lý vận hành; công tác chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, thiết bị; công tác chuẩn bị sẳn sàng ứng trực, xử lý trong các ngày Tết Nguyên đán Quý Mão; công tác sắp xếp bố trí nhân lực tạo điều kiện cho cán bộ công nhân nghỉ phép về thăm quê; công tác chăm lo Tết cho CBCNV và lực lượng ứng trực tại các đơn vị trực thuộc; đồng thời gặp mặt, thăm hỏi đời sống, tinh thần CBCNV từng đội đường dây, trạm biến áp.

Tại các buổi gặp mặt CBCNV, Lãnh đạo PTC3 đã thông báo sơ bộ về các kết quả nổi bật của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) và PTC3, cũng như những tồn tại cần khắc phục của PTC3 năm 2022. Đồng thời, trân trọng cảm ơn CBCNV đã cố gắng nỗ lực cùng Lãnh đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả rất quan trọng.

Bên cạnh đó, trên tinh thần cởi mở thẳng thắn, Lãnh đạo PTC3 đã lắng nghe và giải đáp những tâm tư nguyện vọng của CBCNV; động viên chia sẻ những khó khăn khi lưới điện thường vận hành tải cao; tình hình cắt điện đêm để sửa chữa bảo dưỡng; hành lang lưới điện phức tạp... Từ thực tế công tác ban đêm, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị cần có những đề xuất, giải pháp, trang bị dụng cụ phù hợp, đảm bảo thuận lợi nhất và an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, Lãnh đạo PTC3 yêu cầu toàn thể CBCNV – Người lao động Công ty luôn nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các loại tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phối hợp tốt với địa phương và các ngành liên quan trong bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho nhân dân vui đón xuân Quý Mão; tiếp tục phát huy những lợi thế, truyền thống tốt đẹp của PTC3, luôn tuân thủ, tận tâm với công việc, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới, Lãnh đạo Công ty đã ân cần gửi lời tri ân đến thân nhân, gia đình là hậu phương vững chắc cho CBCNV yên tâm công tác, nhắc nhở CBCNV vui xuân đón tết an toàn lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngay từ gia đình, đặc biệt, khi đã uống rượu, bia tuyệt đối không lái xe. Đồng thời trân trọng chúc mừng năm mới đến toàn thể các CBCNV và gia đình chào đón một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công./.