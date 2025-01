Đại náo thị trường, iPhone 14 Pro Max tiếp tục giảm giá chưa từng có

Sau nhiều lần điều chỉnh giá, cuộc chiến giá rẻ đã thật sự ‘phát huy tác dụng’ khi đưa nhiều sản phẩm smartphone cao cấp về với mức giá không tưởng.

Hàng loạt iPhone giảm chạm đáy hơn 8 triệu đồng tại Di Động Việt

Ghi nhận tại Di Động Việt, hệ thống đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), bảng giá iPhone trong tháng 6/2023 dù không có biến động lớn nhưng nếu tính từ đầu tháng 5, khi cuộc chiến giá rẻ chính thức bắt đầu thì giá bán iPhone đã có nhiều đợt điều chỉnh, đẩy về mức thấp kỷ lục.

Theo đại diện Di Động Việt, cuộc chiến giá giữa các hệ thống bán lẻ đang diễn ra rất khốc liệt, và đây chính là cơ hội tốt mà người dùng nên tận dụng để mua sắm nhằm tiết kiệm chi phí.

Bảng giá iPhone VN/A tại Di Động Việt tháng 6/2023

Cụ thể, sau nhiều lần điều chỉnh, giá của iPhone 14 Pro Max VN/A đã “về đáy”, chỉ còn từ 26,19 triệu đồng. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là mức giá cuối cùng, bởi người dùng có thể tận dụng các ưu đãi khác để giảm thêm gần 3 triệu đồng thông qua các chương trình ưu đãi khác từ nhà bán hàng. Có thể kể đến như Chương trình thu cũ đổi mới; Mở thẻ TPBank Evo để mua iPhone 14 Pro Max 128GB VN/A với giá chỉ còn từ 23,59 triệu đồng. Tương tự, giá bán của iPhone 14 Pro Max phiên bản 256GB và phiên bản 512GB VN/A cũng lần lượt chỉ còn từ 26,69 triệu đồng và 33 triệu đồng.

iPhone 14 Pro Max VN/A giá cuối chỉ từ 23,59 triệu đồng

Tương tự, chương trình ưu đãi cũng áp dụng với các phiên bản thấp hơn của dòng iPhone mới nhất, theo đó giá của iPhone 14 chỉ còn từ 15,89 triệu đồng (so với giá niêm yết 24,99 triệu đồng); iPhone 14 Plus VN/A cũng chỉ còn từ 18,39 triệu đồng (so với giá niêm yết 27,99 triệu đồng), iPhone 14 Pro phiên bản 128GB VN/A chỉ còn 21,69 triệu đồng, giảm đến 7 triệu đồng so với giá niêm yết.

Cùng chung cuộc chiến giảm giá, giá bán của iPhone 13 VN/A cũng được đưa về mức giá cực kỳ hấp dẫn. Có thể nói sau hơn một năm ra mắt nhưng iPhone 13 VN/A vẫn thể hiện sức hút mạnh mẽ khi tiếp tục nằm trong top 3 model bán chạy nhất tại Di Động Việt. So với đầu tháng 5, giá bán của iPhone 13 VN/A cũng giảm nhẹ, chỉ còn từ 15,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Đặc biệt sau khi áp dụng các ưu đãi tại Di Động Việt, giá cuối của model chỉ còn từ 14,89 triệu đồng.

iPhone 13 VN/A giá cuối chỉ còn từ 14,89 triệu đồng

Đáng sở hữu nhất trong phân khúc 10 triệu đồng phải kể đến iPhone 11 VN/A. Đây là model được xem là giữ giá tốt nhất sau gần 4 năm ra mắt. Hiện tại, model này có mức giá giao động trên dưới 10 triệu đồng. Sản phẩm hiện vẫn đang nằm trong top 3 iPhone bán chạy nhất tại Di Động Việt, bởi mức giá tốt, cấu hình mạnh, trải nghiệm ổn định.

Hiện iPhone 11 VN/A 64GB và 128GB đang có giá lần lượt là 10,29 triệu đồng và 11,89 triệu đồng. Nếu áp dụng ưu đãi thu cũ đổi mới người dùng sẽ được giảm thêm 500 ngàn đồng và giảm thêm 600 ngàn đồng khi mở thẻ TPBank Evo, đưa hai model này về mức giá chỉ từ 9,19 triệu đồng và 10,79 triệu đồng.

iPhone 11 VN/A có giá cuối từ 9,19 triệu đồng

“Dù mức giá đang rất cạnh tranh, nhưng Di Động Việt không cạnh tranh bằng giá, mà cạnh tranh bằng giá trị. Chúng tôi tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ, chính sách hậu mãi… ở mọi điểm chạm của người dùng, nhằm đem đến những “Giá trị vượt trội” cho người dùng”. Đại diện Di Động Việt cho biết.

Đơn cử như các ưu đãi khi mua iPhone, như trả góp 0% lãi suất, Trade-in thu cũ đổi mới tặng thêm từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng, giảm thêm đến 600 ngàn đồng khi đăng ký mở thẻ TPBank Evo… và các ưu đãi khác khi mua kèm phụ kiện công nghệ tại Di Động Việt.

Hệ thống này cũng kỳ vọng với mức giá “Rẻ hơn các loại rẻ”, sức bán của các dòng iPhone VN/A cuối tháng 6 và tháng 7/2023 sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ tháng tháng trước.