FPT gây ấn tượng mạnh tại Techconnect and Innovation Vietnam 2024

Bên cạnh đó, đại diện đến từ FPT cũng đóng góp nhiều kinh nghiệm sâu sắc và đề xuất thực tiễn trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, vận hành ở lĩnh vực Y tế - Dược phẩm.

Sự kiện ”Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 (Techconnect and Innovation Vietnam 2024)” với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo - Động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững” được đồng chủ trì tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND Thành phố Hà Nội, nhằm chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô và 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại đây, Tập đoàn FPT thiết kế gian hàng chủ đề “Công nghệ kiến tạo hạnh phúc” trưng bày nhiều nền tảng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới, sáng tạo theo từng khu vực chính như Dịch vụ công thuận tiện, Y tế thông minh, Lưu trữ số. Giải pháp cụ thể gồm: Giải pháp Internet an toàn với công nghệ Wi-Fi 6 và ứng dụng bảo mật F-Safe Go; FPT Camera; FPT Smart Home; nền tảng thực tế ảo, thực tế tăng cường akaVerse; giải pháp Lưu trữ điện tử tổng thể ArchiveNex; iSOMA - Giải pháp số hoá tài liệu toàn diện; GeoBase Cloud - Giải pháp Quản lý và chia sẻ dữ liệu không gian địa lý; Mô hình Hành chính công thế hệ mới ứng dụng giải pháp và Varacheck Lokify; FPT.eHospital; Bệnh án điện tử FPT.EMR; các giải pháp y tế di động Nucia và Patio…

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tham quan gian hàng FPT.

Trong đó, FPT Camera và FPT Smart Home là hai đơn vị sản phẩm chiến lược của FPT Telecom, tập trung vào các dòng sản phẩm về an toàn, an ninh và tiết kiệm năng lượng nhằm mang đến cuộc sống an tâm, tiện lợi và hạnh phúc hơn cho người Việt. Hiện tại, hệ sinh thái FPT Camera và FPT Smart Home đang cung cấp hai bộ giải pháp cho doanh nghiệp gồm bộ giải pháp Camera AI và bộ giải pháp Smart Office bao gồm các giải pháp như đếm lưu lượng khách, điểm danh thông minh, nhận diện khách VIP, giải pháp tiết kiệm điện, báo khói báo cháy đáp ứng đa dạng nhu cầu nhiều lĩnh vực và loại hình doanh nghiệp khác nhau.

F-Safe Go là ứng dụng bảo mật giúp bảo vệ người dùng và thiết bị khỏi vi-rút, phần mềm độc hại, lừa đảo và các mối đe dọa trực tuyến khác. Đây là thành quả của sự hợp tác giữa FPT Telecom và Công ty bảo mật hàng đầu Phần Lan - F-Secure. Khi sử dụng các gói Internet an toàn của FPT Telecom, người dùng sẽ được cảnh báo và nhận diện về các trang web, truy cập không an toàn, tránh xa các nguy cơ lừa đảo và mã độc.

Cùng với giải pháp bảo mật F-Safe Go, người dùng dịch vụ FPT Telecom còn được cung cấp các gói Internet tích hợp công nghệ bảo mật cùng chuẩn kết nối WiFi 6 mới nhất, băng thông lên tới 1Gbps. Nhờ giải pháp ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), người dùng sẽ được tối ưu chất lượng đường truyền Internet, mang tới trải nghiệm tốc độ kết nối nhanh hơn 4 lần so với thế hệ trước, đồng thời giảm độ trễ đến 50%.

Khách hàng tham quan hệ sinh Công nghệ kiến tạo hạnh phúc của FPT.

Đồng hành cùng Bộ, Ban, Ngành, các tỉnh thành, doanh nghiệp, cơ quan lưu trữ… FPT IS mang tới hệ sinh thái giải pháp Lưu trữ số toàn diện từ việc số hóa, lưu trữ và trình diễn dữ liệu tài liệu, hồ sơ, bản đồ, vật thể cũng như di sản số tuân thủ Luật lưu trữ sửa đổi 2024 và Luật di sản. Các giải pháp bao gồm iSoma, ArchiveNex và akaVerse.

ArchiveNex là giải pháp Lưu trữ điện tử tổng thể đáp ứng toàn diện công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của các tổ chức, đơn vị, cơ quan tuân thủ theo định hướng lưu trữ điện tử của Luật lưu trữ (sửa đổi) số 33/2024/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 21/6/2024.

iSOMA là giải pháp số hoá tài liệu toàn diện do FPT IS phát triển với mục tiêu giúp các tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi dữ liệu truyền thống thành các dữ liệu số nhanh chóng và bảo mật với chi phí hợp lý. Với iSoma, người dùng có thể scan, làm sạch và xử lý sơ bộ dữ liệu, nhập liệu ứng dụng công nghệ OCR và kiểm soát độ chuẩn xác từ nguồn lực nhân sự và lưu trữ Meta Data (Json, XML, TEXT), smart PDF.

Hệ sinh thái các giải pháp số hóa akaverse (akaVerse immersive transformation) cung cấp các gói giải pháp và sản phẩm số hóa, sử dụng các công nghệ AI, VR - Thực tế Ảo, AR - Thực tế Tăng cường. Trong đó bao gồm: Giải pháp Virtual Tour 3D giúp du khách khám phá các danh lam thắng cảnh, bảo tàng, khu trưng bày,... một cách sống động và chân thực trên đa nền tảng; giải pháp số hóa 3D vật thể, sử dụng công nghệ laser tiên tiến, giúp lưu trữ bản sao kỹ thuật số của hiện vật lịch sử, cổ vật,... nhằm mục đích bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục và trưng bày ảo.

Ngoài ra, giải pháp quản lý dữ liệu không gian địa lý toàn diện GeoBase Cloud do FPT IS phát triển hỗ trợ tối ưu quản lý và chia sẻ dữ liệu cho các lĩnh vực như Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp, Xây dựng và Quản lý đô thị như bản đồ nông hóa, bản đồ quy hoạch đất đai, bản đồ quy hoạch rừng…, đặc biệt hữu ích cho các hoạt động ngoài hiện trường, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành thông qua việc truy cập thông tin từ xa.

Demo mô hình Hành chính công 1 cấp được FPT trình diễn tại sự kiện.

Tại triển lãm, FPT IS đem tới mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công thế hệ mới, đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số hướng tới chính phủ không giấy tờ, đạt được mục tiêu quốc gia về Công dân số, Chính phủ số và Kinh tế, xã hội số. Mô hình tham khảo mô hình Trung tâm Hành chính công của Singapore, xoay quanh trải nghiệm nhu cầu của người dân, với 4 khu vực: Tiếp đón, Tư vấn, Số hóa và Tự phục vụ, tạo nên một trải nghiệm dịch vụ công hoàn toàn mới, lấy người dân làm trung tâm, tối ưu hóa quy trình xử lý hồ sơ, tăng cường tính bảo mật và an toàn dữ liệu… Mô hình ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến hàng đầu như giải pháp lưu trữ cá nhân – Lokify Platform, trạm số hóa – Lokify.DS, trung tâm PVHCC thế hệ mới – Lokify.NP, Varacheck, cùng các thiết bị chuyên dụng như Smart Kiosk, FPT.ID Reader.

Tại gian hàng ngành y tế, FPT IS giới thiệu FPT.eHospital - Giải pháp cung cấp khả năng quản lý toàn diện cho bệnh viện, từ hồ sơ bệnh nhân, lịch khám chữa bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt đến quản lý kho dược. Bên cạnh đó, Bệnh án điện tử FPT.EMR hỗ trợ số hóa hồ sơ bệnh án, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các bất thường trong chẩn đoán. FPT còn phát triển các giải pháp y tế di động với Nucia dành cho y bác sĩ và Patio dành cho bệnh nhân. Nucia giúp các bác sĩ quản lý bệnh nhân, cập nhật hồ sơ bệnh án và chỉ định dịch vụ nhanh chóng, trong khi Patio cho phép bệnh nhân đặt lịch khám trực tuyến và theo dõi sức khỏe của bản thân và gia đình một cách dễ dàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện FPT tham gia Diễn đàn công nghệ ngành y tế với chủ đề: "Chuyển đổi số phục vụ phát triển y tế". Tại diễn đàn, ông Hoàng Trung Kiên - Tổng Giám đốc FPT Retail đã có bài tham luận với chủ đề "Bán lẻ dược phẩm trong nền kinh tế số".

Theo ông Kiên, nền tảng công nghệ trong kinh doanh dược phẩm cần đảm bảo 3 nguyên tắc: An toàn - Tuân thủ - Đa kênh, trong đó yếu tố An toàn cần được đảm bảo đầu tiên. Khách hàng cần được phục vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn: đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều, đúng chỉ định, đúng thời gian.

Ông Kiên chia sẻ rằng, trên thế giới, dịch vụ tư vấn thuốc trực tuyến đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch. Các nền tảng Home Care ở một số nước đã tích hợp AI vào các hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến để đảm bảo bệnh nhân có thể nhận được phản hồi nhanh chóng từ dược sĩ.

Từ những xu hướng trên thế giới, đại diện từ FPT Retail cũng đưa ra các kiến nghị thiết thực để ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam. Theo đó, ông Kiên đề xuất cần có những quy định để quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc kê đơn trên các nền tảng thương mại điện tử nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện cho người dân và không đi ngược với xu thế chung của nền kinh tế số. Các giải pháp có thể áp dụng bao gồm ứng dụng công nghệ để tăng cường định danh, vừa đảm bảo mục tiêu quản lý vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận thuốc và tuân thủ điều trị. Danh mục thuốc kê đơn và các đơn vị được phép bán thuốc kê đơn qua thương mại điện tử cần phải được công bố công khai để người dân an tâm và chủ động tiếp cận. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ để nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng thuốc kê đơn cần phải có đơn thuốc, tránh tình trạng lạm dụng thuốc cũng như không tuân thủ điều trị dẫn đến lờn thuốc, giảm hiệu quả, gây lãng phí.

Với những sản phẩm, giải pháp, công nghệ mới được trình diễn tại sự kiện, FPT tiếp tục thể hiện vị thế tiên phong, cam kết sẵn sàng đồng hành với mọi nguồn lực tốt nhất, cung cấp hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện nhất và hiệu quả nhất cho Chính phủ, chính quyền các tỉnh thành, doanh nghiệp, người dân, với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, góp phần kiến tạo Việt Nam hùng cường.