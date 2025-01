Kế hoạch đưa Mỹ 'dẫn đầu' thế giới trong nỗ lực quản lý những rủi ro từ AI

Tổng thống Joe Biden trong cuộc gặp các lãnh đạo công nghệ Mỹ hồi tháng 7 để thảo luận về việc quản lý AI - Ảnh: New York Times.

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Bruce Reed đã ca ngợi sắc lệnh này là "hành động mạnh mẽ nhất mà bất kỳ chính phủ nào trên thế giới từng thực hiện đối với sự an toàn, an ninh và niềm tin về AI". Sắc lệnh này dựa trên Đạo luật Sản xuất quốc phòng (DPA) và cho phép chính quyền liên bang kiểm soát các công ty khi an ninh quốc gia đang bị đe dọa.

Sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang thiết lập tiêu chuẩn an toàn mới cho AI. Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ sẽ đề ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để kiểm tra AI trước khi đưa vào sử dụng. Bộ Thương mại Mỹ sẽ xây dựng hướng dẫn để xác định nội dung do AI tạo ra và đảm bảo rằng AI không gây nguy hiểm sinh học.

Sắc lệnh cũng yêu cầu các nhà phát triển chia sẻ thông tin kiểm tra độ an toàn cũng như các thông tin quan trọng khác về AI với Chính phủ Mỹ. Điều này đồng thời tạo ra sự cân bằng giữa sự phát triển công nghiệp AI và an ninh quốc gia, đảm bảo rằng công nghệ này mang lại lợi ích mà không gây nguy hiểm cho công chúng.

Nhìn chung, sắc lệnh này đánh dấu bước đầu tiên trong việc đảm bảo rằng AI trở nên đáng tin cậy và hữu ích, và cũng đồng thời thúc đẩy sự phát triển và quản lý an toàn của công nghệ này.