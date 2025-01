Kỹ sư EVNICT: Âm thầm giữ dòng điện được thông suốt

Làm việc cùng các kỹ sư vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng đã nhiều năm, tôi nhận thấy một điều rằng, Tết với họ rất đơn giản. Tết không phải đêm giao thừa, cũng không hẳn là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mà chính là những ngày hết ca trực, được đèo vợ con đi sắm cây đào, cây mai, nhành hoa về thắp ban thờ tổ tiên; là những phút giây thảnh thơi tranh thủ về quê tảo mộ; là những lúc cả nhà dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cùng vợ chuẩn bị một mâm cơm ấm cúng trong những ngày Tết trước khi vào ca trực.

Kỹ sư EVNICT trực vận hành đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông dùng riêng dịp tết Nguyên đán 2023

Khi dịch COVID-19 lắng lại, cũng là lúc các kỹ sư của EVNICT vào ca trực với tâm thế bình thường mới, vì vậy, thời gian lo cho gia đình một cái Tết ấm áp cũng nhiều hơn. Những người kỹ sư có cách đón Tết theo cách riêng của mình, do vướng lịch trực, nên không ai được đón Tết trọn vẹn 3 ngày Tết. Phòng trực điều hành viễn thông toàn quốc của EVNICT đa số là các anh em đã có thâm niên đón Tết trong phòng trực, hoặc đêm 30, hoặc mùng 1 Tết, hoặc mùng 2 Tết... Dường như công việc đã định sẵn, dù là Tết, dù có chuyện gì xảy ra thì các anh luôn mang một tâm thế: sẵn sàng chủ động với các tình huống, đảm bảo vận hành ổn định, thông suốt hệ thống viễn thông dùng riêng và hạ tầng công nghệ thông tin của EVN và các đơn vị. Nhiệm vụ nặng nề, khó khăn thách thức lớn, càng thể hiện bản lĩnh của những kỹ sư trong ca trực, đó là vững vàng, tập trung để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, chính xác lên tới 99,99%.

Kỹ sư Vũ Trần Đại - Trung tâm Hạ tầng viễn thông và Công nghệ thông tin (trực thuộc EVNICT) chia sẻ, các kỹ sư trực điều hành toàn quốc bước vào ca trực trong những ngày Tết cũng bình thường như mọi ngày. Họ đã quen với việc trực ngày lễ tết, đón giao thừa tại phòng trực hay làm việc trong những ngày nghỉ tết. Kỳ nghỉ Tết không được trọn thời gian như các đồng nghiệp khác, có thể chỉ cùng gia đình đón tết trong 1-2 ngày.

Việc mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, về quê thắp hương cho tổ tiên, thậm chí tổ chức cho gia đình ăn Tết cũng được sắp xếp, thực hiện từ trước Tết. Nhưng không sao, cứ được sum vầy bên gia đình, được dọn dẹp, sắm sửa cùng nhau thì Tết đã về đến gia đình rồi, đã là Tết rồi. Vừa hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao, vừa cân đối với công việc gia đình là trách nhiệm nhưng cũng là sự động viên, khích lệ bản thân vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Kỹ sư Vũ Trần Đại chia sẻ, năm nay anh không phải trực đêm 30, trách nhiệm đặt lên vai kỹ sư Phạm Mạnh Toàn và Lê Hải Lưu. Hai anh “đang được” đón Tết trước để đêm 30 đón giao thừa trong phòng trực.

Lãnh đạo EVN tặng quà động viên kỹ sư EVNICT

Ông Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Trung tâm Hạ tầng viễn thông và Công nghệ thông tin cho biết, Tết âm lịch (tức 20 đến 26/1/2023), Trung tâm sẽ tổ chức hàng trăm ca trực tại các khu vực gồm trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội), các khu vực miền Bắc (gồm TP.Hà Nội và Hà Tĩnh); tại miền Trung (gồm TP Đà Nẵng và Gia Lai); tại miền Nam (TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ).

Ông Đặng Ngọc Linh - Trưởng phòng Vận hành miền Nam, Trung tâm Hạ tầng viễn thông và Công nghệ thông tin trực thuộc EVNICT thông tin thêm: Phòng đã phân công nhân sự thực hiện trực theo phương án trực ứng cứu sự cố viễn thông dùng riêng và hạ tầng công nghệ thông tin đã được EVNICT/Trung tâm phê duyệt. Đó là duy trì đội trực tại A2 để luôn đảm bảo kênh truyền, hạ tầng công nghệ thông tin... luôn được thông suốt và an toàn; Trực hỗ trợ hệ thống phần mềm dùng chung đặc biệt là đảm bảo việc vận hành hệ thống CMIS để công tác ghi chỉ số, phát hành hóa đơn tiền điện luôn đảm bảo đúng theo thời gian quy định. Ngoài ra, để cho mọi dịch vụ truyền dẫn, viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin luôn đảm bảo công tác vận hành, duy trì hoạt động ổn định, an toàn đáp ứng yêu cầu của EVN/EVNICT, Phòng duy trì, tổ chức đội trực ứng cứu sự cố để tiếp nhận và khắc phục sự cố. Còn các anh em ở các tỉnh xa, lãnh đạo Công ty, Trung tâm cũng hết sức tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để anh em được về quê đón tết với gia đình, người thân ... giúp anh em đón tết sum vầy và hạnh phúc.

Động viên lực lượng trực hạ tầng công nghệ thông tin và điều hành viễn thông của EVNICT sáng 18/1/2023, Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm ghi nhận nỗ lực của các kỹ sư của EVNICT trong năm 2022 đã đảm bảo hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, các phần mềm dùng chung của EVN được an toàn, thông suốt và ổn định trong năm 2022. Đồng thời, biểu dương EVNICT đã đi đầu trong việc thực hiện các công việc liên quan đến chuyển đổi số của EVN, cùng nhiều giải thưởng đã đạt được như Sao Khuê, Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, Top doanh nghiệp Industry 4.0, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam.... Phó Tổng Giám đốc EVN đề nghị CBCNV EVNICT nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ EVN giao phó.

Kỹ sư EVNICT trực vận hành dịp tết Nguyên đán 2023

Ông Nguyễn Minh Khiêm- Giám đốc EVNICT cho biết, nhằm bảo đảm tốt công tác vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng đảm bảo an toàn thông tin liên lạc dịp Lễ, Tết, Công ty đã chỉ đạo Trung tâm Hạ tầng viễn thông và Công nghệ thông tin xây dựng các phương án ứng cứu sự cố đối với hệ thống truyền dẫn đường trục Bắc Nam và 09 vòng ring liên tỉnh, xử lý sự cố đối với thiết bị PCM và thiết bị tổng đài nội bộ do EVNICT quản lý. Công ty cũng sẽ tổ chức các ca trực vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng, hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm dùng chung, đồng thời, cử nhân sự thuộc Trung tâm An ninh thông tin trực thuộc EVNICT trực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

“EVNICT sẽ duy trì đảm bảo vận hành ổn định cung cấp các dịch vụ cho EVN và các đơn vị trực thuộc, phấn đấu kết quả hệ thống viễn thông dùng riêng, hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm dùng chung và an toàn thông tin đạt kết quả cao hơn năm 2022”, ông Nguyễn Minh Khiêm nhấn mạnh.

Một mùa xuân mới lại về. Mùa xuân luôn mang theo hi vọng, niềm tin và những điều tốt đẹp, tươi vui. Những kỹ sư của EVNICT đang bước vào ca trực như mọi ngày với tâm thế hân hoan và rộn ràng của những ngày Tết đến, xuân về cùng quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó.