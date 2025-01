'Ông lớn bán lẻ' Thế giới Di động hạ tỷ lệ chia cổ tức 2022

Tại phân khúc hàng thiết yếu như thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm: xu hướng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng cũng diễn ra, thông qua việc họ sẽ lựa sản phẩm cùng công dụng với mức giá thấp hơn. Bách Hóa Xanh (BHX) đã hoàn thành công cuộc tái cấu trúc, năm 2023 sẽ tiến hành thay đổi cách thức vận hành kho, tăng giá trị giỏ hàng…

Trong 2 tháng đầu năm, MWG đạt 19.010 tỷ đồng doanh thu, giảm 25% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh thu của 2 chuỗi TGDĐ/ĐMX đã giảm 32% từ nền cơ sở rất cao cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, doanh thu của BHX tăng 6% so với cùng kỳ trong đó doanh thu online tăng 26% so với cùng kỳ và chiếm 3,6% tổng doanh thu của chuỗi. Về cơ cấu, chuỗi ĐMX đóng góp lớn nhất với 51%, tiếp đến là TGDĐ và Topzone với 25,5%. Chuỗi BHX chiếm 21,7% tổng doanh thu.

Theo MWG, công ty đang kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho từ quý 4 năm trước để giảm chi phí tài chính và rủi ro giảm giá hàng hóa. Đến cuối tháng 2/2023, tồn kho đã giảm hơn 30% so với cuối năm 2022 . Ngoài ra, MWG còn cho biết công ty đã hoàn tất thu hồi 100% vốn và lãi đối với trái phiếu đầu tư khi đến hạn . Hiện tại, công ty không phát hành trái phiếu và cũng không còn bất kỳ khoản đầu tư vào trái phiếu nào.