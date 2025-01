Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói về hạ lãi suất và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú thông tin về các giải pháp về hạ lãi suất và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết rằng, mặc dù tín dụng đã có sự tăng lên, nhưng mức tăng so với năm trước vẫn còn thấp. Kể từ ngày 30/9, lãi suất huy động đang ở mức khoảng 5.9%, với tổng vốn huy động của các ngân hàng thương mại lên đến 12,900 ngàn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, lãi suất huy động đã giảm từ 7.68% xuống. Dù tín dụng tăng trưởng, tốc độ này chậm hơn so với năm trước, điều này do nhiều nguyên nhân khách quan, bao gồm tình hình kinh tế và tác động từ nước ngoài.

Về lãi suất cho vay, thông qua các biện pháp quyết liệt từ Ngân hàng Nhà nước, mức giảm trung bình đạt 1-1.3% cho các khoản vay mới. Tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất bình quân cho vay ngắn hạn là 5.5-5.7%, vay trung ngắn hạn là 5.8-10%. Đối với các khoản dư nợ cũ, lãi suất đang dao động từ 9-12% do các ngân hàng trước đây đã huy động vốn với lãi suất cao.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng đề cập đến việc hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường các chính sách xã hội. Điều này nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và tác động kinh tế trong và ngoài nước.

Tổng cộng, từ đầu năm, đã có 11 giải pháp lớn nhằm mở rộng tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đây bao gồm việc tạo dư địa thanh khoản, hạ lãi suất điều hành, rà soát lại các văn bản pháp luật, tái cơ cấu nợ, cùng với các gói tín dụng chuyên đề từ Chính phủ và ngân hàng.

Cuối cùng, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh sự quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước cùng sự đồng hành của các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn hiện tại.