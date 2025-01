Trong 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã xuất siêu với số lượng hàng hóa trị giá 21.68 tỷ USD

Hình minh họa

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 9/2023 đạt 31.41 tỷ USD, giảm 4.1% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu trong nước giảm 6.8% và xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 3.1%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu trong tháng 9 tăng 4.6%.

Trong quý 3 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 94.6 tỷ USD, giảm 1.2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10.3% so với quý 2 năm 2023.

Tính chung 9 tháng năm 2023, xuất khẩu hàng hóa đạt 259.67 tỷ USD, giảm 8.2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu trong nước giảm 5.7% và xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 9.1%.

Trong 9 tháng năm 2023, có 31 mặt hàng xuất khẩu trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 92.2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Riêng có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 62.2%.

Đối với nhập khẩu hàng hóa, tháng 9/2023 đạt 29.12 tỷ USD, giảm 0.7% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu trong nước giảm 1.2% và nhập khẩu có vốn đầu tư nước ngoài giảm 0.4%. So với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu trong tháng 9 tăng 2.6%.

Trong quý 3 năm 2023, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 86 tỷ USD, giảm 4.5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11% so với quý 2 năm 2023.

Tính chung 9 tháng năm 2023, nhập khẩu hàng hóa đạt 237.99 tỷ USD, giảm 13.8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu trong nước giảm 11.8% và nhập khẩu có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14.9%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng của Việt Nam xuất siêu hơn 21 tỷ USD

Trong 9 tháng năm 2023, có 37 mặt hàng nhập khẩu trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89.7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Riêng có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 39,3%.

Về cơ cấu nhóm hàng, nhiên liệu và khoáng sản đóng góp 1.2%, công nghiệp chế biến đóng góp 88.3%, nông sản, lâm sản đóng góp 7.9%, thủy sản đóng góp 2.6% của tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 9 tháng năm 2023.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa chủ yếu trong 9 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam.

Trong quý III/2023, xuất khẩu dịch vụ đạt 5.1 tỷ USD, tăng 24.9% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 11.6% so với quý trước. Trong khi đó, nhập khẩu dịch vụ đạt 7.7 tỷ USD, tăng 4.8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11.9% so với quý trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, xuất khẩu dịch vụ đạt 14.2 tỷ USD, tăng 60.6% so với cùng kỳ năm 2022. Dịch vụ du lịch đóng góp 46.5% tổng kim ngạch dịch vụ, tăng 3.9 lần so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ vận tải đóng góp 28.6% tổng kim ngạch dịch vụ, tăng 6.6%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 9 tháng năm 2023 đạt 20.9 tỷ USD, trong đó đã bao gồm phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu là 7.5 tỷ USD, tăng 0.8% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ vận tải đóng góp 43.6% tổng kim ngạch dịch vụ, giảm 5.9%. Dịch vụ du lịch đóng góp 25.9% tổng kim ngạch dịch vụ, tăng 9.9%. Tổng cộng, nhập siêu dịch vụ 9 tháng năm 2023 đạt 6.7 tỷ USD.