VMS 2024 sẽ có 19 thương hiệu ô tô xe máy cùng hơn 50 thương hiệu phụ trợ tham gia

Cụ thể, Triển lãm VMS 2024 sẽ diễn ra từ ngày 23/10/2024 đến hết ngày 27/10/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, với chủ đề "Công nghệ mở tương lai xanh", triển lãm sẽ mang đến hội thảo "Giảm phát thải từ phương tiện giao thông và chuyển đổi năng lượng xanh hướng tới bảo vệ môi trường" với sự tham gia của các chuyên gia trong ngành. Hội thảo sẽ bàn luận về 02 chủ đề đang rất được cộng đồng quan tâm hiện nay, đó là "Xe điện hóa và công nghệ" và "Sử dụng đúng nhiên liệu Euro 5".

Sẽ có rất nhiều góc nhìn đa chiều về xu hướng, tiềm năng phát triển các dòng xe điện hóa, nhấn mạnh vào các giải pháp năng lượng xanh, sạch và giảm phát thải, nhằm đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng của Vietnam Motor Show 2024 nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành ô tô theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó thì Triển lãm cũng sẽ tập trung vào giới thiệu và trưng bày những mẫu xe và công nghệ mới nhất đến từ các thương hiệu ô tô, xe máy danh tiếng. Cụ thể, tính đến hôm nay, VMS 2024 sẽ là sự góp mặt của 19 thương hiệu ô tô xe máy và hơn 50 thương hiệu trong ngành công nghiệp phụ trợ tham gia. Trong đó, các thương hiệu ô tô bao gồm: GAC,Isuzu, Mitsubishi, Honda, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, MG, BYD, GAZ, Honda và các thương hiệu xe máy như SYM, Yamaha Motor, UM Motorcycles, Harley-Davidson, Triumph Motoreycles, KTM và Husqvarna Motoreycles.

Tại triên lãm, mỗi thương hiệu sẽ trưng bày và giới thiệu những mẫu xe nổi bật với các công nghệ hiện đại của riêng mình, đặc biệt là các mẫu xe điện, xe hybrid mới nhất.

Sự khác biệt và độc đáo từ mỗi thương hiệu hứa hẹn sẽ tạo nên những trải nghiệm đa dạng và hấp dẫn cho khách tham quan. Cụ thể:

Tại gian hàng GAC, khách tham quan sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các dòng xe máy xăng, PHEV và dòng xe thuần điện GAC AION.

Được biết tháng 2 vừa qua Tập đoàn Tan Chong đã chính thức được chỉ định bởi GAC MOTOR để nhập khẩu, phân phôi các dòng xe máy xăng và phụ tùng của thương hiệu GAC tại Việt Nam. Thương hiệu GAC sẽ được Tan Chong phân phối thông qua công ty con TCSV (TC Services Việt Nam) và được uy quyền tham gia phân phối bán lẻ các loại xe ô tô máy xăng, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và phụ tùng thay thế theo pháp luật Việt Nam.

Isuzu chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 10 năm 1995 với tư cách pháp nhân là Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam, đây là doanh nghiệp liên doanh Việt Nam - Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, lắp ráp & phân phối các sản phẩm xe thương mại & xe ô tô. Với gần 30 năm hoạt động, ISUZU Việt Nam là một trong những nhà sản xuất xe Thương hiệu Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp vận chuyển ưu việt bao gồm các dòng xe tải nhẹ-trung-nặng, xe đầu kéo, xe chuyên dùng, khung gầm xe buýt và dòng xe bán tải, xe SUV 7 chỗ.

Tại VMS 2024 Isuzu chọn chủ đề "Accelerate the Future of Transport & Life" để nêu cam kết không ngừng của Isuzu đối với tính bền vững, đổi mới và trách nhiệm xã hội. Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe ô tô, xe thương mại toàn cầu, lsuzu sẽ giới thiệu các công nghệ xe mới nhất và các hoạt động bền vững đang chuyển đổi tương lai của giao thông

Mitsubishi là một trong những công ty liên doanh về sản xuất và phân phối ô tô đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua 30 năm đồng hành, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam không ngừng đổi mới, mang đến những mẫu xe chất lượng, phù hợp với địa hình và thời tiết của Việt Nam.

Với mục đích đảm bảo An toàn, An tâm và Thoải mái, Mitsubishi Motor Việt Nam sẽ mang đến triển lãm VMS 2024 những "người bạn đồng hành" đáng tin cậy, khơi dậy tinh thần phiêu lưu, chinh phục những thử thách và tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng.

Skoda được thành lập từ năm 1895 tại Cộng hòa Séc, là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất thế giới. Skoda hiện là một thương hiệu xe hơi toàn cầu, nổi tiếng với thiết kế hiện đại, chất lượng đáng tin cậy và giá trị vượt trội.

Skoda ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9/2023, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển tại khu vực Đông Nam Á. Hiện Skoda đã đưa về Việt Nam hai mẫu xe SUV nhập khẩu nguyên chiếc: Skoda Karoq và Skoda Kodiaq để cạnh tranh ở phân khúc SUV hạng C & SUV hạng D. Đồng thời Skoda cũng đang hợp tác cùng TC Motor triển khai xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô-tô Thành Công Việt Hưng, tại khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long. Nhà máy có tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng và được áp dụng công nghệ hiện đại hàng đầu của Skoda Auto toàn cầu. Dự kiến nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2024 và xuất xưởng những chiếc xe Skoda đầu tiên vào đầu năm 2025.

Subaru đến với VMS 2024 bằng một mẫu xe Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe sẽ có hai phiên bản: 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Đặc biệt, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer sẽ là bản xe hybrid đầu tiên của Subaru được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Subaru Crosstrek hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị tột bậc với diện mạo cá tính và thời thượng.

Bên cạnh những công nghệ cốt lõi tiên tiến bậc nhất của Subaru được hiện diện trên mẫu “mini Outback” này, Công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight 4.0 Cải tiến trên Crosstrek Hoàn Toàn Mới được trang bị thêm camera đơn góc quét rộng giúp mở rộng tầm quan sát và nhận diện tốt hơn đối tượng người đi bộ và người đi xe máy, tăng khả năng phòng tránh va chạm cho xe, đặc biệt trong điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Suzuki là thương hiệu đã gắn bó 30 năm với thị trường Việt Nam, khẳng định vị thế vững chắc là một thương hiệu uy tín với các sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Năm nay, Suzuki mang đến thị trường Việt Nam 2 mẫu xe mới là Jimny và XL7 Hybrid, với mục tiêu mang lại những lựa chọn thiết thực và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngoài việc tập trung phát triển những dòng xe du lịch, nổi bật bởi sự bền bỉ, tiện lợi sử dụng và giá trị kinh tế cao, Suzuki cũng được xem là ‘người bạn đường tin cậy’ của người dùng nhờ sự không ngừng đổi mới, mở rộng danh mục sản phẩm xe du lịch và mang đến nhiều lựa chọn đặc biệt hơn nữa cho người tiêu dùng Việt Nam.

Toyota có tổng diện tích gian hàng lên đến 590m2, cùng không gian trưng bày được tập trung vào 2 yếu tố chính là Công nghệ và Môi trường. Cả 2 yếu tố này sẽ được lồng ghép thông qua các sản phẩm trưng bày, cũng như thiết kế chung của gian hàng.

Năm nay, Toyota mang đến triển lãm dải sản phẩm với công nghệ an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense (TSS) với các tính năng hỗ trợ người lái; cùng công nghệ xanh thân thiện với môi trường, trong đó chủ đạo là sản phẩm Hybrid. Đây là một trong những nỗ lực của Toyota trong việc liên tục cải tiến sản phẩm, tạo ra những chiếc xe ngày càng tốt hơn, đồng thời luôn quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường và đóng góp cho một tương lai bền vững.



BYD chính thức ra mắt 3 mẫu xe thuần điện đầu tiên tại Việt nam vào tháng 7 vừa qua. Bên cạnh BYD Seal, BYD Atto 3, BYD Dolphin, thương hiệu xe điện dự kiến ra mắt thêm các dòng sản phẩm đột phá khác bên cạnh các công nghệ nổi bật của hãng như công nghệ pin Blade hàng đầu ngành, nền tảng xe năng lượng mới e-Platform 3.0, công nghệ Cell To Body, công nghệ DM-i (Dual-Mode intelligent), góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe năng lượng mới NEV (New Energy Vehicle)... hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng bằng thiết kế, công nghệ cùng hiệu suất vận hành vượt trội.

MG là thương hiệu hơn 100 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô, được biết đến là một thương hiệu đại diện cho sự phong cách và hiệu suất. Trong suốt quá trình phát triển kể từ năm 1924 đến nay, MG vẫn luôn không ngừng đổi mới để tạo nên những trải nghiệm lái tốt nhất cho người dùng với hiệu suất vượt trội, thiết kế mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. MG đã tạo nên những chiếc xe đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dùng và giúp cải thiện cuộc sống, nâng cao khả năng lái xe cho nhiều người nhất có thể. Hãng đã mang tới đa dạng các dòng xe đáp ứng mọi yêu cầu sử dụng của người tiêu dùng Việt với thông điệp “MG, Xe của mọi nhà”.

Honda có tổng diện tích gian hàng cực khủng, lên đến 1.500 m2 với dải sản phẩm rộng khắp từ dòng xe máy phổ thông đến loạt xe mô tô phân khối lớn, và không thể thiếu những mẫu xe ô tô đầy thể thao và thời thượng.

Đến với VMS 2024, Honda Việt Nam sẽ mang tới những sản phẩm lần đầu tiên được ra mắt, gắn liền chủ đề “Công nghệ mở tương lai xanh”, đánh dấu bước tiến mới, góp phần hiện thực hóa cam kết theo mục tiêu của Chính phủ Việt Nam và Honda Motor: Trung hòa Carbon vào năm 2050. Tại gian hàng Honda, khách hàng cũng sẽ có cơ hội tham gia những màn trình diễn độc đáo cùng các hoạt động tương tác thú vị, hứa hẹn sẽ là những trải nghiệm phấn khích và khó quên tại triển lãm 2024.

GAZ Group có với lịch sử hơn 90 năm hình thành và phát triển, hiện Tập đoàn sản xuất xe thương mại hàng đầu tại Nga đã xuất khẩu sang 50 quốc gia trên thế giới. Các dòng phản phẩm chủ lực của GAZ Group là xe thương mại hạng nhẹ, xe Bus cỡ trung và cỡ lớn… luôn được đón nhận tích cực tại thị trường Nga và nhiều nước trên thế giới.

Tại thị trường Đông Nam Á, GAZ Group đã quyết định đầu tư thành lập Công ty TNHH GAZ Thành Đạt (GAZ Việt Nam) vào năm 2018. Đến năm 2020, Nhà máy đầu tiên của GAZ Việt Nam tại KCN Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, Việt Nam đi vào hoạt động sản xuất lắp ráp các mẫu ô tô thương mại thuộc phân khúc xe Minibus, City Bus, Tải Van và Tải, phục vụ thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang các quốc gia ASEAN.

SYM sẽ tham gia triển lãm VMS 2024 với thông điệp ‘Start Your Miles - Khởi đầu hành trình mới’. Theo đó, SYM mang đến 13 mẫu xe với thiết kế ấn tượng cùng tính năng và tiện ích hiện đại. Ngoài việc trưng bày các mẫu xe được ưa chuộng như Tuscany 150 phong cách Châu Âu sang trọng và ba “chiến binh” Priti 50, Shark 50, Elegant 50 (Phiên bản Thể thao) trong phân khúc xe 50cc, trong đó tâm điểm sẽ là phiên bản xe mới nhất dành cho nữ mang tên Priti 125, cùng với 7 dòng xe nhập khẩu có thiết kế độc đáo như WOLF LEGEND 125, 4MICA 150, MMBCU 150... và một mẫu xe xuất khẩu VF 185. Những trải nghiệm thú vị về các sản phẩm mới cùng những cải tiến đột phá chắc chắn sẽ tạo nên hành trình tuyệt vời hơn, hài lòng hơn cho người tiêu dùng tham dự triển lãm.

Yamaha Motor với tầm nhìn “Future to the Max” sẽ từng bước kiến tạo tương lai cho xe gắn máy. Tại VMS 2024 Yamaha Motor sẽ mang đến một khái niệm mới, MOTOROID, khái niệm về một chiếc xe của tương lai, được tích hợp A.I và công nghệ giữ thăng bằng, tạo nên những chiếc xe Yamaha sống động, có khả năng tương tác phối hợp cùng người lái. Trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn này, Yamaha đã để lại dấu ấn với MAX Series, dòng xe tay ga thể thao tự động, nổi bật với chiếc LEXi 155 VVA-ABS – hiệu suất mạnh mẽ, động cơ tiết kiệm nhiên liệu cùng thiết kế tinh tế cho cảm giác lái dễ chịu. Tham gia Vietnam Motor Show, Yamaha mang đến các mẫu xe TMAX 560, XMAX 300, LEXi 155, NMAX 155 và xe điện NEO’s.

UM Motocycles là nhà sản xuất xe mô tô uy tín đến từ Mỹ, có trụ sở chính tại Miami, Florida. Các sản phẩm của hãng đã hiện diện trên 40 quốc gia, từ châu Mỹ, châu Âu đến châu Á, với mạng lưới rộng khắp gồm hơn 2,000 đại lý phân phối và bảo trì xe.

Đến với VMS 2024, UM Motorcycles sẽ thổi một làn gió mới vào thị trường với dòng xe Renegade nổi tiếng, mang tính biểu tượng của cruiser Mỹ và dòng xe Scrambler với thiết kế tinh tế, hiện đại pha lẫn nét cổ điển thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt những chiếc xe “trình làng” đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, thể hiện cam kết của chúng tôi đối với sự bền vững của môi trường.

Harley-Davidson dự kiến sẽ trưng bày những mẫu xe mới nhất, tiêu biểu là dòng CVO siêu cao cấp với giá từ 2,3 tỷ đồng, bên cạnh bộ đôi Road Glide, Street Glide 2024 với nhiều nâng cấp đáng giá, và không thể thiếu những dòng xe nổi tiếng được nhiều biker yêu thích như Fat Boy và Breakout 117 cũng sẽ có mặt tại triển lãm năm nay.

Triumph Motorcycles là thương hiệu xe mô tô hàng đầu Anh quốc, với hơn 10 mẫu xe mới nhất từ tất cả các phân khúc. Trong đó, chắc chắn không thể thiếu bộ đôi Speed 400 và Scrambler 400 X đang được nhiều biker quan tâm. Đặc biệt, tại Vietnam Motor Show 2024, Triumph Motorcycles sẽ chính thức giới thiệu các mẫu xe mới 2025 cùng các phiên bản màu mới đầy ấn tượng.

KTM mang đến Vietnam Motor Show 2024 những mẫu Adventure cao cấp như KTM 890 ADVENTURE R, KTM 790 ADVENTURE R. Đây là các mẫu xe Off-road hàng đầu trong phân khúc, được các tay lái giàu kinh nghiệm tại Việt Nam tin tưởng lựa chọn để chinh phục những cung đường địa hình khắc nghiệt.

Husqvarna Motorcycles là thương hiệu mô tô lâu đời của Thụy Điển - Husqvarna Motorcycles sẽ trưng bày mẫu xe Adventure Touring cao cấp – Norden 901 cùng với hai mẫu xe phong cách Modern Classic là Svartpilen 401 và Vitpilen 401.

Cùng với đó là gần 300 gian hàng, đến từ hơn 50 thương hiệu đa dạng lĩnh vực, bao gồm: Mũ bảo hiểm, Phụ kiện mô tô xe máy, Thảm lót sàn ô tô, Phụ gia động cơ, Phụ tùng ô tô, Nội thất ô tô, Dầu xe, Bulong, Đinh tán, Vận tải, Độ xe limousine, Dung dịch bảo dưỡng xe hơi, Xích mô tô - xe máy, Xe Mobihome, Motor điện, Bản đồ xe, Chăm sóc ô tô, Màn hình, phim cách nhiệt, Đèn pha Led, Sản phẩm rửa xe, Chăm sóc xe hơi, Lốp xe, Phim cách nhiệt…



Để tối ưu hóa công nghệ cũng như mang đến các hoạt động, sáng tạo tại VMS 2024, bên cạnh các hoạt động mới đã công bố như chuỗi Podcast “Lăn bánh cùng VMS”, bản tin VMS News, hệ thống Chatbot AI thông minh… BTS còn mang đến cho khách tham quan một khu check-in đậm chất công nghệ Bullet Time để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với các mẫu xe yêu thích trong một khung hình 360 độ, tạo ra những thước phim độc đáo và sáng tạo.

Ngoài ra, công nghệ AR Filter trên nền tảng số cung cấp một trải nghiệm tương tác mới mẻ, cho phép người dùng hòa mình vào không gian ảo ngay trên thiết bị di động mà không cần cài đặt ứng dụng. Các mẫu xe dưới dạng 3D sống động với tỉ lệ 1:1 khi kết hợp môi trường thực tế qua camera sẽ mở ra cho người dùng khả năng sáng tạo và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Nakano Keita - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Tổng giám đốc Toyota Việt Nam

“Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hiện đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều triển vọng, đặc biệt là xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe điện và xe hybrid. Tại Vietnam Motor Show 2024, khách tham dự sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu xe hiện đại, đa dạng về mức giá, từ xe tiết kiệm nhiên liệu đến xe đa dụng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Chúng tôi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đổi mới không ngừng, VMS 2024 sẽ là nơi khởi đầu cho những xu hướng mới và tiến bộ công nghệ, góp phần phát triển thị trường ô tô Việt Nam”. Ông Nakano Keita - Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) phát biểu tại buổi họp báo sáng nay.

Thông tin về triển lãm sẽ được cập nhật tại www.vietnammotorshow.vn và www.vietnaminternationalmotorshow.vn hoặc trang fanpage chính thức của sự kiện: https://www.facebook.com/MotorShowVN