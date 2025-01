Chiến dịch 'Life’s Good' mới của LG có gì đặc biệt?

Sự thay đổi này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó suy thoái kinh tế toàn cầu, tâm lý tiêu dùng thay đổi, nhóm khách hàng tiềm năng cũng đã có lối sống tiêu dùng hoàn toàn khác trước… Trong một cuộc thăm dò mới đây với nhóm người dùng trẻ về cảm nhận của họ trước bối cảnh kinh tế khó khăn chung hiện nay, Korean Herald, cuộc nghiên cứu trên quy mô nhỏ diễn ra tại Hàn Quốc, đã cho thấy một thực tế rất đáng suy ngẫm. Đó là suy thoái kinh tế kéo dài gây ra sự sụt giảm giá trị nắm giữ tài sản, đồng nghĩa với việc nợ nần trên mặt bằng chung có chiều hướng tăng lên. Đặc biệt nhóm người dùng trẻ đang cảm nhận rất rõ sự tác động tiêu cực từ suy thoái kinh tế.

Thấu hiểu điều này cũng như mong muốn mang đến một lối sống tiêu dùng mới, bền vững hơn nhưng cũng hợp thời hơn, bắt đầu từ ngày 22/8 vừa qua, tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới như tháp Burj Khalifa ở Dubai, tòa nhà Landmark 81 tại Việt Nam, bảng quảng cáo số hóa tại Times Square, New York và Piccadilly Circus ở London, màn hình LED ngoài trời tại Óvalo Gutiérrez, Peru, tòa tháp KP tại Ấn Độ, hay những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ đặc trưng của London… LG đã mang đến thông điệp mới, với những gương mặt tươi cười được tạo ra từ hai chữ cái “L” & “G”, với nhiều tương tác, thể hiện nhiều cảm xúc phong phú.

Vậy cụ thể chương trình này mang đến thông điệp gì?

“Bắn tim” nhằm trao gửi những thông điệp tích cực nhất đến người dùng, động thái tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa từ LG.

Bằng cách trưng dụng những bảng quảng cáo ngoài trời tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới, LG muốn mang đến một hình tượng mới cho cộng đồng, đó là một LG mới, trẻ trung hơn, phóng khoáng hơn và phong cách hơn. Trong đó, nổi bật nhất của chiến dịch này là LG muốn thay đổi cách ‘kể chuyện’ và kết nối sâu hơn với người dùng.

Để tiếp cận khách hàng trẻ toàn cầu, tăng cường nhận thức về diện mạo mới của thương hiệu, LG chú trọng tương tác trên nền tảng số. Cụ thể, từ ngày 25/8 vừa qua, LG đã trình làng bộ lọc “LG Finger Heart” và bộ nhãn dán “Life’s Good Sticker” được thiết kế riêng cho các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Facebook và TikTok. Đây chính là cách LG kết nối với thế giới mới, nhóm người dùng mới và cùng kêu gọi lan tỏa thông điệp tươi sáng của chiến dịch này. Bằng cách kết hợp với 159 kênh truyền thông xã hội tại 80 quốc gia, LG đã quảng bá hình ảnh mới của mình như thế.

“Mục tiêu của chúng tôi là tương tác với khách hàng nhiều hơn nữa, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, bằng cách chia sẻ chân thành những giá trị cốt lõi của chúng tôi cùng thông điệp Life’s Good - Cuộc sống tốt đẹp. Qua chiến dịch toàn cầu lần này, LG tin tưởng rằng thông điệp lạc quan, tích cực này sẽ được truyền tải đến khách hàng trên khắp thế giới qua nhiều kênh đa dạng và những ý tưởng độc đáo.” Ông Lee Jeong-seok, Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu của LG chia sẻ về chiến dịch này.

Tại Việt Nam, bên cạnh hình ảnh “bắn tim” nhằm trao gửi những thông điệp tích cực nhất đến người dùng ở tòa nhà cao nhất Việt Nam. LG đã kết hợp với The Coffee House, một thương hiệu thức uống được ưa chuộng của giới trẻ, để tổ chức chiến dịch truyền tải các thông điệp tích cực về sống xanh, sống khỏe đến cộng đồng người dùng trẻ.

Hình ảnh “bắn tim” nhằm trao gửi những thông điệp tích cực nhất đến người dùng ở tòa nhà cao nhất Việt Nam

Sự kiện mang tên “Better Day Festival” - là một phần trong chiến dịch “Better Choices Make a Better World” (Tạm gọi là “Lựa Chọn cho Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn”). Sự kiện góp phần truyền tải những thông điệp tích cực, cung cấp những giải pháp thiết thực trong việc duy trì lối sống cân bằng, sáng tạo, tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Chiến dịch “Better Choice Makes a Better World” đang tiếp tục với nhiều hoạt động ý nghĩa như “Better Day Festival”, Better Day Workshop “Chọn trà xanh vị mộc – Sống khỏe hơn mỗi ngày” được tổ chức tại The Coffee House The Hub (TP.HCM) vào ngày 19/8 vừa qua và tại The Coffee House Peakview (Hà Nội) vào ngày 9/9. Đáng chú ý, khi tham gia workshop, các bạn trẻ sẽ được hướng dẫn pha chế thức uống làm từ trà xanh Tây Bắc ngon miệng và có lợi cho sức khỏe, tìm hiểu thêm về những lựa chọn công nghệ làm nên cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Có thể nói, bằng những động thái nhỏ nhưng thấu hiểu tâm lý người dùng, dựa trên nền tảng hệ giá trị được trải dài qua nhiều năm, LG đã từng bước cùng người trẻ thay đổi tư duy về cuộc sống, giải phóng những áp lực để tận hưởng mỗi ngày một cách trọn vẹn hơn. Điều này cũng góp phần khẳng định chiến dịch mới của LG… đã bắt đầu chạm đến giới trẻ.