Gặp gỡ ICT 2024: Phát triển Kinh tế số, Công nghiệp AI & Bán dẫn

Tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện Gặp gỡ ICT - Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Phát triển Kinh tế số, Công nghiệp AI & Bán dẫn”.

Mỗi dịp Xuân về - chương trình Giao lưu đầy ý nghĩa của giới CNTT-TT - Gặp gỡ ICT lại được diễn ra. Đây là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT và bè bạn giới CNTT-TT có dịp giao lưu, trao đổi, chia sẻ, khởi động cho những chuỗi sự kiện, hoạt động sôi nổi và thiết thực trong năm.

Sự kiện thường niên này do 19 tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ICT tổ chức. Và trong sự kiện năm nay, thành viên mới thứ 20 là Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia được thành lập vào tháng 9/2023.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp gỡ ICT năm 2024.

Tham dự buổi Gặp gỡ ICT 2024 có ông Nguyễn Mạnh Hùng, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Trưởng Bộ TT&TT; ông Trần Văn Nhung, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đỗ Xuân Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam; ông Nguyễn Quang A, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam; ông Bùi Mạnh Hải, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, ông Nguyễn Lãm, nguyên Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam; ông Đặng Đức Mai, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội; ông Nguyễn Quang Bắc, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng cùng sự hiện diện của các lãnh đạo cao nhất các Hội - Hiệp hội ngành CNTT-TT, đại diện các CLB FISU; CLB VLSP; CLB VFOSSA và CLB VNOI. Cùng các lãnh đạo CNTT-TT các Bộ - ngành, Lãnh đạo các trường Đại học lớn và đông đảo lãnh đạo các Doanh nghiệp CNTT-TT cùng các hội viên các Hội và Hiệp hội ngành CNTT-TT."

Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đang xây dựng Chiến lược Quốc gia về công nghiệp bán dẫn và sẽ trình Thủ tướng để dự kiến ký ban hành vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, cá nhân Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đang quyết tâm để hoàn thành chiến lược này trong thời gian sớm hơn để trình Thủ tướng ban hành. Vì thế, Bộ trưởng mong muốn các Hội, Hiệp hội và Câu lạc bộ CNTT chuyên ngành nhanh chóng tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo chiến lược này nhằm định hình chính xác để Việt Nam sớm trở thành cường quốc về công nghiệp bán dẫn.

Riêng về vấn đề xây dựng pháp luật, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ và Quốc hội đã nhất trí giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Luật Dữ liệu bên cạnh Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà Bộ Công an đang đảm trách. Theo Bộ trưởng, khai thác sử dụng và bảo vệ dữ liệu trong thời đại số hoá và Internet là hết sức quan trọng và việc hoàn thiện pháp luật đi kèm là hết sức quan trọng.

Đó là dữ liệu cá nhân; là các cơ sở dữ liệu từ Trung ương, bộ ngành và địa phương; là mở dữ liệu để kết nối chia sẻ; là an toàn dữ liệu; là xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn quốc gia; là xử lý dữ liệu số để tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. “dữ liệu 2024” sẽ tạo ra sự thay đổi căn bản gồm: tạo dữ liệu, khai thác dữ liệu và xây dựng nền tảng khoa học về dữ liệu để tạo ra giá trị mới, sức mạnh mới và khi chúng ta ngồi đây trong trào lưu mới ChatGPT, Open AI cũng là khởi đầu “làn sóng” khai thác, kết nối dữ liệu và trí tuệ nhân tạo!

Ông Nguyễn Long - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam bày tỏ mong muốn tất cả các Hội, Hiệp hội và Câu lạc bộ CNTT chuyên ngành cùng nỗ lực phấn đấu cho những mục tiêu chung và riêng đã đặt ra. Ông cũng hy vọng sang năm 2025, tất cả sẽ lại gặp nhau đầu xuân để tổng kết lại những gì đã làm được và đặt ra những mục tiêu tiếp tục phải phấn đấu.

Thay mặt các Hội, Hiệp hội và Câu lạc bộ CNTT chuyên ngành, TS. Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đã phát biểu khai mạc cho buổi gặp gỡ và khẳng định: "Các tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyên ngành chính là lực lượng nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước và góp phần chủ động tham gia vào Cách mạng Công nghiệp 4.0. Những gì đã đạt được vẫn chưa thể như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, song những kết quả đó cũng đóng vai trò hết sức quan trọng và đã tạo được nền tảng cho những bước đi tiếp theo về Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số".

Đại diện các lãnh đạo của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tham dự sự kiện ngày 6/3.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Đại diện Tiktok Việt Nam phát biểu tại buổi gặp gỡ ICT năm 2024.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh - Đại diện Tiktok Việt Nam chia sẻ: “Tiktok bắt đầu triển khai thương mại điện tử từ khoảng cách đây 1 năm rưỡi. Chỉ sau 18 tháng triển khai, đã có 2,8 triệu doanh nghiệp và các hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu trên nền tảng có mã số thuế . Hiện Tiktok đang có những sáng kiến và cần sự giúp đỡ của cộng đồng CNTT-TT. Thứ nhất, Tiktok cùng Bộ NNPTNT và các tỉnh thành tạo ra "Chợ phiên OCOP". Vào thứ bảy hàng tuần sẽ có một buổi giới thiệu đặc sản của địa phương nào đó nhằm thúc đẩy sản xuất và tạo công ăn việc làm cho người dân ở nông thôn. Chương trình thứ hai là phối hợp với Sở TTTT Tp Hồ Chí Minh đào tạo và thay đổi nhận thức của bà con tiểu thương ở các chợ để thay đổi một chút về ngành bán lẻ”.

Đồng thời, ông Thanh cũng hi vọng rằng trong thời gian tới, Tiktok sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ và ủng hộ của các doanh nghiệp ICT để Tiktok nói riêng và các sàn thương mại điện tử nói chung phát triển hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ TT&TT và lãnh đạo các Hội, Hiệp hội đồng tổ chức buổi lễ Gặp gỡ ICT 2024 cùng nâng ly chúc mừng.

Với chủ đề “Phát triển Kinh tế số, Công nghiệp AI & Bán dẫn” khởi động với các cơ hội mới cũng như thách thức mới cho năm 2024 trong cộng đồng ICT. Hy vọng trong năm Giáp Thìn 2024 giới CNTT sẽ có sự lột xác ngoạn mục, mang đến những cơ hội mới đầy tiềm năng. Tin tưởng rằng năm Giáp Thìn với hình tượng con rồng bay lên đầy kiêu hãnh chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển và khẳng định vai trò quan trọng không thể thiếu của ngành CNTT-TT Việt Nam.

Chương trình gặp gỡ ICT 2024 Xuân Giáp Thìn do 20 tổ chức xã hội nghề nghiệp đồng tổ chức: Hội Tin học Việt Nam, Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tự động hoá Việt Nam, Hiệp Hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Hiệp Hội An toàn Thông tin Việt Nam, Hội Thể thao và Giải trí điện tử Việt Nam, Hội Tin học Y Tế Việt Nam, Hiệp hội BlockChain Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, CLB FISU, CLB VFOSSA; CLB VLSP, CLB VNOI, Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội, Hội Tin học Tp HCM, Hội Tin học Đà Nẵng.

