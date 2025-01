HP LaserJet Pro 4000: giải pháp in hiệu suất cao cho doanh nghiệp nhỏ

"Đối với khách hàng là những doanh nghiệp nhỏ, họ yêu thích những văn bản rõ ràng và sắc nét từ máy in HP LaserJet. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng muốn có nhiều lựa chọn về máy in hơn với mức giá phù hợp túi tiền. Dòng sản phẩm máy in LaserJet của HP nhỏ gọn, hiệu quả, tiện dụng với giá cả phải chăng chính là giải pháp hoàn hảo để người dùng sử dụng tại nhà hoặc trong văn phòng nhỏ." Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Giám Đốc, HP Inc Việt Nam cho biết.

Được biết đây là dòng máy in mới nhất của HP dành cho doanh nghiệp nhỏ, giúp tối ưu hóa công việc một cách dễ dàng và liền mạch hơn nhờ vào những tính năng cải tiến đáng chú ý như:

Tốc độ in hai mặt tự động siêu nhanh - đạt 40 trang/phút, thích hợp hỗ trợ nhóm làm việc linh hoạt, lý tưởng cho tối đa 10 người dùng, đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong môi trường làm việc năng động.

Scan hai mặt chỉ trong một lần chạy. Tính năng scan hai mặt cho phép người dùng làm được nhiều việc hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn đi kèm với khả năng tự động đảo mặt giấy nhằm cắt giảm lượng giấy sử dụng.

Tính năng Wi-Fi® tự khôi phục nhằm tránh tình trạng gián đoạn in ấn. Máy in có thể tìm kiếm kết nối tốt nhất để luôn duy trì trạng thái trực tuyến.

In ấn bền vững cùng thiết kế thân thiện với môi trường vận hành tiết kiệm điện năng nhưng vẫn đạt hiệu quả cao.

Ứng dụng HP Smart giúp người dùng có thể dễ dàng quản lý máy in đa chức năng từ xa - dễ dàng sử dụng.

Với các tiện ích thông minh kể trên, doanh nghiệp có thể đạt được hiệu suất công việc tốt hơn nhờ lựa chọn giải pháp in ấn từ HP LaserJet Pro 4000. Đáng chú ý, bên cạnh những tính năng thông minh tiên tiến, ứng dụng HP Smart Pro còn hỗ trợ tối đa cho công việc thông qua:

Bảng điều khiển quản trị thông minh HP Smart Admin cho phép người dùng thiết lập và quản lý máy in LaserJet Pro trong mạng lưới thiết bị của doanh nghiệp, mời người dùng mới, theo dõi tình trạng mực in, giám sát bảo mật và kiểm soát cài đặt từ bất kỳ vị trí nào.

Giúp người dùng hoàn thành nhiều công việc hơn từ mọi vị trí, nhờ các lối tắt (shortcut) truy cập nhanh và các tính năng thông minh khác thông qua một bảng điều khiển duy nhất - Smart Admin. Bảng điều khiển này cũng cho phép người dùng ở mọi nơi có thể dễ dàng theo dõi tình trạng mực in, giám sát bảo mật và kiểm soát cài đặt các máy in HP đã được kết nối với đám mây.

Để bảo mật thông tin một cách tối ưu, HP còn trang bị giải pháp bảo mật HP Wolf Pro Security, nâng cao tính năng bảo mật nhờ vào phần cứng để giữ an toàn cho các thiết bị đầu cuối cũng như mang lại hiệu quả làm việc cho người dùng.

Bên cạnh đó, HP còn trang bị thêm một lớp bảo mật tùy chọn là mã PIN/lệnh pull sẽ chỉ xác thực tác vụ in của người dùng khi họ có mặt. Trình quản lý bảo mật HP JetAdvantage cũng góp phần củng cố và đơn giản hóa tính tuân thủ, giúp doanh nghiệp sẽ được áp dụng xuyên suốt hệ thống.

Có thể bạn muốn biết: Sản phẩm được bán ra thị trường với 4 phiên bản tiêu chuẩn.

HP LaserJet Pro 4003dn có giá bán khởi điểm dự kiến là 6,890,000 VNĐ

HP LaserJet Pro 4003dw có giá bán khởi điểm dự kiến là 7,190,000 VNĐ

HP LaserJet Pro MFP 4103fdn có giá bán khởi điểm dự kiến là 9,690,000 VNĐ

HP LaserJet Pro MFP 4103fdw có giá bán khởi điểm dự kiến là 10,550,000 VNĐ