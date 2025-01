FPT Shop sẽ tung ra thị trường 200.000 laptop nhân Back To School 2023

Kể từ ngày 10/6 đến nay, FPT Shop đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với nhiều thương hiệu máy tính hàng đầu và các hãng sản xuất chip máy tính để khởi động cho kế hoạch lên kệ số lượng lớn laptop với ưu đãi ‘khủng’ dành riêng cho các học sinh, sinh viên, giáo viên nhân mùa tựu trường sắp đến.

Loạt sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa FPT Shop với các đối tác hàng đầu thế giới một lần nữa khẳng định sự gắn kết mật thiết và đồng hành lâu dài của các bên trong việc mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm chất lượng với mức giá cũng như ưu đãi tốt nhất.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động này, ông Nguyễn Việt Anh – Phó TGĐ hệ thống FPT Shop cho biết: “Xuyên suốt nhiều năm, FPT Shop trung thành với chiến lược tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng, trở thành điểm đến công nghệ hàng đầu Việt Nam. Trong đó, máy tính là một trong những mảng kinh doanh được chú trọng đầu tư mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tính đến hiện nay, FPT Shop đã phát triển hơn 150 trung tâm chuẩn hiện đại trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi tự tin là chuỗi bán lẻ có dải sản phẩm laptop đa dạng nhất thị trường và nhiều chương trình ưu đãi đặc quyền dành riêng cho từng nhóm khách hàng. Với sự đồng hành của quý đối tác cùng những nỗ lực trong việc tiên phong lên kệ nhiều mẫu laptop độc quyền sở hữu cấu hình mạnh với mức giá ‘mềm’, FPT Shop sẽ là nơi bán laptop hàng đầu dành cho quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh – sinh viên trong mùa tựu trường năm nay.”

Được biết, chương trình ưu đãi đặc quyền cho học sinh – sinh viên mua laptop là chương trình đặc biệt của FPT Shop đã diễn ra nhiều năm nay. Hệ thống xác định, học sinh - sinh viên là tập khách hàng đặc biệt, cần được hỗ trợ tối đa, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế có nhiều khó khăn này. Chính vì vậy FPT Shop đã xây dựng một hệ thống sản phẩm dành riêng cho học sinh – sinh viên từ tất cả các thương hiệu trải đều nhiều phân khúc giá để các bạn có đa dạng sự lựa chọn.

Đặc biệt, nhân mùa tựu trường sắp đến, FPT Shop đặt mục tiêu sẽ cung cấp gần 200.000 laptop đến học sinh - sinh viên với ưu đãi đặc quyền vô cùng hấp dẫn, bao gồm:

Giảm giá ngay đến 50%, giảm thêm đến 5.000.000 đồng (thêm đến 10%),

Giảm giá ngay đến 50%, giảm thêm đến 5.000.000 đồng (thêm đến 10%), Tặng thêm 01 năm bảo hành,

Tặng thêm 01 năm bảo hành, 100% có quà,

100% có quà, Chương trình trả góp 0% lãi suất.

Không dừng lại ở đó, với vị thế là nhà bán lẻ laptop số 1 về thị phần laptop gaming tại Việt Nam (Theo số liệu của GfK), FPT Shop tiên phong lên kệ 50.000 laptop gaming với giá ‘sốc’ chỉ 10.990.000 đồng.

Đáng chú ý, FPT Shop sẽ triển khai chương trình ưu đãi ‘có một không hai’: “NHÂN ĐÔI TỐC ĐỘ - GIÁ KHÔNG ĐỔI”. Theo đó, 50.000 khách hàng sẽ được mua laptop RAM 16GB với giá của phiên bản RAM 8GB, tức sở hữu máy cấu hình cao với giá hời hơn. Đây là món quà tri ân dành tặng đến khách hàng đã luôn tin chọn FPT Shop là nơi mua sắm các sản phẩm công nghệ.

Đặc biệt từ hôm nay, quý khách hàng là giáo viên, học sinh, sinh viên sẽ nhận ưu đãi khi chọn mua laptop tại FPT Shop, gồm:

Giảm giá đến 50%,

Giảm thêm đến 1.500.000 đồng (thêm 3%),

Tặng thêm 01 năm bảo hành ,

, 100% nhận quà thông qua chương trình: “MUA NGAY - RẺ NỮA”.

Đây là bộ ưu đãi đặc quyền chỉ có tại FPT Shop, quý khách hàng có thể xem thông tin chi tiết ngay tại đây: https://fptshop.com.vn/ctkm/flash-sale

Nhận định về thị trường laptop trong mùa cao điểm sắp tới, ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc khối Viễn thông Di động Hệ thống FPT Shop cho biết: “Giai đoạn tựu trường là thời điểm người dùng tìm mua máy tính xách tay nhiều nhất năm do nhu cầu của tân sinh viên tăng cao, đây cũng là thời điểm tăng trưởng ‘vàng' của ngành hàng laptop tại FPT Shop. Theo số liệu thống kê, quý 3 hằng năm, doanh số máy tính tại FPT Shop thường tăng cao gấp đôi so với quý trước đó. Để chuẩn bị cho việc này, ngoài đảm bảo đa dạng nhất về danh mục thương hiệu, số lượng mẫu mã sản phẩm và dồi dào hàng hóa tại mỗi điểm bán, chúng tôi còn tung thêm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, đưa các dòng sản phẩm dành riêng cho các bạn học sinh – sinh viên về mức giá tốt nhất cộng thêm 01 năm bảo hành để các bạn an tâm và dễ dàng sở hữu máy tính mới.”

Theo sát diễn biến thị trường, FPT Shop nhận thấy dòng laptop gaming (laptop cấu hình cao) đang được số đông các bạn trẻ lựa chọn. Theo số liệu thống kê, doanh số laptop gaming của hệ thống hem trưởng 50% trong 03 năm liên tiếp. Bên cạnh đó, dòng máy tính trang bị sẵn RAM 16GB cũng đang hem trưởng gấp 2 lần trong nửa đầu năm và đóng góp tỷ trọng đến 1/3 số máy bán ra tại hệ thống.

Lý giải về xu hướng này, ông Kha nhận định: “Xuất phát từ nhu cầu nâng cấp máy để đảm bảo cả việc học tập và giải trí khi các máy mua trước đây trong giai đoạn dịch không đáp ứng được. Laptop cấu hình cao hơn với giá hợp lý, đặc biệt là dòng máy tính trang bị RAM 16GB (thay vì 8GB cơ bản) trong khi chỉ bỏ thêm từ 400.000 đồng mà không lo máy bị chậm trong thời gian dài sử dụng và không gặp rủi ro bảo hành nếu tự động nâng cấp RAM cũng được lựa chọn nhiều từ các bạn trẻ. Do đó, laptop gaming và laptop RAM 16GB cũng là dòng sản phẩm mà FPT Shop định hướng sẽ tập trung và cung cấp đa dạng nhất thị trường trong mùa back to school năm nay”.

Đại diện FPT Retail và HP hy vọng cả hai bên sẽ đạt được sự kỳ vọng không chỉ ở mùa Back To School mà còn ở mục tiêu dài hạn trong cả năm 2023.

Ngày hôm qua 19/6, FPT Shop và HP Việt Nam đã có buổi trao đổi liên quan đến chương trình Back To School sắp tới. Trong buổi nói chuyện, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Giám đốc HP Việt Nam chia sẻ: “FPT Retail là một trong những đối tác quan trọng nhất của HP tại Việt Nam cũng như ở khu vực. HP luôn mong muốn sẽ đồng hành cùng FPT Retail để cùng phát triển thị trường. Trong mùa Back To School này, HP rất hy vọng với những hợp tác mình đã triển khai và gắn kết cùng nhau thì chúng ta sẽ có một mùa Back To School thành công.”