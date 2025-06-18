Trump Mobile 'chào sân' với dịch vụ di động giá rẻ kèm smartphone riêng

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bước xuống từ Không lực Một trong tay cầm điện thoại di động có tin nhắn từ Roger Stone khi đến Căn cứ chung Andrews ở Maryland vào tháng 5 năm 2025. Ảnh: Getty

Trump Mobile sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9, đi kèm gói cước “Kế hoạch 47” với mức giá 47,45 USD mỗi tháng. Gói cước bao gồm các dịch vụ gọi điện, nhắn tin và dữ liệu không giới hạn, cùng nhiều tiện ích như hỗ trợ ven đường, tư vấn sức khỏe từ xa và ưu đãi tại nhà thuốc.

Tập đoàn này cũng giới thiệu chiếc smartphone “T1” có giá 499 USD, đánh dấu bước đi đầu tiên trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái công nghệ mang dấu ấn Trump.

Chiếc điện thoại thông minh "T1" được thiết kế với vỏ kim loại màu vàng, khắc hình quốc kỳ Hoa Kỳ, sử dụng hệ điều hành Android 15, màn hình AMOLED 6,8 inch, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB, camera chính 50 megapixel và camera selfie 16 megapixel. Trên trang giới thiệu sản phẩm, khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" được in đậm, gợi nhắc chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Tên gọi "Kế hoạch 47" và mức giá hàng tháng đều ám chỉ ông Trump, người đang giữ cương vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Trump, bao gồm giày thể thao, đồng hồ, Kinh Thánh và nay là viễn thông.

Mặc dù thương hiệu gắn với Trump, trang web của dịch vụ khẳng định các sản phẩm không do Trump Organization hoặc bất kỳ công ty con nào thiết kế hay sản xuất. Đây chỉ là một thỏa thuận cấp phép thương hiệu, hình thức kinh doanh đã giúp ông Trump thu về hơn 8 triệu đô la trong năm 2024.

Trump Mobile tuyên bố dịch vụ của họ có phạm vi phủ sóng tương đương với ba nhà mạng lớn tại Hoa Kỳ, đồng thời sở hữu trung tâm chăm sóc khách hàng đặt tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi được hỏi, đại diện dịch vụ từ chối tiết lộ vị trí trung tâm với lý do an ninh.

Nguồn: TrumpMobile.com.

Sự thâm nhập của công ty vào lĩnh vực viễn thông chủ yếu thông qua một thỏa thuận cấp phép. Nguồn: TrumpMobile.com.

Dù vậy, mức giá gói cước 47,45 đô la mỗi tháng vẫn được cho là cao hơn đáng kể so với các nhà mạng phổ biến khác. Ví dụ, Mint Mobile cung cấp dịch vụ gọi, nhắn tin và dữ liệu không giới hạn chỉ với 25 đô la một tháng. Gói cước dài hạn của Mint cũng chỉ khoảng 30 đô la mỗi tháng.

Dự án Trump Mobile tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về việc ông Trump tận dụng vị thế chính trị để phục vụ lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, về mặt tài chính, các sản phẩm mang thương hiệu Trump vẫn đang mang lại nguồn thu ổn định, củng cố thêm sức ảnh hưởng của ông trong cả lĩnh vực chính trị lẫn thương mại.