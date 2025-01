JBL chính thức ra mắt dòng loa Authentics và đầu đĩa than Spinner BT

Hai sản phẩm chính thức được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm Điện tử tiêu dùng IFA 2023 vừa qua. Không có gì là ngạc nhiên khi hãng âm thanh lừng danh thế giới JBL lại chọn IFA là nơi để ra mắt bộ đôi sản phẩm Loa Authentics và đầu đĩa than JBL Spinner BT này. Bởi cả loa Authentics và đầu đĩa than Spinner BT là sự kết tinh của 75 năm kinh nghiệm chuyên môn và di sản của hãng. Hai sản phẩm mới này sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau, từ thiết kế cổ điển của loa JBL L100 mang đậm phong cách những năm 1970, cho đến vẻ ngoài tinh tế vượt thời gian của đầu đĩa than Spinner BT được tích hợp trong mình các công nghệ hiện đại, giúp nâng trải nghiệm âm thanh hoài cổ mà vẫn mang đến chất âm sống động, kết nối không dây hiện đại và kiểu dáng hợp thời thượng.

Thuộc dòng sản phẩm Authentics, nên cả loa Authentics và đầu đĩa than Spinner BT đều mang đậm biểu tượng thiết kế cổ điển, điều này được thể hiện ở mẫu lưới tản nhiệt Quadrex, tương tự như dòng loa JBL L100 ra mắt vào những năm 1970. Thiết kế giao thoa giữa cổ điển và tân thời của Authentics được thể hiện qua những đường nét hiện đại như: cạnh loa lồi, cong tượng trưng cho sóng âm mạnh mẽ. Dòng loa Authentics là sự kết tinh giữa quá khứ lừng lẫy và hiện tại tân tiến bậc nhất của JBL.

“Việc nuôi dưỡng và phát triển di sản của thương hiệu luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, và dòng sản phẩm JBL Authentics là minh chứng của quan điểm này với chất lượng âm thanh, thiết kế độc đáo và các tính năng chưa từng có” - ông Grace Koh, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ngành hàng Âm thanh Tiêu dùng của HARMAN Châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

"Chúng ta đang sống trong thời đại mà người dùng ưa chuộng sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Dòng sản phẩm JBL Authentics lấy cảm hứng từ thiết kế cổ điển lừng danh của chúng tôi trong quá khứ kết hợp với âm thanh và công nghệ tân tiến đáng mong đợi. Dòng loa này hứa hẹn sẽ định hình tương lai của ngành công nghiệp âm thanh, là sự gặp gỡ giữa công nghệ cao Dolby Atmos và trợ lý giọng nói với thiết kế lưới tản nhiệt Quadrex cổ điển". Ông Grace Koh nhấn mạnh.

Bộ 3 loa JBL Authentics: JBL Authentics 500, JBL Authentics 300, và JBL Authentics 200 gây ấn tượng với khung nhôm cao cấp, vỏ bọc bằng da tổng hợp và lưới tản nhiệt Quadrex đã được nâng cấp

Chia sẻ về chất âm JBL Signature Sound vượt trội của bộ đôi sản phẩm mới, đại diện JBL cho biết, hiệu suất âm thanh vượt trội chính là lời miêu tả rõ ràng nhất về chất âm của JBL Authentics. Trong đó, JBL Authentics 500 là phiên bản được trang bị đầy đủ các tính năng nhất. Ngoài kết nối Wi-Fi, Bluetooth và công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos, JBL Authentics 500 hứa hẹn sẽ tạo ra một trải nghiệm chìm đắm trong âm nhạc đúng nghĩa và khó quên.

Trong khi đó, JBL Authentics 300 là sự lựa chọn phù hợp để mang cuộc vui đi muôn nơi nhờ thời lượng pin lên đến 8 giờ. Còn JBL Authentics 200 lại có thể sẵn sàng ‘lấp đầy’ mọi không gian bằng âm thanh nổi mạnh mẽ nhờ trang bị loa tweeter 1”, loa trầm dải 5” và bộ tản nhiệt thụ động 6”.

Không dừng lại ở đó, JBL Authentics series còn được tích hợp các tính năng tân tiến nhất, được phát triển bởi Amazon và Google, cho phép người dùng có thể quyền truy cập đồng thời vào trợ lý ảo để điều khiển bằng giọng nói một cách đầy phong cách.

Đầu đĩa than JBL Spinner BT là một phiên bản thu nhỏ đặc biệt dành cho những ai đam mê chất lượng âm thanh cùng thiết kế cổ điển. Với thiết kế sống động, được hoàn thiện tỉ mỉ cùng sự tối giản trong từn đường nét, JBL Spinner BT bao gồm một đĩa xoay bằng nhôm và cần tay, chân đế bằng gỗ MDF màu đen với các điểm nhấn màu cam hoặc vàng đặc trưng, mặt trước hiện đại và tấm che bụi có bản lề mang tính thẩm mỹ cao.

Là một sản phẩm công nghệ hiện đại trong một thiết kế cổ điển nhưng đầu đĩa than JBL Spinner BT vẫn cho chất âm mượt mà và tròn tiếng nhờ được tích hôpj bộ truyền động dây đai và động cơ có cảm biến quang học bên dưới, đĩa xoay được đúc bằng nhôm của JBL Spinner BT đảm bảo các bản thu được phát ở tốc độ hoàn hảo: 33⅓ vòng/phút đối với album hoặc 45 vòng/phút đối với đĩa EP và đĩa đơn.

Một chiếc chân đế được làm từ gỗ MDF màu đen giúp khuếch đại âm sắc vượt trội, đồng thời mang đến vẻ đẹp cổ điển và hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn trong không gian nội thất.

Bộ ba JBL Authentics series cùng đầu đĩa than JBL Spinner BT sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối Công ty TNHH Phúc Giang vào cuối năm nay.