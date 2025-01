Lenovo giới thiệu loạt sản phẩm mới với nhiều tính năng cấp tiến

Đây là dòng sản phẩm được trang bị các tính năng và sáng tạo nổi bật, giúp mọi người kết nối với đam mê và đạt được mục tiêu hàng ngày. Đó là 5 mẫu laptop IdeaPad mới có tính di động cao và thúc đẩy hiệu suất, máy tính để bàn IdeaCentre nhỏ gọn và đẹp mắt, cùng máy tính bảng Lenovo 9inch. Tất cả được thiết kế cho mọi không gian và địa điểm, phù hợp với phong cách sống và làm việc mọi lúc mọi nơi.

“Khi người dùng tiếp tục tìm kiếm những cách hiệu quả nhất để làm việc và học tập trong một môi trường hỗn hợp (hybrid), nơi tính linh hoạt và tiện lợi là tối quan trọng, các sản phẩm IdeaPad của Lenovo tiếp tục mang lại độ tin cậy và hiệu suất với giá trị đáng kinh ngạc. Thế hệ sản phẩm mới nhất này đi kèm với một loạt các tính năng và cải tiến mới nổi bật giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng nhưng ở mức giá phải chăng.” Ông Jun Ouyang, Phó Chủ tịch bộ phận Kinh doanh tiêu dùng, nhóm Thiết bị thông minh (Intelligent Devices Group), Lenovo, cho biết. Cụ thể:

Bộ đôi IdeaPad Pro 5i và IdeaPad Pro 5 với hai tuỳ chọn kích thước màn hình, 14” và 16”, cùng hai lựa chọn màu là xám Arctic Grey và xanh Frost Blue. Cả hai đều hướng đến việc mang lại hiệu suất vượt trội cho người dùng phổ thông. Đó là nhờ vào bộ xử lý Intel® Processor hoặc AMD Ryzen™ mới nhất kèm card màn hình NVIDIA® GeForce Next-Gen Laptop GPU, người dùng có được hiệu suất mạnh mẽ hơn khi làm việc, sáng tạo nội dung, chơi game hoặc khi cần gửi các tệp dữ liệu lớn.

Máy cũng được trang bị Windows 11 giúp gia tăng hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo và thực hiện đa tác vụ. Ngoài ra, touchpad cải tiến mới lớn hơn đến 25%, mang đến trải nghiệm điều hướng tốt hơn; camera hồng ngoại FHD IR với cảm biến Time of Flight (ToF) và tính năng đăng nhập thông minh với Windows Hello. Máy cũng đi kèm với khe nâng cấp ổ SSD (có sẵn trên máy 16”) cho phép lưu trữ nhiều dữ liệu hơn. Cổng USB 4.0 và Thunderbolt™ 4.0 cho phép người dùng truyền dữ liệu nhanh hơn và hiệu suất hiệu quả hơn.

Bộ đôi IdeaPad Pro 5i và IdeaPad Pro 5 16inch mới có tính năng Dynamic Display Switch hoàn toàn mới, giúp nâng cao tỉ lệ khung hình trên giây của tấm nền. Tốc độ làm tươi lên đến 120Hz mang đến trải nghiệm mượt mà khi xem video hoặc chơi game. Với độ phân giải màn hình QHD+, tỷ lệ khung hình 16:10 và 90% AAR, các mẫu laptop mới mang lại trải nghiệm xem “đã” hơn, rộng hơn với không gian màu 100% sRGB.

Màn hình đạt chứng nhận Eyesafe® giúp làm dịu mắt và nút che camera vật lý mới sẽ tăng cường bảo mật riêng tư. Thời gian sử dụng dài hơn với tính năng sạc nhanh, chỉ cần 15 phút sạc là đã có thể làm việc văn phòng hoặc học tập trong thời gian dài. Tính năng Smart Power được thiết kế để nhận biết thói quen sử dụng của người dùng, giúp tối ưu và nâng cao hiệu suất.

Cả hai đều được làm bằng 50% nhôm tái chế, đi cùng dịch vụ Bù đắp Khí thải Carbon (CO2 Offset) của Lenovo, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn.

IdeaPad Slim 5i và IdeaPad Slim 5Gen 8 có thiết kế nhỏ gọn, mỏng và nhẹ hơn, nên dù sở hữu kích thước lên đến 16inch, với độ phân giải 2,5K, model 14inch đi kèm với màn hình OLED FHD và độ phân giải lên tới 2,2K. Cả hai đều hoàn hảo với 90% AAR và độ phủ màu DCI-P3 100%, cho màu sắc tươi mới, giúp người dùng đắm chìm trong trải nghiệm xem sống động.

Để phù hợp với tính chất di động của IdeaPad Slim 5i và IdeaPad Slim 5, phiên bản 14inch cho phép người dùng làm việc ở mọi nơi, kể cả ngoài trời vào những ngày nắng với độ sáng lên tới 400 nits. Ngoài ra, màn hình được chứng nhận ánh sáng xanh thấp của TÜV Rheinland tiếp tục là một tính năng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho mắt. Máy ảnh hồng ngoại FHD được nâng cấp mang lại hình ảnh chính xác hơn và nút che vật lý (shutter) là một tính năng hấp dẫn khác dành cho sinh viên và người đi làm.

Đồng thời, bộ đôi này cũng được thiết kế touchpad lớn nhằm cải thiện năng suất và tính tiện lợi khi người dùng có thể sử dụng mà không cần phải nhấc ngón tay. Trải nghiệm sức mạnh về hiệu năng với bộ xử lý Intel® Core™ và AMD Ryzen 7000 mới nhất, đồng thời khả năng thực hiện đa tác vụ trở nên dễ dàng hơn với mẫu laptop thế hệ mới này thông qua hai cổng USB Type-C® đầy đủ chức năng.

Thiết kế hấp dẫn, kiểu dáng đẹp của IdeaPad Slim 5i và IdeaPad Slim 5 mới có 3 tuỳ chọn màu hợp thời trang là Violet, Cloud Grey và Abyss Blue4. Người dùng có thể sử dụng những dịch vụ hỗ trợ nâng cao của Lenovo như Lenovo Premium Care Plus để bảo vệ laptop của mình khỏi những thiệt hại không mong muốn. Để hỗ trợ phần cứng và phần mềm được cá nhân hóa, bảo vệ khỏi hư hỏng do tai nạn… dịch vụ Lenovo Smart Performance và bảo hành pin mở rộng từ chính hãng sẽ mang đến sự an tâm cho người sử dụng, bất kể họ đang sử dụng thiết bị nào, ở đâu.

IdeaPad Flex 3i Chromebook (12”, 8): được trang bị màn hình lớn hơn so với thế hệ trước kèm với tính linh hoạt để làm được nhiều việc hơn khi di chuyển. Chiếc Chromebook 12” mỏng, nhẹ, đa năng, 2-trong-1 này có thể được sử dụng làm máy tính xách tay hoặc máy tính bảng khi đặt máy ở chế độ lều (tent mode) trên bàn làm việc.

Với thời lượng pin dài lên đến 12 giờ, chứng nhận ánh sáng xanh thấp TÜV Rheinland, bàn phím có đèn nền tùy chọn, màn hình cao hơn với tỷ lệ khung hình 16:10 cùng bản lề công thái học tiện dụng… giúp mang lại cảm giác thoải mái hơn và nâng cao trải nghiệm làm việc, học tập và giải trí.

Và để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong các cuộc họp và các lớp học trực tuyến, IdeaPad Flex 3i Chromebook có tùy chọn camera HD hoặc FHD với nút che vật lý, kèm theo một nút tắt tiếng được thiết kế riêng. Các nâng cấp bổ sung so với thế hệ trước bao gồm hiệu suất CPU được cải thiện từ bộ xử lý Intel dòng N mới nhất, hai loa hướng lên trên được điều chỉnh bởi MaxxAudio của Waves và khả năng kết nối nhanh hơn qua Wi-Fi 6E10.

IdeaCentre Mini (1L, 8): là một máy tính để bàn thể tích chỉ 1L, có thiết kế đẹp mắt, kết hợp giữa kiểu dáng hiện đại và khả dụng. Với bộ cấp nguồn (PSU) tích hợp, thiết bị nhỏ gọn và đẹp mắt này sẽ thích hợp với bất kỳ kiểu trang trí phòng nào và vừa vặn với mọi vị trí trên bàn, dù nằm hay đứng thẳng trong giá đỡ kim loại đi kèm.

Khung máy được thiết kế chi tiết có thể dễ dàng mở ra, cho phép người dùng tiếp cận quạt làm mát xoáy kép và chip bộ nhớ để nâng cấp cấu hình hoặc tiến hành sửa chữa khi cần. IdeaCentre Mini đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và lưu trữ phù hợp với các công việc chỉnh sửa hình ảnh/video và đa tác vụ.

Được trang bị bộ xử lý Intel Core mới nhất, hai chip DDR4, bộ lưu trữ SSD8 lên đến 1 TB, kết nối Wi-Fi 6 và nhiều cổng với Type-C Thunderbolt 4.0, máy có thể đóng vai trò trung tâm điều khiển cho nhiều thiết bị thông minh và thiết bị ngoại vi. Những ai hay di chuyển cũng có thếwr dụng ứng dụng Lenovo Smart Storage để lưu các tệp của họ lên đám mây một cách thuận tiện và truy cập chúng từ máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay khi không có mặt tại bàn làm việc.

Lenovo Tab M9: chứa đựng mọi tính năng cần thiết cho giải trí, đảm bảo thỏa mãn mọi trải nghiệm đa phương tiện. Với trọng lượng dưới 344g và mỏng 7,99mm, chiếc máy tính bảng này được trang bị màn hình HD 9” với vỏ kim loại hai tông màu thời trang, cho cảm giác thoải mái, dễ chịu khi cầm trên tay.

Được hỗ trợ bởi Netflix HD, Lenovo Tab M9 mang tới trải nghiệm nghe nhìn đỉnh với Dolby Atmos® và loa âm thanh stereo kép. Bộ xử lý MediaTek® Helio G80 Octa-Core, hệ điều hành Android™ 12 và dung lượng lưu trữ lên tới 128G mang đến cho người dùng hiệu năng và dung lượng cần thiết để phát trực tuyến cũng như lưu các bộ phim và chương trình yêu thích của họ với thời lượng pin phát lại video lên tới 13 giờ. Trải nghiệm trong ứng dụng của người dùng cũng được nâng cao với kết nối Wi-Fi 5 nhanh và chức năng GPS được tối ưu hóa của máy tính bảng.

Trải nghiệm đọc sách cũng là một tính năng nổi bật trên Lenovo Tab M9 khi máy có chế độ Đọc (Reading Mode) riêng biệt, cho phép làm dịu mắt người dùng và thậm chí còn cung cấp nhiều lựa chọn âm thanh nền khi đọc. Khi đang đắm chìm trong những trang sách, chứng nhận TÜV Rheinland giúp người dùng yên tâm rằng đôi mắt của họ được bảo vệ để có thể đọc suốt đêm.

Người dùng cũng sẽ yên tâm khi biết rằng máy tính bảng của họ được bảo mật bằng tính năng mở khóa bằng khuôn mặt, cho phép đăng nhập thuận tiện và an toàn. Để bảo vệ thiết bị một cách toàn diện, một chiếc ốp lưng trong suốt đi kèm, hay một chiếc ốp lưng folio6 có chân hỗ trợ người dùng lướt web và phát trực tuyến thoải mái.

Lenovo 500 USB Type-C® Universal Dock: mang lại khả năng kết nối dễ dàng được thiết kế để tăng tính linh hoạt và năng suất, thì đế cắm này là lựa chọn hoàn hảo. Chỉ với một sợi cáp, người dùng có thể trải nghiệm khả năng truyền dữ liệu nhanh, màn hình 4K kép, tính năng mở rộng cổng cần thiết một cách an toàn và đừng quên rằng, 40% vỏ ngoài của đế cắm là nhựa tái chế sau tiêu dùng.

Chi tiết về sản phẩm và thời điểm ra mắt, xem thêm tại Lenovo StoryHub CES 2023 press kit hoặc Virtual Showcase và Event Page.