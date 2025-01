Lịch sử 100 năm của ‘ông hoàng thợ điện’ Panasonic

Với ước mơ vươn tầm quốc tế, Panasonic đang đẩy mạnh ngành hàng thiết bị chiếu sáng ra thị trường toàn cầu và Việt Nam là một trong những thị trường đang được Panasonic hướng tới.

Câu chuyện ít người biết về ‘ông hoàng thợ điện’

Năm 1918 nhà sáng lập Konosuke Matsushita (1894 - 1989) chính thức khai sinh ra Công ty Konosuke Matsushita, là tiền thân của Tập đoàn Panasonic ngày nay, chuyên sản xuất, kinh doanh chuôi đèn và phích cắm.

Đúng vào thời kỳ công nghiệp lần thứ nhất diễn ra tại Nhật Bản, Công ty Konosuke Matsushita đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng điện của một gia đình không chỉ gói gọn ở chuôi đèn và ổ cắm điện. Việc sản xuất ra những chiếc ổ cắm điện đơn cũng mang đến sự bất tiện trong khi các thiết bị sử dụng điện trong gia đình ngày càng nhiều lên. Lúc bấy giờ người ta chỉ có thể lựa chọn giữa việc nấu cơm hay dùng quạt điện và ngược lại. Ổ cắm điện đôi cũng từ đó mà ra đời, đó là năm 1920, hai năm sau khi Công ty Konosuke Matsushita được thành lập.

Đi cùng với sự tiện dụng, chất lượng tốt và giá cả phải chăng, các thiết bị chuôi đèn và ổ cắm điện của Panasonic đã nhanh chóng được người dùng trong nước yêu thích và tin dùng.

Đến năm 1950, khi Panasonic bắt đầu mở rộng sang sản xuất và kinh doanh các thiết bị gia dụng như máy giặt, TV, tủ lạnh, radio, nồi cơm điện, máy ghi âm, máy điều hòa… và vẫn tiếp tục duy trì các ngành hàng này cho đến ngày nay. Điều đáng chú ý là không chỉ sản xuất trong thị trường Nhật Bản, các thiết bị gia dụng của Panasonic cũng như chuôi đèn và ổ cắm điện đã nhanh chóng được người dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới biết đến. Để phù hợp với người dùng cũng như nhu cầu của từng vùng lãnh thổ, các dòng ổ cắm điện của Panasonic cũng được thiết kế theo các tiêu chuẩn khác nhau cả về kích thước, hình dáng và số lượng ổ cắm trong một sản phẩm.

Chỉ từ một cơ sở sản xuất nhỏ với 3 nhân công, đến năm 2018, năm kỷ niệm 100 năm thành lập, Panasonic đã trở thành tập đoàn toàn cầu với gần 300.00 nhân viên.

Và niềm tự hào của người Nhật

Panasonic không phải là thương hiệu duy nhất tại Nhật Bản chuyên sản xuất các thiết bị Điện, Điện tử, nhưng hơn 100 năm lịch sử của mình Panasonic là một trong những thương hiệu hiếm hoi còn duy trì được phong độ cho đến ngày nay và vẫn tiếp tục vươn mình ra thị trường toàn cầu.

Điểm đáng chú ý là chỉ từ cơ sở sản xuất chuôi đèn, đến nay Panasonic không chỉ được biết đến là nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu thế giới mà còn là nhà cung cấp giải pháp và thiết bị chiếu sáng tầm cỡ quốc tế.

Trong chuyến tham quan và trải nghiệm mới đây tại Nhà máy Tsu tại Mie và Trung tâm kỹ thuật và Phòng nghiên cứu thử nghiệm các thiết bị chiếu sáng đặt tại Tổng hành dinh của Panasonic Electric Works (PEW) thuộc Tập đoàn Panasonic tại Osaka, đã giới thiệu chi tiết quá trình hoàn thành một sản phẩm thiết bị chiếu sáng từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, cho đến quá trình thử nghiệm và sản xuất đại trà trước khi đưa ra thị trường.

Lý giải về hành trình hơn 1 thế kỷ duy trì và phát triển thương hiệu Panasonic thành tập đoàn toàn cầu, Đại diện PEW – Giám đốc nhà máy Tsu cho biết, “Để đáp ứng nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho các cơ sở hạ tầng và xã hội, Panasonic đã kết hợp sản xuất gia công tích hợp để đạt chất lượng cao cũng như có thể cho ra giá thành phù hợp cũng như đáp ứng nguồn cung liên tục”.

Cụ thể đến nay tại nhà máy Tsu của Panasonic, nhà máy hiện đang sản xuất khoảng 100 triệu sản phẩm mỗi năm, vẫn duy trì 3 nguyên tắc: có nguồn cung dồi dào, sản xuất chất lượng cao và đưa ra giá thành hợp lý. Đáng chú ý, quy trình sản xuất khép kín từ khâu cung cấp nguyên vật liệu cho đến gia công, sắp ráp và hoàn thiện sản phẩm đều được thực hiện bên trong khuôn viên nhà máy.

“Là thương hiệu chịu trách nhiệm đến 80% sản phẩm điện và thiết bị chiếu sáng của toàn nước Nhật, nên ngoài quy trình khép kín thì nhà máy Tsu còn sử dụng 100% robot trong toàn bộ các bước trong quy trình sản xuất để có thể đạt năng suất cao cũng như tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể duy trì chất lượng sản phẩm luôn ở mức tốt nhất.” , Đại diện PEW – Giám đốc nhà máy Tsu cho biết

Chưa dừng lại ở việc bảo đảm quy trình sản xuất chất lượng cao với giá thành tốt và hoàn toàn khép kín, tại nhà máy Tsu còn là nơi thực hiện rất nhiều các bài test sản phẩm để có thể mang đến những sản phẩm tốt nhất ra thị trường. Điển hình nhất là việc nghiên cứu thành công vật liệu nhựa Urea Resin để làm giảm nguy cơ cháu nổ ngay cả khi có xảy ra sự cố chập điện. Với tính chất ít nóng chảy và không bị bắt lửa, nhựa Urea Resin đang được sử dụng 100% cho các sản phẩm được sản xuất ra tại nhà máy.

Đi cùng với thành công trong việc phát minh ra nhựa Urea Resin, các kỹ sư của Panasonic còn đồng thời chế tạo thành công thiết bị đầu nối kết nối nhanh giúp ổn định chất lượng cho các công trình điện, dễ sử dụng và lắp đặt, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho một số công đoạn trong quá trình thi công. Thử nghiệm rất đáng chú ý khác trong việc đưa ra thị trường ổ cắm điện an toàn và tiện ích, đó chính là sử dụng lò xo khóa để kết nối với hệ thống dây điện, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm.

Không chỉ chú trọng đến nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu mới, Panasonic còn luôn đặt người dùng ở vị trí trung tâm. Bởi theo Panasonic, thay vì tập trung vào mẫu mã hay thiết kế bên ngoài của sản phẩm, việc tối ưu hóa chất lượng, cũng như mang đến một sản phẩm thiết thực nhất cho người dùng, gia tăng độ bền, khả năng hoạt động ổn định và tuổi thọ sản phẩm mới thực sự quan trọng. Đây cũng chính là ly do mà các sản phẩm của Panasonic luôn được người tiêu dùng yêu thích và bán chạy trên toàn cầu.

Để có thể làm được điều này, Panasonic đã thiết lập các hạng mục kiểm tra chất lượng dựa trên quy trình nghiêm ngặt, được áp dụng cho tất cả các sản phẩm trước khi đóng gói thành phẩm. Theo đó, ngoài đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề thực hiện các bài kiểm tra trực quan và trực tiếp một cách tỉ mỉ. Panasonic còn áp dụng quy trình kiểm tra hiện đại, tập trung vào hơn 200 hạng mục đánh giá đã được ấn định bằng cách xác định kỹ lưỡng những rủi ro mà khách hàng phải đối mặt. Và chỉ những sản phẩm vượt qua các bài cuộc kiểm tra nghiêm ngặt đó mới được đưa ra thị trường.

Một thông tin vô cùng đáng giá là toàn bộ quy trình sản xuất và công nghệ tân tiến nhất đã được “xuất khẩu” đến tất cả các nhà máy của Panasonic trên toàn thế giới, trong đó có nhà máy tại Bình Dương, Việt Nam.

Mang “Tiêu chuẩn Nhật” đến Việt Nam và chiến lược 50 năm chinh phục người dùng Việt

Chính thức có mặt tại Việt Nam từ những năm 1950 thông qua đối tác Esaco. Đến năm 1971, Panasonic đã chính thức thành lập Công ty Vietnam National tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Đến năm 1996, Công ty liên doanh Matsushita Electric Vietnam được ra đời, và từ năm 2003 đến nay Panasonic chính thức trở thành công ty 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Sau hơn 70 năm xây dựng thương hiệu Nhật trên đất Việt, Panasonic hiện là thương hiệu Nhật Bản hàng đầu trong ngành hàng điện tử tiêu dùng tại Việt Nam. Trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường cũng như sự bùng nổ của các thương hiệu đến từ Trung Quốc, Panasonic không chỉ tiếp tục chinh phục người tiêu dùng mà còn duy trì đà tăng trưởng một cách ấn tượng.

Tính đến hết năm 2022 vừa qua, Panasonic vẫn là thương hiệu số 1 ở nhiều dòng sản phẩm, từ ngành hàng điện tử gia dụng cho đến thiết bị ổ cắm điện và đặc biệt đang từng bước chinh phục thị trường để trở thành doanh nghiệp số 1 chuyên cung cấp các giải pháp tổng thể trong thiết bị chiếu sáng, từ nhà ở, đô thị thông minh cho tới các trung tâm thương mại và chiếu sáng đô thị. Đây cũng sẽ là lĩnh vực được Panasonic ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch 50 năm tiếp theo chinh phục người dùng Việt.

Để hiện thực hóa kế hoạch này Panasonic sẽ chính thức mở rộng nhà máy tại Bình Dương vào đầu năm 2024 tới đây. Nhà máy chuyên sản xuất thiết bị điện và thiết bị chiếu sáng được kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của thị trường Việt cũng như xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Panasonic cũng sẽ sớm thành lập trung tâm kỹ thuật tại Việt Nam chuyên thiết kế các thiết bị chiếu sáng để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của thị trường, với mục tiêu to lớn hơn là cung cấp các giải pháp chiếu sáng cho các trung tâm thương mại, trung tâm thể thao, giải pháp chiếu sáng tòa nhà và đô thị thông minh.

Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, Tổng giám đốc Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam- Ông Masashi Sakabe cho biết: “Panasonic đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào tại Việt Nam. Trong hành trình sắp tới, chúng tôi đặt nhiều tâm huyết trong việc phát triển các giải pháp tích hợp công nghệ, tính năng mới, giúp người Việt giải quyết các vấn đề nóng hiện nay như ô nhiễm không khí, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề dinh dưỡng, và đóng góp cho an toàn và an ninh tại Việt Nam”. Ông Masashi Sakabe cũng đồng thời nhấn mạnh, “Panasonic Electric Works (PEW) cam kết sử dụng thận trọng và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như bảo vệ môi trường tự nhiên, hoàn thành sứ mệnh của doanh nghiệp là góp phần nâng cao sự thịnh vượng cho đất nước và con người Việt Nam.”