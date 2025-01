Quảng Trị: Khai trương Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Sữa mẹ là thức ăn đầu đời và đặc biệt cần thiết của trẻ trong vòng 6 tháng đầu sau khi sinh, vì vậy, những nỗ lực này của tỉnh Quảng Trị đã góp phần thực hiện mục tiêu của Bộ Y tế nhằm đảm bảo dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho trẻ, đặc biệt là cho nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số.

Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị được xây dựng dưới sự hỗ trợ của tổ chức Alive & Thrive khu vực Đông Nam Á (A&T) nhằm mục đích đảm bảo cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là những trẻ sinh non, sinh thiếu tháng hoặc trẻ bệnh lý không có sữa mẹ ruột có thể tiếp cận với sữa mẹ ngay trong 3 ngày đầu sau sinh thông qua việc cung cấp sữa mẹ từ ngân hàng sữa mẹ. Điều này làm tăng tỷ lệ trẻ được bú sớm trong một giờ đầu sau sinh và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.

Các đại biểu cắt băng khai trương Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Bác sĩ Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, sữa mẹ là liều thuốc điều trị với trẻ sinh non hoặc bệnh lý, giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng và thời gian nằm viện của trẻ. Ngân hàng sữa mẹ khai trương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, kết nối với Ngân hàng sữa mẹ TP. Đà Nẵng có thể cung cấp nguồn sữa mẹ thanh trùng cho 500 trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý mỗi tháng, đặc biệt là nhóm trẻ dân tộc thiểu số tại đơn vị tỉnh.

Ông Roger Mathisen, Giám đốc Alive & Thrive khu vực Đông Á Thái Bình Dương cho biết: “Trong 10 năm qua, tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tăng gấp đôi, nhưng cũng chỉ mới đạt được mức 45%. Nghĩa là gần một nửa trẻ em sinh ra ở Việt Nam đã không được nuôi dưỡng và lớn lên bằng sữa mẹ. Tỷ lệ trẻ được bú mẹ trong một giờ đầu sau sinh và tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng tuổi chỉ đạt 19%. Rõ ràng chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa từ chính sách thai sản, sự hỗ trợ của gia đình, nơi làm việc, và đặc biệt là các cơ sở y tế để bà mẹ có được kiến thức, kỹ năng và điều kiện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.”

Hệ thống gần 40 Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc tại Việt Nam do Chính phủ Ireland và Bộ Y tế hỗ trợ thông qua sáng kiến Alive & Thrive của FHI 360, đang đảm bảo dịch vụ chăm sóc sơ sinh tốt nhất cho hơn 200.000 bà mẹ và trẻ em hằng năm.

7 Ngân hàng Sữa mẹ trên cả nước mang lại nguồn sữa mẹ thanh trùng an toàn cho trẻ em khi chưa thể bú mẹ trực tiếp do mẹ hoặc trẻ bị bệnh nặng, trẻ sinh non, nhẹ cân. Hiện đã có 6.000 bà mẹ hiến tặng sữa, cung cấp cho 70.000 trẻ sơ sinh trên cả nước.

Bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Ireland tại Việt Nam khẳng định: “Hỗ trợ các sáng kiến về dinh dưỡng, đặc biệt là cho trẻ em, là yếu tố then chốt để đạt được sự phát triển, sức khoẻ và sự thịnh vượng. Các sáng kiến khuyến khích và hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ là điều cần thiết để nuôi dưỡng cộng đồng khoẻ mạnh hơn và xây dựng một tương lai bền vững hơn. Tôi rất vui mừng khi thấy sáng kiến này mở rộng ra tỉnh Quảng Trị và tiếp cận được nhiều bà mẹ và trẻ em hơn”.