Sharp công bố nghiên cứu công nghệ Plasmacluster và loạt sản phẩm máy lọc không khí mới

Đây là kết quả của cuộc nghiên cứu và thử nghiệm dựa trên mô phỏng lái xe và cả thử nghiệm với lái xe tại Việt Nam trong điều kiện thực tế. Đồng thời sự kiện còn có sự tham dự của Tiến sĩ Ito Toshi, Giám đốc điều hành công ty công nghệ Hyper Digital Twins, cựu giáo sư học viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản, cùng với đại diện Sharp Việt Nam là ông Chiyoda Yuki - Tổng giám đốc Sharp Việt Nam, ông Kazari Kohichi - Tổng giám đốc Sharp Manufacturing Vietnam (SMV) và đại diện đến từ Tập đoàn Sharp Nhật Bản là ông Hiromasa Okajima - Chuyên gia tiếp thị Công nghệ Plasmacluster (CPE), Phó Tổng giám đốc và Giám đốc bộ phận phát triển giải pháp công nghệ Plasmacluster, ông Funamori Hirokazu - chuyên viên nghiên cứu và phát triển công nghệ Plasmacluster ion.

Được biết, Tập đoàn Sharp, dưới sự giám sát của Tiến sĩ Toshio Ito (Cựu giáo sư tại Viện Công nghệ Shibaura), Tổng Giám đốc điều hành của Hyper Digital Twin, Inc., một công ty chuyên nghiên cứu hỗ trợ lái xe, đã xác minh hiệu quả của công nghệ Plasmacluster trong việc nâng cao hiệu suất lái xe của mọi người khi lái xe thực tế dựa trên cảm biến lực-G của máy ghi hình video.

Kết quả cho thấy, đây là lần đầu tiên trên thế giới, Sharp đã xác minh rằng việc tiếp xúc với các ion Plasmacluster có thể giúp lái xe cải thiện hiệu suất ngay trong điều kiện thực tế. Cụ thể nghiên cứu thực hiện năm 2023 vừa qua với 50 lái xe là các tài xế tại Việt Nam. Bằng cách sử dụng phương pháp mô phỏng lái xe, Sharp đã chứng minh rằng công nghệ Plasmacluster có thể cải thiện hiệu suất lái xe (giảm khoảng cách dừng khi có sự cố đột ngột, đánh lái mượt mà hơn và giảm buồn ngủ) trong cả chế độ lái xe thủ công và tự động.

Trong nghiên cứu này, Sharp đã kiểm tra xem việc tiếp xúc với các ion Plasmacluster có cải thiện hiệu suất lái xe của 50 tài xế của một công ty xe công nghệ tại một thành phố lớn ở Việt Nam hay không? một địa điểm có lưu lượng giao thông lớn, đòi hỏi mức độ tập trung cao khi lái xe. Kết quả, có 84% tổng số tài xế tham gia thử nghiệm giảm các chuyển động đột ngột như phanh gấp và đánh lái gấp, đồng thời các chuyển động đột ngột của tài xế cũng giảm trung bình khoảng 37% mỗi ngày.

Ngoài ra, kết quả của khảo sát cũng được các tài xế xác nhận rằng, khoảng 21% tài xế cảm thấy tình trạng buồn ngủ của họ đã giảm và họ có thể lái xe trong trạng thái tỉnh táo hơn bình thường, khoảng 22% tài xế cảm thấy rằng họ có thể duy trì mức độ tập trung cao hơn bình thường.

“Công nghệ Plasmacluster là công nghệ lọc không khí sử dụng các ion dương và âm giống như các ion có trong tự nhiên và mức độ an toàn cao cùng nhiều hiệu quả khác nhau đã được khẳng định trong hơn 20 năm. Lần này, Sharp đã chứng minh hiệu quả của công nghệ Plasmacluster trong việc cải thiện hiệu quả lái xe trong điều kiện giao thông thực tế và Sharp sẽ liên tục tiến hành xác minh hiệu quả và cơ chế của công nghệ này đối với con người để nâng cao độ tin cậy của công nghệ, đồng thời sẽ nghiên cứu thêm hiệu quả và khả năng ứng dụng của công nghệ Plasmacluster vào lĩnh vực mới.” Tiến sĩ Toshio Ito (CEO của Hyper Digital Twin Co., Ltd.) nhận xét.

Kết quả này hỗ trợ thêm cho các nghiên cứu trước đây của Shartp tại Nhật Bản và thêm một lần nữa khẳng định rằng, các ion Plasmacluster giúp duy trì và cải thiện sự tập trung, cho phép người lái xe nhận thức sớm những nguy hiểm và giúp việc lái xe dễ dàng và thoải mái.

Kết quả thử nghiệm tại Việt Nam cũng nhận được những phản hồi tích cực, đa số các tài xế tham gia thử nghiệm đều cảm nhận được những thay đổi này.

Cũng trong sự kiện ngày hôm nay, Sharp Việt Nam đồng thời ra mắt thế hệ máy lọc khí Sharp Purefit Mini mới với thiết kế tinh gọn mà vẫn đạt hiệu suất mạnh mẽ.

Đứng trước thực trạng ô nhiễm không khí đáng báo động tại Việt Nam trong năm 2024, đặc biệt ở các đô thị lớn. Cùng với nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng cao khi mong muốn sở hữu thiết bị gia dụng để mang lại cuộc sống tiện nghi hơn. Tập đoàn Sharp đã cho ra mắt máy lọc khí Sharp Purefit với hiệu suất vượt trội gấp 3 lần so với các sản phẩm trước đây, trong một thiết kế tổng thể tinh gọn, sắc sảo phù hợp với diện tích 84m2.

Chia sẻ thêm về phiên bản Sharp Purefit Mini, đại diện Shartp Việt Nam cho biết, với thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho không gian phòng 30m2, với dòng sản phẩm FP-S42V-L còn được thiết kế bằng những vật liệu thân thiện với môi trường, đồng thời hiệu suất cao giúp nhanh chóng trả lại bầu không khí trong lành cho môi trường sống của bạn.

Bằng các tính năng lọc khí vượt trội, hiệu suất mạnh mẽ khi trang bị nhân đôi hệ thống lọc và hút khí cùng bộ lọc 2 lớp tiên tiến trong đổi nổi bật là màng lọc HEPA 2 in 1 giúp vừa khử mùi vừa lọc bụi mịn 0.1PM, Sharp Purefit mini hứa hẹn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, bảo vệ hệ hô hấp, mang lại bầu không khí trong lành cho mọi gia đình.

Những sản phẩm được ra mắt ngày hôm nay sẽ góp phần đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Sharp trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe người tiêu dùng thông qua các giải pháp công nghệ đột phá.