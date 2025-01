Tech Beat 2024 khép lại một mùa giải thành công

Ngoài việc thu hút hơn 2000 khán giả, sự kiện do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) còn cùng với tài trợ Intel và các đối tác tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại một sân chơi bùng nổ kết hợp nhiều hình thức giải trí, không chỉ dành riêng cho cộng đồng gaming mà còn chào đón tất cả những ai yêu thích công nghệ và vũ đạo giải trí.

Với vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tiếp tục thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các bộ môn thể thao điện tử và vũ đạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong thể thao. VIRESA cũng đã cùng các đối tác tổ chức thành công nhiều hoạt động thể thao phù hợp với xu hướng thể thao điện tử và kỹ thuật số trên thế giới, góp phần vào sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của thể thao Việt Nam.

Năm nay, Tech Beat có sự đồng hành của các thương hiệu lớn như ASUS, CORSAIR, GIGABYTE, MSI, VTC MOBILE, WESTERN DIGITAL và nhiều đại lý công nghệ từ Hà Nội, mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn:

LAN Party Sôi Động: Khu vực LAN party là nơi các game thủ có thể mang theo laptop hoặc PC cá nhân để tham gia các trận đấu giao hữu. Đây là điểm nhấn nổi bật, tạo ra không khí sôi động và hào hứng.

Công Nghệ VR/AR Hiện Đại: Holomia mang đến trải nghiệm thực tế ảo VR/AR mới mẻ, giúp người chơi có cảm giác chân thực nhất khi đeo kính VR và sử dụng các thiết bị chuyên dụng. Bình luận viên Mạnh An và Hanakoishi cũng tham gia trận showmatch VR cùng khán giả, tạo nên sự hứng khởi cho sự kiện.

Gian Hàng Trưng Bày Công Phu: Các gian hàng của đối tác được trưng bày công phu với nhiều hoạt động vui chơi và hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Các giải thưởng Give Away và vòng quay may mắn cùng hàng trăm phần quà đã được trao tận tay người may mắn.

Trong khuôn khổ sự kiện, giải đấu VALORANT và FC ONLINE thuộc Giải đấu toàn quốc thể thao điện tử, thể chất số và vũ đạo thể thao giải trí số đa môn lần II năm 2024 đã diễn ra với kết quả như sau:

VALORANT:

Quán quân: RAGE BOT (Vikings miền Bắc)

Á quân: MERCENARY (Lightning Esport)

Đồng hạng ba: TWOKAY (CyberKing.DEE Net) và Global Ban (Loka Space)

FC ONLINE:

Quán quân: Nguyễn Đức Minh (Loka Space)

Á quân: Phạm Việt Tùng (OEG Stadium)

Đồng hạng ba: Đặng Trường Giang (Phúc Anh) và Nguyễn Hy Anh Khoa (HACOM)

Giải đấu breaking diễn ra song song với Tech Beat 2024, mở rộng quy mô so với mùa 1. Giải đấu bao gồm ba hạng mục: Breaking Newbie, Pro và U18, thu hút 172 thí sinh ở các lứa tuổi khác nhau, mang lại những màn trình diễn ấn tượng và đầy màu sắc.

Song song đó, các bộ môn vũ đạo thể thao giải trí như belly dance, zumba dance, nhảy hiện đại được kết hợp với bộ môn thể thao điện tử vũ đạo âm nhạc Audition theo mô hình thể thao thể chất số (phygital sports). Đây là một sự kết hợp mới lạ trong giải đấu nhằm tạo sự liên kết giữa thể thao thể chất và thể thao kỹ thuật số.

Tech Beat 2024 lần 2 khép lại với nhiều khoảnh khắc ấn tượng, trở thành sân chơi bổ ích và đầy hứng khởi cho những người yêu thích công nghệ và gaming. Sự kiện không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi mà còn là cơ hội để trải nghiệm những công nghệ tiên tiến và thưởng thức các màn trình diễn vũ đạo đặc sắc.