Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 8. (Ảnh: mst.gov.vn)

Bộ Khoa học và Công nghệ đã cắt giảm 53% chi phí tuân thủ và 56,8% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2024. Bộ đồng thời đề xuất bãi bỏ 120 thủ tục, phân cấp 73 thủ tục và cắt giảm 417 điều kiện kinh doanh.

Theo báo cáo kết quả rà soát phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã đạt nhiều mục tiêu cải cách quan trọng.

Bộ đã hoàn thành các mục tiêu phân cấp TTHC thuộc thẩm quyền cấp bộ, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, rút ngắn 50% thời gian giải quyết hồ sơ và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Kết quả này được ghi nhận tại Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 19/4/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo rà soát chi tiết, trước ngày 19/4/2026, Bộ KH&CN có 498 TTHC, gồm 306 thủ tục cấp bộ và 192 thủ tục cấp tỉnh. Sau rà soát, Bộ đề xuất bãi bỏ 120 thủ tục, phân cấp 73 thủ tục. Tổng số thủ tục còn lại theo phương án là 378, trong đó cấp bộ thực hiện 113 thủ tục, cấp tỉnh thực hiện 265 thủ tục.

Về chi phí tuân thủ, tổng mức chi phí năm 2024 là hơn 653,9 tỷ đồng. Năm 2025, Bộ đã cắt giảm hơn 317,1 tỷ đồng và đề xuất tiếp tục cắt giảm hơn 29,4 tỷ đồng trong năm 2026. Tổng mức cắt giảm theo phương án đạt hơn 346,6 tỷ đồng, tương ứng 53% so với năm 2024.

Đối với thời gian giải quyết TTHC, từ mức 18.272 ngày năm 2024, Bộ đã cắt giảm 6.259 ngày trong năm 2025 và đề xuất giảm thêm 4.126 ngày trong năm 2026. Tổng mức cắt giảm đạt 10.385 ngày, tương đương 56,8%.

Trong lĩnh vực điều kiện kinh doanh, tổng số ban đầu là 644 điều kiện. Sau khi cắt giảm 226 điều kiện trong năm 2025 và đề xuất cắt giảm thêm 191 điều kiện trong năm 2026, số điều kiện còn lại là 227. Tổng số điều kiện được cắt giảm đạt 417, tương đương 64,8%. Bộ cho biết đã cắt giảm 100% các điều kiện không cần thiết, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không rõ ràng.

Về dịch vụ công trực tuyến, trong tổng số 360 TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Bộ đã triển khai 352 thủ tục, đạt 97,78%; 8 thủ tục còn lại đang được cấu hình. Đồng thời, Bộ hoàn thành 100% việc cấu hình, khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC đối với 130 thủ tục thuộc Nghị quyết số 66.7/2025.

Đối với mục tiêu cắt giảm 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ đã rà soát và cắt giảm 3/12 ngành, nghề, đạt tỷ lệ 25%. Một ngành, nghề kinh doanh dịch vụ bưu chính tiếp tục được nghiên cứu phương án cắt giảm trong quá trình sửa đổi Luật Bưu chính.

Để triển khai các phương án cải cách, Bộ KH&CN xác định cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 44 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 luật, 20 nghị định, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 14 thông tư.