Bộ Tài chính nêu lý do chưa triển khai hệ thống KRX

Theo Bộ Tài chính, đây là hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho việc tổ chức vận hành thị trường chứng khoán từ khâu đăng ký, lưu ký đến giao dịch và thanh toán, bù trừ. Do đó, một số công việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống và sự sẵn sàng của các thành viên cần được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ trước khi đưa vào vận hành.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã nỗ lực, tích cực phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Nhà thầu KRX và thành viên thị trường gấp rút chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các văn bản pháp lý; xây dựng kế hoạch chuyển đổi và diễn tập chuyển đổi để hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành.

HOSE đang tích cực phối hợp với phối hợp với HNX, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, nhà thầu KRX rà soát, kiểm thử thêm để đánh giá về việc vận hành của hệ thống.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ kết quả kiểm thử, rà soát, chủ đầu tư sẽ báo cáo Bộ lộ trình triển khai tiếp theo. Bộ Tài chính sẽ chủ động thông tin cho các cơ quan báo chí, nhà đầu tư khi có nội dung mới liên quan đến việc vận hành hệ thống KRX.