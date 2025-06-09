Đề xuất sửa đổi quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà, đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BTC (ban hành ngày 28-2-2022, có hiệu lực ngày 1-3-2022) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ( ban hành ngày 15-1-2022, có hiệu lực ngày 1-3-2022) của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Bộ Tài chính đề xuất hộ nghèo và hộ gia đình, cá nhân cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được miễn lệ phí trước bạ nhà đất. Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, Điều 159, Luật Đất đai năm 2024 quy định, bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. Trong khi đó, Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất. Đối với nhà sẽ tính theo giá nhà do UBND cấp tỉnh ban hành. Đối với đất sẽ tính theo giá Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng mua bán cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì tính theo giá tại hợp đồng mua bán. Theo đó, Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định về cách tính giá trị đất, tính lệ phí trước bạ theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Như vậy, để phù hợp với Luật Đất đai năm 2024, cần bãi bỏ nội dung tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định về cách tính giá trị đất tính lệ phí trước bạ.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ nội dung "Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ" tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Thông số 13/2022/TT-BTC.

Bên cạnh sửa đổi về phương pháp tính giá, dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ đối với một số trường hợp cụ thể, nhằm bảo đảm chính sách an sinh xã hội và tôn trọng yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo.

Cụ thể, nhà và đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được miễn lệ phí trước bạ. Nội dung này được quy định tại Khoản 8, Điều 10, Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, áp dụng đối với nhà trên đất theo quy định tại Điều 212 và Điều 213 của Luật Đất đai, bao gồm các loại đất có công trình xây dựng cơ sở tôn giáo; trụ sở của tổ chức tôn giáo và các tổ chức tôn giáo trực thuộc; công trình tôn giáo hợp pháp khác; đất có các công trình là đình, đền, miếu, am, nhà thờ họ...

Ngoài ra, hộ nghèo và hộ gia đình, cá nhân cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư cũng được miễn lệ phí trước bạ theo Khoản 26, Điều 10, Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.