Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. (Ảnh: chinhphu.vn)

Những kết quả này cho thấy nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang được triển khai đồng thời trên nhiều phương diện, từ phân cấp thẩm quyền, cắt giảm chi phí tuân thủ đến đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và khai thác dữ liệu trong giải quyết hồ sơ.

Đáng chú ý, các kết quả rà soát mới nhất không chỉ phản ánh mức độ hoàn thành những mục tiêu Chính phủ đặt ra mà còn cho thấy khối lượng công việc pháp lý và tổ chức thực hiện cần tiếp tục triển khai để đưa cải cách vào thực tiễn.

Phân cấp thẩm quyền, giảm số lượng thủ tục hành chính

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để phân định lại thẩm quyền giải quyết giữa các cấp.

Theo kết quả rà soát, trước ngày 19/4/2026, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 498 thủ tục, trong đó có 306 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp bộ và 192 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, phạm vi và điều kiện thực hiện, Bộ đề xuất bãi bỏ 120 thủ tục, phân cấp 73 thủ tục cho địa phương. Sau khi thực hiện các phương án này, số thủ tục hành chính còn lại là 378, trong đó cấp bộ giải quyết 113 thủ tục, chiếm 29,89%; cấp tỉnh giải quyết 265 thủ tục, chiếm 70,11%.

Việc phân cấp được thực hiện theo hướng tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những thủ tục có phạm vi tác động rộng, yêu cầu chuyên môn sâu hoặc liên quan đến quản lý thống nhất trên toàn quốc tiếp tục được xem xét duy trì ở cấp bộ.

Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Bộ. Trước đó, theo thông tin công bố ngày 22/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành các mục tiêu về phân cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp bộ, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, giảm 50% thời gian giải quyết và bãi bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết theo yêu cầu tại Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 19/4/2026.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội chi nhánh số 8. (Ảnh: mst.gov.vn)

Cắt giảm chi phí, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Cùng với phân cấp thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung rà soát các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí tuân thủ và thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Theo số liệu rà soát, tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2024 được xác định là hơn 653,9 tỷ đồng. Trong năm 2025, các phương án cắt giảm đã giúp giảm hơn 317,1 tỷ đồng. Với các phương án tiếp tục đề xuất trong năm 2026, chi phí dự kiến giảm thêm hơn 29,4 tỷ đồng. Tổng mức cắt giảm chi phí tuân thủ theo các phương án được tính toán đạt khoảng 53%.

Về thời gian giải quyết thủ tục, tổng thời gian thực hiện trong năm 2024 là 18.272 ngày. Các phương án đã triển khai trong năm 2025 giúp giảm 6.259 ngày; các phương án tiếp tục đề xuất trong năm 2026 dự kiến giảm thêm 4.126 ngày. Tổng thời gian dự kiến được cắt giảm là 10.385 ngày, tương đương 56,8%.

Đối với điều kiện đầu tư, kinh doanh, Bộ đã rà soát 644 điều kiện thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, 226 điều kiện đã được cắt giảm, đơn giản hóa trong năm 2025; 191 điều kiện tiếp tục được đề xuất xử lý trong năm 2026. Tổng số điều kiện được cắt giảm, đơn giản hóa theo các phương án là 417, tương đương 64,8%; còn 227 điều kiện được duy trì.

Trong số 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý, Bộ đề xuất cắt giảm 3 ngành, nghề, gồm: Kinh doanh dịch vụ đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp; kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền. Đối với lĩnh vực bưu chính, việc rà soát tiếp tục được thực hiện trong quá trình sửa đổi Luật Bưu chính. Các ngành, nghề còn lại được xem xét duy trì trên cơ sở yêu cầu quản lý về quốc phòng, an ninh, an toàn, sức khỏe và cam kết quốc tế.

Các phương án cắt giảm, đơn giản hóa được xây dựng theo hướng loại bỏ những quy định không còn phù hợp, chồng chéo hoặc gây phát sinh chi phí không cần thiết; đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý chuyên ngành và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Song song với việc rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo báo cáo, trong số 360 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đã có 352 thủ tục được cung cấp, đạt tỷ lệ 97,78%; 8 thủ tục còn lại đang được cấu hình để triển khai. Bộ cũng đã hoàn thành cấu hình, khai thác dữ liệu đối với 130 thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 66.7/2025.

Việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình gắn với tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục, tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Qua đó, từng bước giảm yêu cầu cung cấp lại giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để triển khai đầy đủ các phương án cải cách, Bộ xác định cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới là 44 văn bản, gồm 6 luật, 20 nghị định, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 14 thông tư.

Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc phân cấp thẩm quyền, bãi bỏ thủ tục không còn cần thiết, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và triển khai các phương thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ; hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền và tổ chức triển khai những phương án đã được phê duyệt. Trọng tâm là bảo đảm các quy định mới được thực hiện thống nhất, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Việc gắn phân cấp, cắt giảm thủ tục với chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.