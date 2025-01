Cổ đông Bitagco mòn mỏi chờ cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

Cổ phiếu ABS được kỳ vọng sớm ra khỏi diện kiểm soát. Nguồn: Bitagco.

Vào ngày 5/5/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu ABS của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Nguyên nhân là do công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát.

Đến này 15/5/2023, Bitagco công bố công văn giải trình và biện pháp khắc phục. Cụ thể, doanh nghiệp cho biết việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 là do thay đổi đơn vị kiểm toán và công ty bị động trong việc tìm, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới.

Sau đó, công ty đã khẩn trương tìm đơn vị kiểm toán mới, đến ngày 9/5/2023 thực hiện xong báo cáo tài chính năm và công bố thông tin theo quy định.

Do vậy, công ty mong HoSE tạo điều kiện và cân nhắc cho cổ phiếu ABS được gỡ trạng thái kiểm soát trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, công ty cũng cam kết thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin.

Đến ngày 28/8/2023, 26/10/2023 và 31/1/2024, doanh nghiệp tiếp tục có công văn giải trình và biện pháp khắc phục diện kiểm soát lên HoSE. Mặt khác, công ty cũng thực hiện công bố thông tin, lập BCTC các quý và BCTC kiểm toán bán niên theo thời gian quy định. Tuy nhiên, đến nay, cổ phiếu ABS của Bitagco vẫn nằm trong diện kiểm soát.

Theo quy định, HoSE sẽ xem xét đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát hoặc chuyển sang diện cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị kiểm soát, đồng thời không rơi vào diện cảnh báo. Đối với trường hợp bị đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm thì sẽ ra khỏi diện kiểm soát khi công bố thông tin BCTC kiểm toán năm kế tiếp đúng thời hạn theo quy định.

Như vậy, trong trường hợp Bitagco, cổ phiếu được kỳ vọng sẽ ra khỏi diện kiểm soát nếu công ty công bố BCTC kiểm toán năm 2023 đúng thời hạn quy định.

Không chỉ mòn mỏi chờ cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát, cổ đông Bitagco còn bị 5 lần gia hạn thời gian trả cổ tức 2021. Vào tháng 10/2022, công ty thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền 2021 tỷ lệ 5%, ngày thanh toán 26/10/2022. Tuy nhiên, do một số vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, nguồn tiền thu từ khách hàng không đúng kế hoạch nên công ty thông báo gia hạn đến 5 lần. Đến lần thứ 6, công ty thông báo trả trước thời hạn 8 ngày do đã thu được tiền của khách hàng. Cổ tức được thanh toán vào ngày 21/9/2023, trễ gần 1 năm so với dự tính ban đầu.

Mảng kinh doanh phân bón và xăng dầu cùng đi xuống

Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận là doanh nghiệp phân phối phân bón, xăng dầu lớn ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có lịch sử hoạt động gần 50 năm. Từ năm 2006, công ty trở thành đơn vị thành viên của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao. Doanh nhân Trần Văn Mười, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Năm Sao cũng là Chủ tịch Bitagco. Tại thời điểm cuối năm trước, ông Mười còn sở hữu 10 triệu cổ phiếu ABS, tương đương 12,5% vốn công ty.

Về hoạt động kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu giảm 36% xuống 1.025 tỷ đồng. Kết quả đi xuống ở cả 2 mảng phân bón và xăng dầu. Mảng phân bón lỗ 11,2 tỷ đồng trong bối cảnh đi xuống chung của ngành năm qua, mảng xăng dầu lãi 1,3 tỷ đồng. Cứu cánh của công ty đến từ hoạt động tài chính mang về lợi nhuận 30,5 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi sau thuế của công ty còn giảm 11% so với 2022 xuống 21 tỷ đồng.

Trong năm công ty thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần VCD Riverbank ghi nhận doanh thu 96,4 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư còn lại của công ty gồm 68 tỷ đồng sở hữu 11,95% vốn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư Nông Nghiệp III; góp vốn hợp tác đầu tư bất động sản cùng Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.

Công ty có 2 hợp đồng với Tập đoàn Quốc tế Năm Sao tổng trị giá hơn 578 tỷ đồng, trong đó hợp đồng thiết lập đầu năm 2016 trị giá 221 tỷ đã thanh lý nhưng chưa được hoàn trả vốn đầu tư. Hợp đồng mới thiết lập ngày 16/20/2023 trị giá 357 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là khoản đầu tư vào dự án khu đô thị sinh thái Năm Sao Five Star Eco City do Tập đoàn Quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư, tổng đầu tư 2.510 tỷ đồng, Bitagco sẽ góp 452 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn có khoản đầu tư 10 lô đất tại một khu đô thị và 1 nhà phố thương mại tổng trị giá 18,5 tỷ đồng, nắm giữ chờ tăng giá.