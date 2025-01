Cùng Galaxy Z Flip5 Flex theo cách của bạn

Chúng ta sẽ cùng xem, người dùng đã Flex theo cách của họ với màn hình ngoài của Galaxy Z Flip5 như thế nào.

Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nghe cô nàng YouTube xinh xắn Phương Anh - Payo chia sẻ về cách Flex với màn hình ngoài cực tiện lợi của Galaxy Z Flip5.

“Không ngày nào là mình không selfie và nghịch ngợm YouTube với màn hình ngoài của Galaxy Z Flip5, bởi năm nay Z Flip5 có màn hình Flex Window to quá, to hơn rất nhiều so với thế hệ trước, giúp mình thao tác được nhiều thứ hơn. Có nhiều bạn cũng thắc mắc vì sao lại xem Youtube, Netflix hay trả lời tin nhắn trên đó được? Thực tế là bạn có thể trả lời tin nhắn nhanh với những câu chữ ngắn gọn, hay đơn giản là khi có ai đó nhắn cho mình một đường link Youtube, mình xem tin nhắn ngay trên màn hình ngoài rồi tiện tay click luôn vào đường link để check xem đó là cái gì ấy, cực tiện luôn.”

Tất nhiên, với kích thước lên đến 3,4inch thì màn hình ngoài của Galaxy Z Flip5 sẽ giúp người dùng vượt khỏi những thói quen thường dùng. Bởi màn hình dạng chữ nhật sẽ mang đến một khuôn mẫu tương tự như các smartphone truyền thống, thì ở Galaxy Z Flip5 bạn sẽ có một chiếc màn hình Flex Window dạng folder độc đáo, qua đó cách trải nghiệm của bạn cũng hoàn toàn mới lạ. Chưa kể, kiểu thiết kế cụm camera liền khối với màn hình sẽ tạo cảm giác như hai điểm này đang hòa chung làm một, giúp nâng cao trải nghiệm camera .

Như vậy ngoài xem và trả lời tin nhắn, người dùng có thể chụp ảnh selfie, kiểm tra thông báo, bật/tắt các tính năng như Wi-Fi, Bluetooth,..., sử dụng Google Maps cũng như tra cứu nhanh nhiều thông tin về thời tiết, lịch, sức khỏe, mà không cần phải mở điện thoại ra. Và đây chính là cách mà cô nàng reviewer Đan Anh thường dùng.

“Mình đã có cơ hội trải nghiệm qua nhiều thế hệ Galaxy Z Flip khác nhau, năm nay Galaxy Z Flip5 đã có màn hình phụ lớn hơn mang đến trải nghiệm mới mẻ và thú vị hơn. Việc thao tác cũng tối ưu hóa hơn đặc biệt với các tính năng xem thông báo, trình chụp ảnh… ngay ở màn hình ngoài. Cá nhân mình thì khi sử dụng thường ngày, mình xài nhiều nhất để quay chụp và tất nhiên là tạo ra nhiều nội dung khác nhau cho công việc trên các nền tảng mạng xã hội. Còn khi đi ra ngoài, thỉnh thoảng cần xem bản đồ thì chỉ cần mở ngay trên màn hình ngoài, bản đồ nằm gọn trong lòng bàn tay giúp mình an tâm hơn khi sử dụng ở nơi công cộng.”

Có thể thấy hai cô nàng xinh đẹp của chúng ta đã sử dụng các ứng dụng phổ biến như Facebook, Tiktok, YouTube hay gọi điện, nhắn tin, chat,... với màn hình Flex Window rất dễ dàng. Trải nghiệm thao tác gõ với bàn phím QWERTY trên màn hình Flex Window chỉ 3,4inch cũng không gặp khó khăn gì nhờ ngón tay thon gọn của phái nữ. Vậy với cánh mày râu thì sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

“Mình đã có chuyến du lịch Hội An cùng gia đình và Galaxy Z Flip5 thật sự thú vị. Khi vừa chạy xe vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cảnh vật và chuyến du lịch bên gia đình, mình chỉ cần lấy Galaxy Z Flip5 ra, không cần mở máy, chỉ cần nhấn đúp vào nút âm lượng là đã có thể truy cập nhanh vào ứng dụng camera. Hoặc khi bật máy lên một góc vuông 90 độ là đã có ngay một chiếc camera để ghi hình và quay clip nhanh chóng, tiện lợi. Một điểm thú vị trên Galaxy Z Flip5 mà mình cảm thấy hài lòng hơn hẳn so với các thế hệ trước cũng như với các điện thoại màn hình gập khác là thiết kế chống bụi bẩn và nước văng nên khi sử dụng trong các chuyến du lịch cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Hãy cứ thử nghĩ vừa đi chơi vừa chụp hình vừa lo chiếc điện thoại ‘bị gì đó’, thật là hết cả cảm xúc.”

Xuân Thành – chuyên gia công nghệ đến từ trang tin Techsignin.com còn chia sẻ thêm rằng khả năng chụp ảnh đêm của Flip5 rất ấn tượng“Mình đã cầm Z Flip5 để chụp đêm ở Hội An mà không cần dùng flash, thực sự khá là bất ngờ. Đây là một số tấm mà mình chụp ở Hội An vào tầm 21h 45 nhưng ảnh lên vẫn đủ sáng, sắc màu ấn tượng mà không cần phải hậu kỳ thêm.”

Một "đấng mày râu" khác cũng được xem là ‘không đúng target’ của Galaxy Z Flip lắm, cũng sẽ chia sẻ một cách Flex thật khác với Galaxy Z Flip5, đó là anh Anton Đạt.

“Những ai biết mình thì đều biết mình gần như không bao giờ selfie bằng camera trước. Các bạn biết đó, chất lượng hình chụp từ camera trước thường không tốt bằng camera sau, chưa kể nó hơi ảo diệu. Chính vì vậy mình thường sử dụng camera sau để selfie, việc này rất đơn giản nếu bạn thao tác quen, nhưng với đa số chị em thì đây thật sự là việc khá khó. Thật may là với Galaxy Z Flip5 chị em hoàn toàn có thể selfie với camera sau theo cách mà chị em muốn. Cứ tự do tạo dáng, tự do canh góc rồi giơ tay ra chụp thôi. Rất tuyệt vời đúng không? Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách selfie với Galaxy Z Flip5 rất thú vị và yên tâm không bao giờ bị nhòe hình, đó là gập điện thoại lại một góc 30 độ, sử dụng tay bạn như một chiếc giá đỡ lấy điện thoại, dùng ngón tay nhấn đúp vào phím âm lượng để mở nhanh camera và sử dụng tính năng chụp hình bằng cử chỉ tay. Vừa nhanh, vừa an toàn và lại có chất lượng hình ảnh tuyệt vời từ camera sau.”

Cả Xuân Thành và anh Anton Đạt đều đã tận dụng triệt để tính năng Flex Mode trên Galaxy Z Flip5. Với nhiều góc mở linh hoạt, tiện lợi, Galaxy Z Flip5 giúp người dùng có thể chụp ảnh cực kỳ dễ dàng, hay biến Z Flip5 thành một chiếc máy quay cực kỳ tiện lợi với chân đế chắc chắn, tương tự như dùng tri-pod. Và nhờ đó mà chúng ta sẽ có nhiều góc chụp khác nhau, độc đáo hơn, thỏa sức sáng tạo theo cách mà mình muốn.

Nhưng để sáng tạo hơn, độc đáo hơn và mới lạ hơn với Galaxy Z Flip5 thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một reviewer khá quen thuộc với cộng đồng người dùng Galaxy, đó chính là bạn Trần Tuấn Kiệt.

Theo Tuấn Kiệt “Chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được tỉ lệ của giao diện camera trên màn hình ngoài của Galaxy Z Flip5, lúc này giao diện của màn hình ngoài trên Galaxy Z Flip5 sẽ không còn định dạng vuông như thường thấy mà sẽ giống với khi chúng ta dùng màn hình lớn, và như vậy hình chụp sẽ không bị mất góc hay crop khung hình nữa. Bạn cũng có thể bật chế độ tùy chọn chạm vào màn hình để tự chụp hoặc nhấn nút tăng giảm âm lương hay chụp bằng cử chỉ tay.”

Một bí kíp ‘đậm chất nhà nghề’ mà Tuấn Kiệt chia sẻ với người dùng đó là cài thêm ứng dụng Camera Asisstant của samsung để chỉ cần nhấn 1 lần chụp, máy sẽ chụp tối đa 7 hình, mỗi khung hình được chụp cách nhau 3-5s để người dùng có thể thay đổi kiểu dáng. “Và như vậy một lần bấm máy là bạn sẽ có cả 1 series hình cực kỳ độc đáo.”

Không chỉ dừng lại ở đó, Tuấn Kiệt còn chia sẻ thêm các bí kíp chụp ảnh độc lạ. Ví dụ như để chụp các tòa nhà cao tầng, các cành có cây cao hay trần nhà có kiến trúc đẹp, chúng ta sẽ đặt điện thoại dưới đất, gập máy hoàn toàn và sử dụng camera 0.5x hoặc 1x. Lúc này camera sẽ hướng lên trên trời.

Hoặc vẫn với cách đặt máy xuống đất nhưng mở máy một góc 45 độ, lúc này chúng ta sẽ chụp lấy một phần đất, chủ yếu là phần từ đường chân trời trở lên và lấy được hết chủ thể.

Ngược lại, với các góc máy cao thường sử dụng khi quay video, quay góc từ trên cao xuống thì góc máy của Z Flip5 cũng căn dễ hơn với màn hình ngoài. Thông thường nếu tự quay góc tương tự bằng điện thoại khác thì rất dễ bị lệch khung hình, nên đòi hỏi người quay hay chụp phải có nhiều kinh nghiệm, nhưng với Galaxy Z Flip5 thì câu chuyện sẽ đơn giản hơn.

Ở các góc máy ngang là góc máy thường được sử dụng nhiều nhất, bạn chỉ cần mở Z Flip5 một góc 90 độ, camera sẽ ngang tầm mắt là có thể chụp hoặc tự quay dễ dàng. Góc quay này cũng cực kỳ hữu dụng với các bạn Vlogger khi cần quay routine kiểu mở tủ lạnh, mở máy giặt, hay mở tủ đồ…. chỉ cần đặt điện thoại bên trong với góc tương tự và diễn là có ngay những clip xịn sò.

Để hỗ trợ cách người dùng làm được nhiều hơn với màn hình ngoài, Samsung đã trang bị cho Galaxy Z Flip5 vi xử lý được Snapdragon 8 Gen 2, vi xử lý được thiết kế riêng cho các thiết bị Galaxy của Samsung. Con chip này cũng được nhà sản xuất tinh chỉnh đặc biệt để có được hiệu năng vượt trội hơn. Nhờ đó mà Galaxy Z Flip5 có thể 'cân' mọi tác vụ mà người dùng flagship cần. Ngoài ra, để cải thiện khả năng đa nhiệm của Galaxy Z Flip5, Samsung cũng mở rộng dung lượng RAM - RAM Plus lên đến 8 GB.

Với sức mạnh của một cỗ máy thiện chiến nhất, cùng khả năng linh hoạt trong cách sử dụng màn hình ngoài Flex Window, Galaxy Z Flip5 hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng người dùng.