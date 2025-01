Da Nang Code League 2024 thu hút 1.500 thí sinh tham dự

Ngoài 200 triệu giải thưởng và tiền mặt, các thí sinh chiến thắng có cơ hội thực tập, làm việc tại FPT Software - công ty con của Tập đoàn FPT, công ty cung cấp dịch vụ công nghệ hàng đầu châu Á, hiện diện tại 30 quốc gia trên toàn cầu.

Với đề thi và môi trường thi đấu được thiết lập theo tiêu chuẩn kỳ thi ICPC (International Collegiate Programming Contest),

Được ví như "Thế vận hội Olympic" dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin, Da Nang Code League 2024 ngoài sử dụng một trong bốn ngôn ngữ lập trình C, C++, Java và Python 3 để giải các câu hỏi do Hội đồng chuyên môn đưa ra, các đội thi cần vận dụng kỹ năng làm việc nhóm, khả năng làm việc chính xác dưới áp lực cao. Đề thi được phân về ba bảng đấu với ba cấp độ khó tăng dần: Code Rookie dành cho học sinh, Code Warrior dành cho sinh viên công nghệ và Code Master dành cho các lập trình viên dưới 5 năm kinh nghiệm

Năm nay, chất lượng thí sinh được đánh giá cao vượt trội với sự tham gia của các đội tuyển thi đấu ICPC từ các trường đại học lớn tại Việt Nam, nhiều thí sinh có thành tích cao tại các cuộc thi tin học Quốc gia, ICPC châu Á Thái Bình Dương, Olympic tin học quốc tế, các cuộc thi trí tuệ như Đường lên đỉnh Olympia, Siêu Trí Tuệ Việt Nam,…

Đồng thời, giải đấu năm nay cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể của những nhân tố trẻ là học sinh trung học, sinh viên tại các bảng đấu khó. Trong đó, nhiều thí sinh đến từ khu những khu vực ngoài Việt Nam như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore,...

Từ vòng loại đến chung kết, phương pháp và tốc độ giải đề của các đội thi luôn được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao. Trong đó, nổi bật nhất là kết quả vòng chung kết của các đội chiến thắng thuộc ba bảng đấu Code Master, Code Warrior và Code Rookie lần lượt là GG Man Utd, Nếu of all times và Gấu trúc dữ liệu Pandatastructure.

Đội GG Man Utd giành ngôi vị Quán quân ở bảng đấu khó nhất Code Master

Đáng chú ý, đội GG Man Utd có thành viên Chung Minh Nhật từng đạt Giải Nhất cuộc thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) TP.HCM năm 2020, hay Lê Duy Bách thành viên biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam và được mệnh danh là Siêu Dị Nhân Toán Học. Đội Á quân của bảng đấu Code Master có thành viên Trần Xuân Bách từng xuất sắc giành được Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI 2022), hai lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động.

Để đảm bảo tính công bằng, BTC đã triển khai hệ thống tự động dò quét, kiểm duyệt các bài thi có một phần hoặc toàn bộ phần code giống nhau. Bài thi được chấm tự động bằng máy chấm trực tuyến, được thiết kế theo chuẩn ICPC, tính điểm theo hai dạng bài đúng-sai và trường hợp cụ thể. Đồng thời, các bài thi còn được tham vấn bởi Hội đồng chuyên môn gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên trường ĐH Bách Khoa và chuyên gia công nghệ toàn cầu của FPT Software, có trên 10 năm kinh nghiệm.

“Với Da Nang Code League 2024, FPT Software mong muốn tạo ra những cơ hội, thách thức để các bạn trẻ thỏa sức thể hiện đam mê, khám phá tiềm năng bản thân trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đối với chúng tôi, đây là một phần trong sứ mệnh kiến tạo hạnh phúc không chỉ cho công ty mà cho cả cộng đồng”, Giám đốc FPT Software Miền Trung Lê Hồng Lĩnh chia sẻ.

Cuộc thi Da Nang Code League 2024 mở rộng quy mô thi đấu trên toàn quốc, thu hút hơn 1.533 thí sinh dự thi trong và ngoài nước, tăng 31% so với năm 2023. Thí sinh nhỏ tuổi nhất chỉ mới 16 tuổi, đang là học sinh THPT. Tham gia giải đấu, các thí sinh không chỉ có cơ hội kết nối với các cộng đồng công nghệ, cọ xát với các bài toán lập trình hấp dẫn mà còn được gặp gỡ các chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm từ FPT Software.

Da Nang Code League là sân chơi giúp các thí sinh kết nối với cộng đồng công nghệ và cọ xát với các bài toán lập trình hấp dẫn

Đến với cuộc thi, thí sinh có cơ hội tham quan, trải nghiệm môi trường làm việc tại một trong những campus CodeCation xanh và hiện đại nhất của FPT Software. Sau chung kết, các đội thi cùng tham gia tiệc kết nối nhằm chia sẻ kinh nghiệm, chia vui với đội chiến thắng.