ezCloud tham dự Ngày hội Tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Triển khai Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức chuỗi sự kiện, hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023, ngày 21/11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Du lịch, Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày hội tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh Ngày hội Tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Ngày hội tư vấn Chuyển đổi số có sự tham dự của ông Nguyễn Trung Tiến - Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Hoàng Dương - CEO Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn cầu cùng hơn 70 doanh nghiệp tại địa phương.

Đây là dịp quan trọng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tham gia trao đổi, chia sẻ về giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng như Sở TTTT mong muốn được lắng nghe, tìm hiểu thực trạng, nhu cầu, khó khăn cũng như thắc mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Ngày hội Chuyển đổi số.

Tại buổi tư vấn, CEO ezCloud Nguyễn Hoàng Dương tập trung chia sẻ về chuyển đổi số và Giải pháp chuyển đổi số khách sạn & khu vui chơi trong thời đại Công nghệ số. Một số nội dung chính bao gồm: Bối cảnh thị trường, thách thức và cơ hội; Giải pháp nền tảng quản trị khách sạn từ 0 - 2 sao; Giải pháp nền tảng quản trị khách sạn từ 3 - 5 sao; Giải pháp bán hàng đa kênh cho khách sạn. Để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp quá trình số hóa diễn ra toàn diện trên cả quy trình, công nghệ và con người. Từ đó, đảm bảo gia tăng hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm khách hàng với chi phí. Ngoài ra, Mobile, Cloud, IOT, AI/ML là các yếu tố cần thiết hỗ trợ chuyển đổi số du lịch.

“Quá trình Chuyển đổi số bao gồm 3 giai đoạn: Xác định giá trị, Khởi động & Tăng tốc và Mở rộng quy mô.”

Bối cảnh thị trường, thách thức và cơ hội

Quảng Ninh, điểm đến du lịch được mệnh danh bằng những ngôn từ mĩ miều và nên thơ nhất. Với thế mạnh về cảnh quan, trong 10 tháng đầu năm, nơi đây đã đón hơn 14 triệu lượt du khách, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu đạt được là 29.100 tỷ đồng, tăng trên 60% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng booking cũng tăng mạnh. Các chỉ số cho thấy dấu hiệu phục hội của du lịch Quảng Ninh. Tuy nhiên, theo như dữ liệu mà ezCloud thu thập được, so với các tỉnh thành khác, số lượng booking của Quảng Ninh thấp hơn rất nhiều. Điều này đặt ra dấu chấm hỏi lớn với những người kinh doanh cơ sở lưu trú trước tiềm năng về số lượng khách tham quan mà Quảng Ninh thu hút được.

Trước cơ hội và thách thức trên, Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Quá trình này hứa hẹn mang đến trải nghiệm hiện đại, chất lượng cao cho du khách và tối đa doanh thu cho khách sạn. Từ đó, thành công thuyết phục du khách đặt phòng và sử dụng dịch vụ tại doanh nghiệp.

CEO ezCloud Nguyễn Hoàng Dương chia sẻ về toàn cảnh chuyển đổi số và toàn cảnh du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Giải pháp nền tảng quản trị khách sạn từ 0 - 2 sao

Hầu hết các khách sạn nhỏ thường có ít nhân viên, không chia rõ ràng các bộ phận và ưu tiên quản lý thủ công do số lượng công việc không lớn. Tuy nhiên, việc chồng chéo trong cách quản lý, kiểm soát khiến họ rất dễ xảy ra tình trạng sai sót. Theo chuyên gia ezCloud Nguyên Hải Định, một phần mềm quản lý chuyên nghiệp cho khách sạn từ 0-2 sao rất cần thiết, giúp chủ cơ sở lưu trú giải quyết mọi vấn đề trên. Bên cạnh các tính năng cơ bản, ezCloudhotel mang đến các giải pháp nâng cao hỗ trợ kinh doanh tối đa, quản lý toàn diện với chi phí tiết kiệm chỉ từ 180.000đ/ tháng. Khách sạn có thể quản lý tình trạng booking, điều chỉnh giá phòng trên hơn 200 kênh OTAs. Đồng thời, phần mềm còn cho phép theo dõi, quản lý từ xa với tính năng báo cáo chi tiết mọi lúc, mọi nơi chỉ trên một thiết bị. Giao diện đơn giản, thao tác dễ dàng cũng giúp tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực điều hành.

Giải pháp nền tảng quản trị khách sạn từ 3 - 5 sao

ezFolio, nền tảng Quản trị và Vận hành khách sạn lớn toàn diện nhất, là giải pháp chuyển đổi số du lịch tiếp theo được chia sẻ. Ông Vương Tiến Hưng, chuyên gia ezCloud đã nhấn mạnh đến các tính năng nâng cao, đặc biệt được tích hợp trong quản lý chuỗi khách sạn 3-5 sao. Phần mềm quản lý ezFolio được thiết kế với các thao tác chuẩn quy trình quốc tế, cho phép kết nối thông minh với thiết bị ngoại vi hiện đại như khóa từ, IPTV,... Ngoài ra, báo cáo trực quan, chi tiết bao gồm các chỉ số kinh doanh quan trọng cũng được thể hiện trên phần mềm. Ông chia sẻ thêm hệ sinh thái ezCloud còn được Nhà nước tin tưởng cho phép ​​cung cấp Nền tảng chuyển đổi số cho toàn bộ ngành du lịch Việt Nam. Đồng thời, trở thành đối tác của các doanh nghiệp lớn như TNG Holding Group, Sun Group, Sabre,... cũng như một số trường học lớn.

Giải pháp bán hàng đa kênh cho khách sạn

Ngoài cung cấp giải pháp quản lý, ezCloud còn mang đến cho các khách sạn mô hình phân phối đa nền tảng, đa kênh với ezCrs. Trong đó, phải kể đến bộ ba sản phẩm ezCms, ezBe và ezCma. Các chủ cơ sở lưu trú có thể dễ dàng mở rộng quy mô tiếp cận. Việc bán phòng trực tuyến trên các kênh OTA khiến các khách sạn gặp không ít vấn đề liên quan đến đồng bộ quản lý, chi phí hoa hồng và khó thao tác trên các hệ thống kênh khác nhau. Trong suốt quá trình chia sẻ, chuyên gia ezCloud Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh đến tính năng quản lý giá bán, tình trạng phòng và hỗ trợ đặt phòng trực tiếp. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu nhất để giúp khách sạn giảm phụ thuộc vào các kênh OTAs, hạn chế tối đa mức phí hoa hồng phải trả cho các bên trung gian.

Vận hành chuyển đổi số thực tế từ góc nhìn Cơ sở lưu trú

Tại ngày hội tư vấn, chị Hoàng Thúy (Chủ khách sạn The Light Hotel Hạ Long - Đại diện cơ sở lưu trú 0-2 sao) và chị Hoàng Thị Phương Đông (Trưởng phòng Kinh doanh Grand View Palace Hạ Long - Đại diện cơ sở lưu trú 3-5 sao) cũng đã có những chia sẻ thiết thực về cách thức ứng dụng chuyển đổi số tại doanh nghiệp và hiệu quả mà nó mang lại. Với các tính năng cơ bản và nâng cao được tích hợp trên một nền tảng, các doanh nghiệp đều đánh giá hài lòng và tâm đắc với kết quả doanh thu đạt được nhờ chuyển đổi số. Và ezCloud là đơn vị hỗ trợ đắc lực và uy tín hàng đầu hiện nay được các doanh nghiệp lựa chọn.

Kết thúc ngày hội tư vấn, các doanh nghiệp đã có cái nhìn tổng quan hơn về quá trình chuyển đổi số cũng như cách thực hiện tại chính cơ sở lưu trú. Cụ thể là sử dụng các giải pháp hỗ trợ quản trị và kinh doanh khách sạn, khu vui chơi. Trong đó, ezCloud là đơn vị cung cấp nền tảng quản lý chất lượng giúp cơ sở lưu trú giải quyết mọi vấn đề gặp phải. Đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số quốc gia, ezCloud đã tài trợ 1.000 doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh 04 tháng sử dụng phần mềm quản trị khách sạn với gói cơ bản khi thanh toán 12 tháng, áp dụng đến hết 30/12/2023.