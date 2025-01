Hội thảo công nghệ thông tin 'gỡ khó' cho doanh nghiệp ngành IT

Thế giới đang chuyển mình bước vào thời kỳ số hóa toàn diện với tốc độ ánh sáng. Không nằm ngoài dòng chảy đó, Việt Nam cũng đang thay đổi từng ngày để bắt kịp với xu hướng đổi mới toàn cầu.

Hiện nền kinh tế thị trường đang khó khăn, các doanh nghiệp đang không ngừng tìm kiếm các giải pháp mới nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh. Công ty cổ phần HĐB Hà Nội đã cùng các hãng trình chiếu và âm thanh quốc tế tổ chức nên buổi hội thảo công nghệ thông tin quốc tế Vượt gian khó đón tương lai để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Theo bà Đỗ Hương Ly - Giám đốc truyền thông HĐB Hà Nội, các doanh nghiệp IT cũng giống như tất cả các doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp khác có thể liên kết với nhau để cùng phát triển, vậy tại sao các doanh nghiệp ngành IT lại không? Đó là lý do Công ty cổ phần HĐB Hà Nội đứng ra tổ chức hội thảo này.

Bà Đỗ Hương Ly - Giám đốc truyền thông HĐB Hà Nội - phát biểu tại sự kiện.

"Sự kiện mở đầu cho chuỗi liên kết, không chỉ trong IT mà liên kết đa ngành như xây dựng, nhà hàng, khách sạn… Các lĩnh vực khác đều có nhu cầu về các sản phẩm của ngành IT, làm thế nào để liên kết trong nội bộ ngành IT, làm thế nào để liên kết đa ngành?.

Sự kiện có sự tham gia của các hãng trình chiếu và thiết bị âm thanh uy tín quốc tế. Chúng tôi muốn giới thiệu những sản phẩm mới, tiên tiến, đáp ứng nhu cầu hiện nay của tất cả khách hàng trong cộng đồng. Chúng tôi muốn giới thiệu đại diện của các hãng quốc tế thuyết trình cho các anh chị về những giải pháp mới và tiên tiến cho ngành IT.

Chúng tôi cũng mời các chuyên gia kinh tế, các diễn giả và những người có kinh nghiệm trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực sẽ có thể có những chia sẻ anh chị rằng các ngành khác đã làm thế nào hoặc nội bộ ngành IT có thể liên kết với nhau như thế nào?" - bà Đỗ Hương Ly chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu Khoa - Tổng giám đốc HĐB Hà Nội chia sẻ tâm huyết với ngành IT.

Tổng giám đốc HĐB Hà Nội - bà Nguyễn Thị Thu Khoa - chia sẻ: "Kinh tế đang rất khó khăn, toàn cầu và ở tất cả các ngành hàng. Các dự án chậm, phân phối rất ít, tính cạnh tranh cao… Để duy trì, doanh nghiệp gặp rất nhiều thách thức.

Chúng ta vẫn phân phối truyền thống nhưng trong thời điểm khó khăn như vậy, chúng ta cần gắn kết với nhau. Vẫn tệp khách hàng như vậy, tại sao những nhà phân phối lớn không kết hợp cùng nhau chia sẻ, đồng hành, cùng nhau lan tỏa những sản phẩm giá trị tốt nhất".

"Với những công nghệ trình chiếu, ngành IT đi đầu ngành sẽ mang lại cho ngành giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển, mang cho hệ sinh thái thời kỳ 4.0, chuyển đổi số, những máy móc chuyển đổi hóa con người, làm cho tất cả chúng ta được nhẹ nhàng hơn, chúng ta tiếp cận với nền văn hóa của các nước tiên tiến.

Chương trình hôm nay là kết nối ngành IT truyền thống cũng như kết nối các ngành giao thương với nhau. Ngành xây dựng, ngành ngân hàng, ngành giáo dục… đều liên quan tới IT. Những thiết bị máy móc hiện đại sẽ giúp chúng ta gắn kết…" - bà Thu Khoa, nhấn mạnh.

Từ phải qua là ông Lê Anh Minh, bà Bùi Thanh Hương, bà Nguyễn Thị Thu Khoa, ông Nguyễn Tuấn Minh, bà Đỗ Hương Ly.

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch hiệp hội máy văn phòng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn VPS, bày tỏ: "Ai cũng nói rằng chúng ta phải chuyển đổi số nhưng chuyển đổi như thế nào? Ở góc độ của tôi, tôi cho rằng: tất cả chúng ta đều phải thay đổi, nếu các bạn không chuyển đổi thì chỉ có chết thôi, nói chết có thể hơi quá nhưng chắc chắn là sập tiệm.

Cả thế giới thay đổi, cả đất nước mình không thay đổi mà mình không tiếp cận công nghệ mới không chuyển đổi vì bản thân mình đứng lại thì đúng là mình chết rồi. Người xưa có câu “buôn có bạn bán, có phường”. Hiện giờ cần phải mở rộng hơn, chúng ta phải liên kết lại, đơn vị nào phải liên kết mới phát triển được".

Ông Lê Anh Minh - nhà nghiên cứu độc lập, Chuyên gia chiến lược, Chủ tịch Hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển bền vững, nhận định IT là một trong những lĩnh vực rất cần thiết, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

"IT là lĩnh vực rất rộng, liên quan tới các ngành nghề trong cuộc sống, giáo dục, công nghệ, hoạt động sản xuất… Làm sao để hợp tác, tôi muốn nhấn mạnh 3 yếu tố: Chúng ta không nói không, dám đặt mục tiêu, dám hành động. Khó khăn thì ai vượt qua thì cá chép hóa rồng, ai không vượt qua được thì sẽ bị đẩy lùi xuống phía sau".

Bà Bùi Thanh Hương chia sẻ tại hội thảo

Bà Bùi Thanh Hương - Chủ tịch sáng tập và điều hành tổ chức nữ lãnh đạo toàn cầu Happy Women Leader Network bày tỏ: "Tôi quan niệm rất đơn giản. Riêng rẽ thì chúng ta chỉ là một giọt nước nhưng mà hợp nhau lại thì chúng ta sẽ là một đại thương. Đương nhiên thời kỳ nào chúng ta cũng đều phải kết nối nhưng kết nối như thế nào trong thời đại này thì công nghệ sẽ giúp cho chúng ta gần nhau hơn và cụ thể là xúc tiến thương mại.

Là Chủ tịch của cộng đồng phụ nữ với 10.000 thành viên thì chúng tôi luôn coi trọng việc kết nối, liên kết kinh tế đa ngành để cùng nhau phát triển".

Chia sẻ từ Mr Ray - Chủ tịch Hãng JCVISION Global về các giải sản phẩm tiên tiến

Các nhà phân phối IT lớn từ các tỉnh trên toàn quốc về thăm quan các sản phẩm dịch vụ tiên tiến.