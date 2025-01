KBTG ghi nhận nhiều thành tựu sau một năm hoạt động tại Việt Nam

Để ghi dấu những thành tựu này, mới đây KBTG đã đưa ra báo cáo “Tổng quan ngành Fintech Việt Nam 2023” (Vietnam Fintech Brief in 2023) do Acclime Vietnam và Decision Lab đồng thực hiện. Báo cáo này chỉ ra rằng, lĩnh vực fintech của Việt Nam sở hữu tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore và được dự đoán sẽ đạt tổng giá trị 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024.

Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn nhất trong khu vực đối với các nhà đầu tư quan tâm Fintech. Đánh giá quỹ đạo phát triển của ngành cho thấy tốc độ phát triển gắn chặt và tỷ lệ thuận với nhu cầu nguồn nhân lực có chuyên môn cao. Theo báo cáo, tại Việt Nam, mặc dù số lượng cử nhân tốt nghiệp các ngành liên quan đến CNTT vẫn tăng mạnh hằng năm, cùng với sự phát triển của ngành, cùng mức thu nhập hấp dẫn dành cho các chuyên gia CNTT; việc tuyển dụng nguồn lao động chất lượng vẫn là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Ước tính đến năm 2025, Việt Nam sẽ cần thêm 700,000 nhân lực lành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cuối năm 2022, khi KBTG lần đầu tiến vào tại thị trường Việt Nam với mục tiêu khai thác tiềm năng của lĩnh vực fintech. Văn phòng KBTG Việt Nam cũng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2023, đánh dấu sự hiện diện của công ty trên bản đồ thị trường fintech đang bùng nổ tại Việt Nam. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn, KBTG đã nhanh chóng mở rộng quy mô tại Tp HCM và Hà Nội. Tính đến nay, hơn 120 anh tài công nghệ với nền tảng kỹ thuật đa dạng đã gia nhập KBTG Việt Nam. Công ty cũng dự kiến sẽ tiếp tục thu hút hơn 500 nhân sự trong vòng ba năm tới để hỗ trợ KBank hoàn thành mục tiêu trở thành một trong 20 ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2027.

Để thực hiện mục tiêu trên, KBTG Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển lực lượng lao động toàn diện nhằm thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ Việt Nam, thông qua việc xây dựng văn hóa chia sẻ và chất lượng môi trường làm việc. Bên cạnh không gian hiện đại với trang thiết bị tiện nghi, công ty còn triển khai Kế hoạch Phát triển Bản thân hỗ trợ tất cả nhân viên tham gia vào các khóa đào tạo trên toàn cầu nhằm học tập kỹ năng mới. Đồng thời, một số nhân viên còn được tạo điều kiện làm việc tại KBTG Thái Lan, trao đổi kiến thức và mở rộng mạng lưới kết nối với các chuyên gia tại trụ sở chính.

Ngoài ra, KBTG Việt Nam cũng đã hợp tác với nhiều trường đại học trong nước, trao cơ hội thực tập cho 20 sinh viên. Chương trình thực tập này giúp các sinh viên tìm hiểu những mô hình kinh doanh và công nghệ mới nhất, cũng như các sản phẩm được định hình để dẫn đầu ngành fintech tại Việt Nam. Điều này cũng giúp KBTG thu hút được những tài năng công nghệ tiềm năng cho tương lai, giữa cuộc chiến nhân tài đang ngày càng trở nên gay gắt.

Là một cánh tay công nghệ nối dài của KBTG với trọng trách thúc đẩy sự mở rộng của KBank trong khu vực, KBTG Việt Nam đang hỗ trợ hơn 30 dự án tại Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào, bao gồm nhiều lĩnh vực như ngân hàng di động (mobile banking), ngân hàng mạng (internet banking), ngân hàng lõi (core banking) và các sáng kiến liên quan đến lĩnh vực tài chính. Trong đó, đội ngũ kỹ sư KBTG Việt Nam là nhân tố đứng sau thành công của ứng dụng K PLUS Vietnam - sản phẩm chủ chốt của KBank với hơn 1 triệu người dùng. KBTG Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ra mắt gần đây của K PLUS Laos vào tháng 10/2023, thông qua việc phát triển hệ thống ngân hàng cốt lõi.

"Năm 2023 là một năm đáng nhớ đối với KBTG Việt Nam với những thành tựu đáng kể. Nhân sự của chúng tôi đã tăng 300%, từ 30 người vào năm 2022 lên hơn 120 người trong năm nay. Chúng tôi đã hoàn thành hơn 30 dự án trong khuôn khổ của ứng dụng K PLUS Việt Nam và tiếp cận hơn 1 triệu khách hàng. Sau khi mở văn phòng cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình với một văn phòng nữa tại Hà Nội. Để có thể đạt được những thành tựu đó, tôi vô cùng biết ơn và cảm kích sự tận tâm hỗ trợ của các đối tác, và quan trọng nhất, các nhân viên tại KBTG Việt Nam. Mỗi cá nhân đều một mảnh ghép quan trọng đối với sự phát triển nhanh chóng của KBTG Việt Nam." Ông Thanussak Thanyasiri, Giám đốc điều hành của KBTG Việt Nam cho biết.

"Chiến lược phát triển nhân sự toàn diện cũng là một phần tạo nên sự thành công của công ty. Cụ thể, chúng tôi đặc biệt chú trọng vào văn hóa doanh nghiệp - ONE KBTG - đề cao tinh thần làm việc nhóm và khả năng sáng tạo. Chúng tôi triển khai đa dạng các chương trình tập huấn, từ các lớp chứng chỉ đến cơ hội đào tạo ở nước ngoài, trang bị cho nhân viên những kiến thức về ngân hàng và công nghệ. Nhờ vậy, chúng tôi vừa đào tạo vừa giữ chân một lực lượng lao động tinh nhuệ, đạt tỷ lệ lao động chuyển việc thấp hơn trung bình ngành," ông nói.

Dự kiến, trong năm 2024, KBTG sẽ mở rộng đội ngũ nhân viên Việt Nam lên 200 người để củng cố vai trò là trung tâm công nghệ khu vực của KBank. Công ty cũng sẽ mang đến chương trình hợp tác với các trường đại học ở Hà Nội nhằm cung cấp kiến thức chuyên ngành và cơ hội nghề nghiệp cho lực lượng tài năng công nghệ trẻ. Đồng thời, công ty dự định tiếp tục ra mắt các sản phẩm tiên tiến cho thị trường nội địa Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia, phục vụ các lĩnh vực khác ngoài ngân hàng cho khách hàng địa phương.

Mới đây, KBTG Việt Nam đã vinh dự nhận giải thưởng "Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh" tại Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương (APEA) 2023, đánh dấu cho bước tiến quan trọng của công ty trước thềm kỷ niệm một năm hoạt động tại Việt Nam. Giải thưởng này như một lời khẳng định về tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và toàn diện của công ty về mặt doanh thu, thị phần, cơ sở người dùng, lợi nhuận, sự nhận diện thương hiệu trên thị trường, và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ các chiến lược mở rộng khu vực.