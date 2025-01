Kế hoạch sa thải của UBS: Lớn hơn so với ngành công nghệ

Theo một báo cáo do hãng tin Bloomberg tổng hợp, với kế hoạch sa thải tới 36.000 nhân viên, UBS đã là nhà tuyển dụng cắt giảm nhiều việc làm nhất trên toàn cầu trong sáu tháng qua với làn sóng sa thải ồ ạt vượt ngoài lĩnh vực công nghệ chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tờ báo Thụy Sỹ SonntagsZeitung đã đưa tin hôm 2/4 rằng UBS có thể cho 30% lực lượng lao động nghỉ việc, như một phần của việc tiếp quản đối thủ lâu năm Credit Suisse Group AG. Phía UBS đã không bình luận về thông tin sa thải này.

Theo Bloomberg, đợt sa thải ồ ạt bắt đầu từ cuối năm ngoái vẫn chưa dừng lại. Diễn biến đó khiến năm 2023 có khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 2009 với 52.000 việc làm bị cắt giảm chỉ trong một tuần của tháng Một.



Kế hoạch tái cấu trúc lại hoạt động của Credit Suisse của UBS kể từ khi tiếp quản đang khiến làn sóng sa thải nhân viên của lĩnh vực công nghệ chỉ là con số "nhỏ bé".

Xếp sau UBS, Amazon.com Inc. cũng cho thôi 30.000 việc làm trong đợt sa thải gần đây nhất vào ngày 20/3. Meta Platforms Inc. chiếm vị trí thứ ba với 21.000 vị trí bị loại bỏ. Nhưng đây chỉ là ba trong số 760 công ty trên nhiều lĩnh vực đã cắt giảm tổng cộng hơn 530.000 lao động trên toàn thế giới, theo số liệu do Bloomberg tổng hợp tính từ ngày 20/1/2022.

Lĩnh vực công nghệ ghi nhận đợt sa thải hàng loạt lớn nhất, chiếm gần 1/3 tổng số vị trí bị cắt giảm. Các lãnh đạo cho biết công ty đã tuyển dụng quá nhiều nhân lực khi nhu cầu về dịch vụ của họ tăng cao trong đại dịch. Đợt sa thải này khiến lực lượng lao động của các công ty công nghệ thu hẹp trung bình khoảng 10%.

Làn sóng giảm nhân sự không chi quét qua lĩnh vực công nghệ. Các lĩnh vực truyền thông, tài chính, chăm sóc sức khỏe, bất động sản và năng lượng cũng ghi nhận tỷ lệ sa thải trung bình tương đương hoặc lớn hơn, mặc dù tổng số việc làm bị cắt giảm nhỏ hơn lĩnh vực công nghệ.

Như trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mức sa thải trung bình là 21% với hơn 130 đợt cho thôi việc. Tỷ lệ trên chủ yếu do những đợt cắt giảm nhân sự lớn tại các công ty khởi nghiệp nhỏ như Rubius Therapeutics Inc. (đã sa thải hơn 80% nhân viên vào tháng 11/2022).

Lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu cũng đã loại bỏ hơn 110.000 việc làm do nhu cầu giảm và doanh số bán hàng tại các sàn thương mại như Amazon không như kỳ vọng.

Cùng với đó, Goldman Sachs Group Inc. và các ngân hàng lớn khác đã cắt giảm hàng nghìn việc làm bất chấp những hy vọng về một “cuộc hạ cánh mềm” trên thị trường tài chính Mỹ.

Các công ty năng lượng nằm trong nhóm ít bị ảnh hưởng nhất, với chưa tới 4.000 việc làm bị cắt giảm. Các công ty dầu mỏ lớn như Exxon Mobil và Chevron đã thu về lợi nhuận kỷ lục và tuyên bố mua lại cổ phiếu hơn khi cuộc xung đột Nga - Ukraine khiến giá năng lượng tăng vọt.